العادة السرية.. علماء يتوصلون لفائدة عظيمة في ممارستها 21 مرة في الشهر!

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وطن– لا يحتاج الرجال عادةً إلى أي تشجيع عندما يتعلق الأمر بممارسة العادة السرية.

تقليل مخاطر سرطان البروستاتا

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عنه ، فإن اليوم هو يومك المحظوظ ، حيث قال العلماء إن الرجال يجب أن يمارسوا العادة السرية 21 مرة في الشهر.

وفقًا لبحث علمي نشرته European Urology ، فإن ممارسة العادة السرية بشكل منتظم يساعد الرجال على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا. إنه ليس مجرد تحسن طفيف أيضًا ، بل يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى الثلث.

وبالتأكيد استغرق الباحثون وقتهم في اكتشاف الأمر.

حياة جنسية صحية

قاموا بعمل الدراسة على 31،925 رجلاً على مدار 18 عامًا وقاموا بجدولة عدد المرات التي كانوا يمارسون فيها العادة السرية طوال حياتهم.

يأتي هذا الكشف بعد أن أشارت دراسات سابقة إلى أن الحياة الجنسية الصحية التي تصل فيها إلى ذروتها غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان. ولكن يبدو أن العلم الآن قد وجد الرقم السحري.

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يزعم أن الرجال يجب أن يهدفوا إلى الحصول على هزة الجماع. سواء من خلال الاستمناء أو أي وسيلة أخرى ، على الأقل 21 مرة في الشهر. لا أحد يقول أنه لا ينبغي أن يكون لديك المزيد إذا كنت تريد أيضًا.

طرد السموم

يقول العلماء إنهم لا يعرفون بالضبط لماذا تساعد ممارسة العادة السرية في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ولكن وفقًا لـ IFLScience ، يعتقد البعض أن النشوة الجنسية بانتظام تطرد السموم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يأتي البحث بعد أن وجدت دراسة أجريت في عام 2018 أن الرجال الذين يمارسون العادة السرية أكثر هم أزواج أفضل.

وفقًا للبحث الذي أصدرته TENGA ، فإن الرجال الذين يسعدون أنفسهم أسبوعيًا يكونون أكثر ثقة بنسبة 10 ٪ في أدائهم الجنسي من أولئك الذين لا يمارسون العادة السرية.

ومع ذلك ، كشفت دراسة أخرى نشرت في وقت سابق من هذا العام أن بعض الرجال “محرجون” من ممارسة العادة السرية.

وجد Lovehoney أن 8٪ من الرجال الذين شملهم الاستطلاع اعترفوا بأنهم شعروا بالحرج أثناء ممارسة العادة السرية ، والتي ارتفعت إلى 10٪ بعد إتمام الأمر.