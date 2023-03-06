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حياتنا

4 أطعمة ومشروبات يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل

منها الأطعمة الغنية بالسكر

كتب ايمان الباجي
4 أطعمة ومشروبات يمكن أن تبقيك مستيقظًا في الليل watanserb.com
أطعمة ومشروبات
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وطنإذا كنت تكافح من أجل الحصول على قسط جيد من النوم في كثير من الأحيان، فأنت لست وحدك.

يُعتقد أن ثلث البريطانيين يعانون من مشاكل النوم مرة واحدة على الأقل في حياتهم. في حين أن هذا قد يكون بسبب عدد من العوامل، فإن ما تأكله وتشربه يمكن أن يكون السبب أيضًا.

وعلى هذا الأساس، شاركت رئيسة تحرير موقع “comountronco“، مايا جارسيا، مع صحيفة إكسبرس البريطانية، أربعة أطعمة ومشروبات يمكن أن تمنعك من الحصول على قسط من الراحة في الليل.

وقالت في هذا السياق:”إذا كنت تبحث عن تحسين نومك، فعليك مراقبة استهلاكك للأطعمة الدهنية والسكرية والكافيين والمشروبات الكحولية.”

الكافيين والقهوة

قالت غارسيا: “تحتوي هذه المشروبات على منشطات طبيعية من شأنها أن تغير حالة الجهاز العصبي المركزي. كما تعطي هذه المشروبات الطاقة وتحفز حالة اليقظة، الأمر الذي من شأنه أن يسبب الأرق.”

القهوة

وأضافت:”كما أوضحت إحدى الدراسات، نشرت في عام 2018، كيف يمكن للكافيين أن يؤثر سلبا على النوم.”

الأطعمة الدسمة

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قالت غارسيا:”الأطعمة الدهنية، من جانبها، يصعب هضمها ويعتقد أنها تسبب عدم الراحة وتجعل النوم أكثر صعوبة.”

تظهر الأبحاث التي أجرتها الجامعة الفيدرالية في ساو باولو (البرازيل) أن تناول عشاء غني بالدهون، بغض النظر عما يتم تناوله طوال اليوم، يزيد من خطر اضطراب النوم.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن المشاركين أظهروا تقلباً طفيفاً في أنماط نومهم وعانوا من اضطرابات في النوم.

المشروبات الكحولية

أشارت غارسيا إلى شرب المشروبات الكحولية قبل النوم تسبب النعاس، لكن استهلاكها يؤثر على مرحلة النوم العميق ونوم حركة العين السريعة، وبالتالي يكون له تأثير مزدوج على نومك وراحتك.

وقد تم دعم ذلك من خلال دراسة نُشرت في المجلة الكورية لطب الأسرة في عام 2015.

الأطعمة الغنية بالسكر

وأضافت غارسيا:”على نفس المنوال، فإن الزيادة في تناول كل من السكريات والكربوهيدرات تميل إلى التسبب في اضطربات أثناء الليل.”

أطعمة غنية بالسكر

وأضافت”تقول الأكاديمية الأمريكية لطب النوم إلى إن زيادة تناول الكربوهيدرات السكرية كانت مرتبطة في حدوث اضطرابات النوم.”

وفي سياق آخر، يحتاج البالغون إلى سبع ساعات من النوم في الحد الأدنى، فيما يحتاج الأطفال بين 9 و12 ساعة نوم يوميًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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