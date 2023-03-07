اقتحام جنين.. سقوط شهداء والاحتلال يصعد ويمنع دخول المسعفين(شاهد)

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وطن- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث اشتبكت مع عدد من المقاومين في عملية مسلحة أسفرت إلى الآن عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في حصيلة غير نهائية مع تواصل عملية الاشتباك.

الاحتلال يقتحم مخيم جنين بأعداد كبيرة

(وطن) رصدت مقاطع فيديو متداولة وثقت عملية الاقتحام التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من، مساء الثلاثاء 07 مارس/آذار 2023.

وأظهرت عربات تابعة لجيش الاحتلال وهي تقتحم مخيم جنين، هناك حيث اعترضها عدد من المقاومين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم #جنين ومخيمها بأعداد كبيرة pic.twitter.com/2L3lXYTDbo — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 7, 2023

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد حاصر جنود الاحتلال منزلا بالمخيم واندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين هناك.

في حين قالت وسائل إعلام عبرية، إن الاقتحام كان يستهدف مُنفذ هجوم “حوارة” الذي وقع قبل تسعة أيام في جنوب محافظة “نابلس” القريبة من المخيم.

مشاهد من المواجهات مع الاحتلال في مخيم #جنين. pic.twitter.com/CDBSMekV8Y — وكالة سند للأنباء – Snd News Agency (@snadps) March 7, 2023

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وأفاد شهود عيان بأن أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية حاصرت منزلًا، زعمت أن مُنفذ هجوم “حوارة” الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين، يوم الأحد 26 فبراير/شباط الماضي، يختبئ داخله.

#جنين .. ساحة معركة بين المقاومين وقوات الاحتلال .. شهداء واصابات pic.twitter.com/qsrIBheDhj — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) March 7, 2023

الاحتلال يُصعد ضد مخيم جنين

عملية الاشتاك بين المقاومين وجنود الاحتلال شهدت تبادلا كثيفا وعنيفا لإطلاق النار بين الطرفين، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة من المنازل والأحياء المجاورة للمكان.

تغطية صحفية: "اشتباكات عنيفة في محيط المنزل المحاصر في #جنين". pic.twitter.com/JNpGtfBV8M — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 7, 2023

باقي المتساكنين بالقرب من المزل المحاصر وفي باقي المخيم، عبروا عن تضامنهم مع رجالات المقاومة الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل شجاعة.

حيث سُمعت أصوات مكبرات الصوت القادمة من المساجد بالقرب من مكان العملية، وهي تدعو للمقاومين تناشد المواطنين بالتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة.

مقطع فيديو آخر وثق إسقاط المقاومة لطائرة بدون طيار استعملها الجيش الإسرائيلي، للدعم في عمليته التي شنتها ضد مخيم جنين، وقد تمكن المقاومون من الإمساك بها بعد سقوطها.

طائرة إسرائيلية مسيرة في أيدي الفلسطينيين بعد إسقاطها برصاص المقاومة الفلسطينية في #جنين pic.twitter.com/Dac9T2za5k — تغطية (@coveragetheard) March 7, 2023

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر تحديث عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن حصيلة العملية أسفرت عن 6 شهداء، أحدهم “محمد وائل غزاوي” (26 عامًا) ارتقى خلال اقتحام المخيم، وأكدت إصابة 7 آخرين بينها إصابة خطيرة في البطن.

يأتي ذلك في الوقت الذي مُنعت فيه سيارات الإسعاف من دخول المخيم لإسعاف المصابين.

حيث وضع الجيش الإسرائيلي حاجزا في الطريق المؤدي إلى المخيم ومنعت سيارات تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية من التقدم.