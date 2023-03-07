الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

 إيقاف اللاعب السوري أحمد الصالح مدى الحياة بسبب هذا التصرف (فيديو)

الاتحاد السوري يوقف اللاعب أحمد الصالح مدى الحياة بعد اعتدائه على الحكم والبصق عليه

كتب فارس أبو شيحة
إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة watanserb.com
إيقاف أحمد الصالح مدى الحياة
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وطن-  أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، الثلاثاء، إيقاف اللاعب السوري الدولي أحمد الصالح 32 عاماً مدى الحياة، بعد اعتدائه عن حكم المباراة والبصق في وجهه.

وقررت لجنة الانضباط  في الاتحاد السوري لكرة القدم، في بيان رسمي نشره على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، إيقاف اللاعب أحمد الصالح بسبب اعتدائه على حكم مباراة  الجيش والوثبة في منافسات الدوري السوري الممتاز.

إيقاف اللاعب السوري أحمد الصالح 

وبين الاتحاد السوري لكرة القدم، بأن إيقاف اللاعب قابل للاستئناف وغير نهائي. وفق ما ذكره بيان لجنة الانضباط.

عقوبة أحمد الصالح
عقوبة أحمد الصالح

كما وفرض الاتحاد السوري، الغرامة المالية على مدافع نادي الجيش السوري أحمد الصالح. بقيمة مليون و500 ألف ليرة سورية ( أي ما يعادل 200 دولار أمريكي).

شطب اسمه من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

واقترحت لجنة الانضباط في الاتحاد السوري لكرة القدم، شطب اللاعب بشكل نهائي من الاتحاد السوري. وهو ما يعني منعه من ممارسة أي نشاط رياضي في المستقبل، حال اتخاذ العقوبة وتثبتها بحق اللاعب بشكل نهائي.

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وكان السوري أحمد الصالح مدافع نادي الجيش، قد اعتدى على حكم مباراة الجيش والوثبة، في منافسات الدوري السوري، التي انتهت بفوز الأخير. بهدف نظيف دون مقبل.

كما وظهر في مقطع الفيديو المتداول، بأن اللاعب السوري الصالح كان مندفعاً باتجاه الحكم والاعتداء عليه بكامل جسده، مما تسبب في طرده من خارج أرضية ملعب المباراة، لكن اللاعب قام بركل الحكم أكثر من مرة، رغم محاولة اللاعبين في منعه.

إيقاف أحمد الصالح
إيقاف أحمد الصالح

من هو اللاعب السوري أحمد الصالح ؟!

وبدأ النجم السوري الدولي أحمد الصالح مسيرته الكروية، من بوابة نادي الجيش عام 2008. لينتقل بعدها إلى صفوف نادي الشرطة السوري.

السوري الصالح
السوري الصالح

كما وانتقل بعدها إلى نادي العربي الكويتي عام 2013، ثم الشرطة العراقي، وبعدها إلى صفوف المحرق البحريني، والعهد اللبناني، ثم العودة بعدها إلى صفوف الجيش السوري من جديد في صيف عام 2022.

أحمد الصالح لاعب الجيش
أحمد الصالح لاعب الجيش
المصدروطن + الاتحاد السوري لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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