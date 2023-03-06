5 صفات غريبة يشترك فيها معظم أصحاب الملايين..تعرف عليها

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وطن– يعمل معظم المليونيرات في العالم بجد ولديهم القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وموجزة.

وبحسب موقع “timesofindia“، يمتلك هؤلاء بعض الصفات الغريبة التي قد تميزهم عن بقية الأشخاص والتي سنقوم بكشفها في السطور التالي.

لا يحبون إنفاق أموالهم

الكثير من المليونيرات أو المليارديرات، لا يحبّون إنفاق أموالهم.

ومن المعروف أن معظم أصحاب الملايين مقتصدون جدًا، يفضلون خاصة الشراء من متجر يقدم خصومات. ويعتقد معظمهم أن هذه طريقة ذكية للغاية للاحتفاظ بالثروة.

لديهم عائلات كبيرة

تميل نسبة كبيرة من أصحاب الملايين إلى إنجاب ثلاثة إلى خمسة أطفال، حيث يحب معظمهم امتلاك عائلة كبيرة.

وفقًا لتحليلات شركة غوكومبير GoCompare للتأمين، فإن حوالي 21٪ من أصحاب الملايين لديهم ثلاثة أطفال أو أكثر.

معظمهم لا يرتدون نظارات

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بينما يُنظر إلى ارتداء النظارات على أنها علامة على كونك شغوفًا بالحيوية، فإن معظم أصحاب الملايين لا يرتدون النظارات في الواقع.

وفي قائمة أغنى 10 أشخاص على وجه الأرض، نجد وارن بافيت، أغنى مستثمر في العالم وبيل غيتس الملياردير الأمريكي، هما الوحيدان اللذان يرتديان نظارات.



أكثرهم من مواليد برج الدلو

برج الدلو هو البرج الأكثر شعبية بين أصحاب الملايين والمليارديرات.

ولد معظمهم خلال الفترة من 20 يناير إلى 18 فبراير. وفقًا لتحليل شركة GoCompare، فإن 12.5٪ من قائمة Forbes Top 100 من 1996 إلى 2015 من أصحاب برج الدلو.

يقودون سيارات متواضعة

معظم أصحاب الملايين لا يتجولون في سيارات باهظة الثمن. إنهم في الواقع يقودون سيارات عادية أو مستعملة لأنهم، حسب رأيهم، بهذه الطريقة يمكنهم توفير ثرواتهم دون الحاجة إلى إنفاق ثروة كبيرة على هذه الأشياء.