الثلاثاء, مارس 7, 2023
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اقتحام جنين.. سقوط شهداء والاحتلال يصعد ويمنع دخول المسعفين(شاهد)

قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع المقاومة أسفرت عن 6 شهداء و7 إصابات بعضها حرجة

كتب فهمي الورغمي
سقوط شهداء في جنين watanserb.com
سقوط شهداء في جنين
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وطن- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث اشتبكت مع عدد من المقاومين في عملية مسلحة أسفرت إلى الآن عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في حصيلة غير نهائية مع تواصل عملية الاشتباك.

الاحتلال يقتحم مخيم جنين بأعداد كبيرة

(وطن) رصدت مقاطع فيديو متداولة وثقت عملية الاقتحام التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية من، مساء الثلاثاء 07 مارس/آذار 2023.

وأظهرت عربات تابعة لجيش الاحتلال وهي تقتحم مخيم جنين، هناك حيث اعترضها عدد من المقاومين.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فقد حاصر جنود الاحتلال منزلا بالمخيم واندلعت اشتباكات عنيفة مع مقاومين هناك.

في حين قالت وسائل إعلام عبرية، إن الاقتحام كان يستهدف مُنفذ هجوم “حوارة” الذي وقع قبل تسعة أيام في جنوب محافظة “نابلس” القريبة من المخيم.

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وأفاد شهود عيان بأن أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية حاصرت منزلًا، زعمت أن مُنفذ هجوم “حوارة” الذي أسفر عن مقتل مستوطنين اثنين، يوم الأحد 26 فبراير/شباط الماضي، يختبئ داخله.

فصائل فلسطينية تعقب على الأحداث الجارية في مخيم جنين
فصائل فلسطينية تعقب على الأحداث الجارية في مخيم جنين

الاحتلال يُصعد ضد مخيم جنين

عملية الاشتاك بين المقاومين وجنود الاحتلال شهدت تبادلا كثيفا وعنيفا لإطلاق النار بين الطرفين، وهو ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة من المنازل والأحياء المجاورة للمكان.

باقي المتساكنين بالقرب من المزل المحاصر وفي باقي المخيم، عبروا عن تضامنهم مع رجالات المقاومة الذين تصدوا لقوات الاحتلال بكل شجاعة.

حيث سُمعت أصوات مكبرات الصوت القادمة من المساجد بالقرب من مكان العملية، وهي تدعو للمقاومين تناشد المواطنين بالتصدي لقوات الاحتلال المتوغلة.

مقطع فيديو آخر وثق إسقاط المقاومة لطائرة بدون طيار استعملها الجيش الإسرائيلي، للدعم في عمليته التي شنتها ضد مخيم جنين، وقد تمكن المقاومون من الإمساك بها بعد سقوطها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في آخر تحديث عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن حصيلة العملية أسفرت عن 6 شهداء، أحدهم “محمد وائل غزاوي” (26 عامًا) ارتقى خلال اقتحام المخيم، وأكدت إصابة 7 آخرين بينها إصابة خطيرة في البطن.

يأتي ذلك في الوقت الذي مُنعت فيه سيارات الإسعاف من دخول المخيم لإسعاف المصابين.

حيث وضع الجيش الإسرائيلي حاجزا في الطريق المؤدي إلى المخيم ومنعت سيارات تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية من التقدم.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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