الشيخ عماد المبيض فَرَّ من السعودية إلى “دولة آمنة”.. ظهور مفاجئ بعد اختفاء غامض

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وطن- أعلن الداعية السعودي الشيخ عماد المبيض، مغادرته السعودية ونجاحه في الخروج منها والوصول لدولة آمنة حسب قوله، وذلك بعد أيام من نشره مقطعا مصورا أثار جدلا واسعا وتسبب له بأزمة، وجه فيه النصح للقيادة السعودية متمثلة في الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، كما خاطب “المبيض” في حديثه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

عماد المبيض يغادر السعودية لدولة آمنة

وقال عماد المبيض في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن): “بفضل من الله تمكنت من الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد.”

بفضل من الله تمكنت الخروج من البلد والوصول إلى دولة آمنة ولله الحمد. — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 7, 2023

وكان حقوقيون وناشطون قد دشنوا وسما بعنوان “أين عماد المبيض“، بعد اختفاء الداعية السعودي الغامض، عقب بثه “فيديو النصيحة” المشار إليه، وتساءلوا عبره عن مصيره محملين السلطات السعودية مسؤولية سلامته.

الفيديو الذي أحدث الأزمة وتسبب بجدل واسع قبل أيام، كان الشيخ عماد المبيض قد نشره على حسابه بتويتر، وطالب فيه الملك سلمان وولي عهده بأن يتقوا الله في الرعية.

كما هاجم “المبيض” في كلمته رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكِراً التحوّلات الجديدة في المملكة، وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

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“فيديو النصيحة” لعماد المبيض

وقال “المبيض” إمام وخطيب جامع الملك عبدالعزيز السابق بالدمام في الفيديو الذي لاقى رواجا واسعا ورصدته (وطن): “اتقوا الله في أمر البلاد، وأصلحوا ما يحدث فيها من طمس لعقيدة الإسلام، وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وتابع: ” هذه البلاد قامت على أساس العقيدة، وقامت على أساس دين الله وتطبيقه، وإن ما يحدث اليوم هو مخالفا لما قامت على أساسه الدولة”.

كما وجه عماد المبيض رسالة لتركي آل الشيخ وخاطبه بالقول: “اتقي الله فيما ولاك الله أمره، اتقي الله في شبابنا وبناتنا، اتقي الله في هذا الجيل”.

فيديو عماد المبيض الثاني.. هل جاء تحت التهديد؟

ليخرج بعدها في الثاني من مارس، بمقطع فيديو جديد، قال إنه “لتوضيح ما فهمه البعض بشكل خاطئ من الفيديو الأول”.

وظهر عماد المبيض وأمامه ورقة مكتوبة يقرأ منها وقال: “ربما فهم البعض فهما خاطئا ما ذكرته في المقطع السابق، وأحب أن أوضح وأكد أن بلادنا وقيادتها وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”.

توضيح لما فُهم من الفيديو السابق، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه. pic.twitter.com/D0621NeUK2 — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 2, 2023

وهو الفيديو الذي فسره البعض بأنه جاء بعد ضغط من السلطات على الداعية السعودية وترهيبه، وأن الخطاب الذي ذكره كان مكتوبا له ونطقه تحت التهديد.

وبينما أعلن الشيخ عماد المبيض مغادرته السعودية ووصوله لدولة آمنة، فإنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى في هذا الخصوص، ولم يكشف عن اسم الدولة التي يتواجد فيها حاليا.

ويشار إلى أنه قبل يومين، أعلن حساب الأمن السعودي بتويتر توقيف “مواطن” بعد نشره “معلومات كاذبة”، بينما تحدث نشطاء عن كون الشخص الموقوف هو المبيض.

شرطة محافظة الخبر تقبض على شخص لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/xDRfoY2cYZ — الأمن العام (@security_gov) March 5, 2023

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن)، فقد أوقفت شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، يوم الأحد، مواطنا لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وقال الأمن العام إن المواطن “وثق ونشر محتوى مرئيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام”.

وكانت نصائح المبيض للقيادة السعودية قد لاقت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل وتسببت بموجة جدل وربكة للنظام، الذي سلط كتائب ذبابه الإلكتروني لمهاجمة الداعية السعودي وشيطنته.

ومنذ صعود محمد بن سلمان لسدة الحكم في المملكة، وهو يطبق حزمة سياسات فردية جديدة بدلت هوية المملكة تماما على كافة الأصعدة، وبدلت صورة المملكة المحافظة حول العالم.

وباتت السعودية وبفضل “هيئة الترفيه” التي يقودها تركي آل الشيخ، وجهة يقصدها نجوم الفن والرياضة والمشاهير وفرق الرقص أيضا، وأصبحت تستضيف مهرجانات فنية وفاعليات راقصة.

وهو أمر كان من المستحيلات قديما في عهد ملوك السعودية السابقين، وأثارت هذه المشاهد الانحلالية من المملكة غضب العديد السعوديين المتمسكين بهويتهم وكذلك الكثير من المسلمين حول العالم، الذين يرون أن مثل هذه الأمور لا تليق بدولة تعد هي وجهة المسلمين المقدسة وعاصمة الإسلام.