الإثنين, مارس 6, 2023
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5 صفات غريبة يشترك فيها معظم أصحاب الملايين..تعرف عليها

أكثرهم من مواليد برج الدلو

كتب ايمان الباجي
5 صفات غريبة يشترك فيها معظم أصحاب الملايين..تعرف عليها watanserb.com
صفات يشترك فيها أصحاب الملايين
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وطن يعمل معظم المليونيرات في العالم بجد ولديهم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وموجزة.

وبحسب موقع “timesofindia“، يمتلك هؤلاء بعض الصفات الغريبة التي قد تميزهم عن بقية الأشخاص والتي سنقوم بكشفها في السطور التالي.

لا يحبون إنفاق أموالهم

الكثير من المليونيرات أو المليارديرات، لا يحبّون إنفاق أموالهم.

ومن المعروف أن معظم أصحاب الملايين مقتصدون جدًا، يفضلون خاصة الشراء من متجر يقدم خصومات. ويعتقد معظمهم أن هذه طريقة ذكية للغاية للاحتفاظ بالثروة.

لديهم عائلات كبيرة

تميل نسبة كبيرة من أصحاب الملايين إلى إنجاب ثلاثة إلى خمسة أطفال، حيث يحب معظمهم امتلاك عائلة كبيرة.

وفقًا لتحليلات شركة غوكومبير GoCompare للتأمين، فإن حوالي 21٪ من أصحاب الملايين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر.

الكثير من المليونيرات أو المليارديرات، لا يحبّون إنفاق أموالهم

معظمهم لا يرتدون نظارات

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بينما يُنظر إلى ارتداء النظارات على أنها علامة على كونك شغوفًا بالحيوية، فإن معظم أصحاب الملايين لا يرتدون النظارات في الواقع.

وفي قائمة أغنى 10 أشخاص على وجه الأرض، نجد وارن بافيت، أغنى مستثمر في العالم وبيل غيتس الملياردير الأمريكي، هما الوحيدان اللذان يرتديان نظارات.

أكثرهم من مواليد برج الدلو

برج الدلو هو البرج الأكثر شعبية بين أصحاب الملايين والمليارديرات.

ولد معظمهم خلال الفترة من 20 يناير إلى 18 فبراير. وفقًا لتحليل شركة GoCompare، فإن 12.5٪ من قائمة Forbes Top 100 من 1996 إلى 2015 من أصحاب برج الدلو.

بيل غيتس

يقودون سيارات متواضعة

معظم أصحاب الملايين لا يتجولون في سيارات باهظة الثمن. إنهم في الواقع يقودون سيارات عادية أو مستعملة لأنهم، حسب رأيهم، بهذه الطريقة يمكنهم توفير ثرواتهم دون الحاجة إلى إنفاق ثروة كبيرة على هذه الأشياء.

المصدرصحيفة timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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