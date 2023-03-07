 إيقاف اللاعب السوري أحمد الصالح مدى الحياة بسبب هذا التصرف (فيديو)

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وطن- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف اللاعب السوري الدولي أحمد الصالح 32 عاماً مدى الحياة، بعد اعتدائه عن حكم المباراة والبصق في وجهه.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إيقاف اللاعب أحمد الصالح بسبب اعتدائه على حكم مباراة الجيش والوثبة في منافسات الدوري السوري الممتاز.

إيقاف اللاعب السوري أحمد الصالح

وبين الاتحاد السوري لكرة القدم، بأن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي. وفق ما ذكره بيان لجنة الانضباط.

كما وفرض الاتحاد السوري، الغرامة المالية على مدافع نادي الجيش السوري أحمد الصالح. بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية ( أي ما يعادل 200 دولار أمريكي).

شطب اسمه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

واقترحت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، شطب اللاعب بشكل نهائي من الاتحاد السوري. وهو ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي في المستقبل، حال اتخاذ العقوبة وتثبتها بحق اللاعب بشكل نهائي.

الاتحاد السوري يقرر إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة 😳 pic.twitter.com/vH2jc64QWZ — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 7, 2023

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وكان السوري أحمد الصالح مدافع نادي الجيش، قد اعتدى على حكم مباراة الجيش والوثبة، في منافسات الدوري السوري، التي انتهت بفوز الأخير. بهدف نظيف دون مقبل.

الاتحاد السوري لكرة القدم يوقف مدى الحياة اللاعب الدولي أحمد الصالح الذي سبق له تمثيل العربي الكويتي بسبب "سلوكه الشائن" – مع فرض غرامة مالية عليه بقيمة مليون و500 ألف ليرة سوريةpic.twitter.com/SSOuptrdYj — Goalna (@Goalna) March 7, 2023

كما وظهر في مقطع الفيديو المتداول، بأن اللاعب السوري الصالح كان مندفعاً باتجاه الحكم والاعتداء عليه بكامل جسده، مما تسبب في طرده من خارج أرضية ملعب المباراة، لكن اللاعب قام بركل الحكم أكثر من مرة، رغم محاولة اللاعبين في منعه.

من هو اللاعب السوري أحمد الصالح ؟!

وبدأ النجم السوري الدولي أحمد الصالح مسيرته الكروية، من بوابة نادي الجيش عام 2008. لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الشرطة السوري.

كما وانتقل بعدها إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ثم الشرطة العراقي، وبعدها إلى صفوف المحرق البحريني، والعهد اللبناني، ثم العودة بعدها إلى صفوف الجيش السوري من جديد في صيف عام 2022.