المغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر القوة الناعمة.. ماذا عن القوة الصلبة؟

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وطن- كشف موقع “أفريك” المتخصص في متابعة شؤون القارة الإفريقية، عن تقدم مغربي على حساب الجزائر، ليس في القوة العسكرية الذي تتفوق فيه الأخيرة، بل في مؤشر “القوة الناعمة”.

المغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر القوة الناعمة

ونقل الموقع الناطق باللغة الفرنسية، المعطيات التي نشرتها شركة الاستشارات البريطانية “براند فاينينس Brand Finance”” قبل أيام، والذي أظهر أنه وحسب “موشر القوة الناعمة” للدول حول العالم جاء المغرب في المترتبة 55 عالميا والثالث أفريقيا، أما الجزائر فقد احتلت المرتبة الثامنة قاريًّا والمرتبة 86 على مستوى العالم.

وتعني القوة الناعمة قدرة الدولة على التأثير وتوجيه شبكة علاقاتها الدولية لخدمة مصالحها الداخلية والخارجية دون الحاجة، بالضرورة، إلى اللجوء للقوة العسكرية.

“مؤشر القوة الناعمة 2023” للدول الأكثر نفوذاً حول العالم، الذي أعدته شركة الاستشارات البريطانية Brand Finance وتم الإعلان عن نتائجه في ندوة صحفية تم تنظيمها يوم 02 مارس/آذار الجاري، وبينما أدرج المغرب في المرتبة 46 على مستوى العالم في عام 2022، قد هذه السنة بتأخيره في الترتيب حيث حصلت المملكة على المركز 55.

المغرب (3) والجزائر (8) في إفريقيا

احتل المغرب بقيادة الملك محمد السادس المرتبة الثالثة على مستوى القارة الأفريقية، في حين جاءت الجزائر، التي تراجعت في التصنيف العالمي هي الأخرى مقارنة عام 2022، في المرتبة الثامنة على مستوى القارة.

وقد تراجعت الجزائر 11 نقطة في الترتيب العالمي. فجاءت جسب ترتيب 2023 في المركز 86، متخلفة كثيرا عن جارتها ومنافسها المغرب.

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وعلى العموم، يُظهر هذا التقرير أن البلدان الأفريقية فقدت نفوذها في عام 2022. حتى أنه في نتائج هذه السنة لا توجد أي دولة أفريقية ضمن أفضل 30 دولة في العالم من حيث القوة الناعمة.

قاريّا، احتلت مصر المرتبة الأولى، تليها جنوب إفريقيا ثم المغرب، تأتي بعد ذلك موريشيوس وسيشيل وتونس ورواندا والجزائر.

في هذا التصنيف، عرفت بعض البلدان تقدما كبيرا في مرتبتها، مثل بوتسوانا والسودان وسيشيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال.

عالميا، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف، تلتها المملكة المتحدة وألمانيا، ثم بعد ذلك تأتي اليابان والصين. فيما احتلت فرنسا المرتبة السادسة، قبل كندا وسويسرا وإيطاليا.

القوة الناعمة هي مضاد القوة الصلبة

أصبح مفهوم القوة الناعمة أحد الأدوات الرئيسية لقياس تأثير الدول على المستوى العالمي. تم إجراء هذا التصنيف بعد استطلاعات الرأي لمجموعة من المتخصصين. المعايير التي تؤخذ في الاعتبار هي الدبلوماسية والتعاون المؤسسي والمساعدات الاقتصادية وجاذبية الثقافة ونشر التعليم والتحالفات أو حتى تأثير النموذج السياسي والاقتصادي.

تُعارض القوة الناعمة القوة الصلبة القائمة على استخدام القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية لفرض أي فكرة أو نموذج. وفيما يتعلق بالقوة العسكرية فإن الجزائر أفضل بكثير من المغرب، كما يشير مؤشر “غلوبال فاير باور” لعام 2023.

حيث احتلت الجزائر المرتبة الثانية على مستوى القارة الأفريقية من حيث القوة العسكرية، بعد مصر، فيما جاء المغرب في المرتبة السابعة بعد كل من (بالترتيب) جنوب إفريقيا ونجيريا، وكذلك أثيوبيا وأنغولا.

أما على المستوى العالمي، فقد جاءت الجزائر في المرتبة 26، فيما احتلت المغرب المرتبة 61.