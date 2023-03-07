الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

العادة السرية.. علماء يتوصلون لفائدة عظيمة في ممارستها 21 مرة في الشهر!

كشفت دراسة أخرى نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن بعض الرجال "محرجون" من ممارسة العادة السرية

كتب رفيف عبدالله
العادة السرية.. علماء يتوصلون لفائدة عظيمة في ممارستها 21 مرة في الشهر! watanserb.com
العادة السرية
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وطن– لا يحتاج الرجال عادةً إلى أي تشجيع عندما يتعلق الأمر بممارسة العادة السرية.

تقليل مخاطر سرطان البروستاتا

ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عنه ، فإن اليوم هو يومك المحظوظ ، حيث قال العلماء إن الرجال يجب أن يمارسوا العادة السرية 21 مرة في الشهر.

وفقًا لبحث علمي نشرته European Urology ، فإن ممارسة العادة السرية بشكل منتظم يساعد الرجال على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا. إنه ليس مجرد تحسن طفيف أيضًا ، بل يمكن أن يقلل من المخاطر بنسبة تصل إلى الثلث.

وبالتأكيد استغرق الباحثون وقتهم في اكتشاف الأمر.

يقول العلماء إن الرجال يجب أن يمارسوا العادة السرية 21 مرة في الشهر لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا

حياة جنسية صحية

قاموا بعمل الدراسة على 31،925 رجلاً على مدار 18 عامًا وقاموا بجدولة عدد المرات التي كانوا يمارسون فيها العادة السرية طوال حياتهم.

يأتي هذا الكشف بعد أن أشارت دراسات سابقة إلى أن الحياة الجنسية الصحية التي تصل فيها إلى ذروتها غالبًا ما تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الإصابة بالسرطان.  ولكن يبدو أن العلم الآن قد وجد الرقم السحري.

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يزعم أن الرجال يجب أن يهدفوا إلى الحصول على هزة الجماع. سواء من خلال الاستمناء أو أي وسيلة أخرى ، على الأقل 21 مرة في الشهر. لا أحد يقول أنه لا ينبغي أن يكون لديك المزيد إذا كنت تريد أيضًا.

طرد السموم

يقول العلماء إنهم لا يعرفون بالضبط لماذا تساعد ممارسة العادة السرية في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. ولكن وفقًا لـ IFLScience ، يعتقد البعض أن النشوة الجنسية بانتظام تطرد السموم التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

يأتي البحث بعد أن وجدت دراسة أجريت في عام 2018 أن الرجال الذين يمارسون العادة السرية أكثر هم أزواج أفضل.

وفقًا للبحث الذي أصدرته TENGA ، فإن الرجال الذين يسعدون أنفسهم أسبوعيًا يكونون أكثر ثقة بنسبة 10 ٪ في أدائهم الجنسي من أولئك الذين لا يمارسون العادة السرية.

تم نشر البحث بواسطة European Urology

ومع ذلك ، كشفت دراسة أخرى نشرت في وقت سابق من هذا العام أن بعض الرجال “محرجون” من ممارسة العادة السرية.

وجد Lovehoney أن 8٪ من الرجال الذين شملهم الاستطلاع اعترفوا بأنهم شعروا بالحرج أثناء ممارسة العادة السرية ، والتي ارتفعت إلى 10٪ بعد إتمام الأمر.

المصدرIFLScience - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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