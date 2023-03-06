الإثنين, مارس 6, 2023
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هكذا احتفت شقيقة محمد صلاح بإنجازه التاريخي مع ليفربول (شاهد)

النجم المصري محمد صلاح سجل هدفين من جملة سبعة أهداف سجلها ليفربول مقابل لاشيء في مباراة تاريخية جمعته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي

كتب فهمي الورغمي
محمد صلاح watanserb.com
محمد صلاح
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وطن- قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول عبر ملحمة كروية تاريخية، ضد غريمه مانشستر يونايتد انتهت بسباعية نظيفة، وُلد على إثرها صلاح من جديد في مخيلة محبيه حول العالم. ومن الذين احتفوا بانجازه الكروي، كانت أخته التي عبرت عن فخرها به على طريقتها الخاصة.

شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجازه

حيث شاركت “رباب صلاح” شقيقة لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام لشقيقها بعد ساعات من الفوز على المان يونايتد.

وعبر خاصية “الاستوري” التي يوفرها انستغرام، عبرت رباب صلاح عن فخرها وامتنانها لما قدمه صلاح لفريقه ليفربول الإنجليزي في مواجهة مانشيستر يونايتد.

وانتقت شقيقة صلاح بعض صوره وعلقت بكلمات أصبحت بمثابة العلامة الفارقة لدى محبي صلاح من مشجعي الريدز وفي مصر وباقي العالم وهي عبارة “الملك المصري”.

شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح
شقيقة محمد صلاح تحتفي بإنجاز محمد صلاح

محمد صلاح يكتب التاريخ مع ليفربول

وكان لاعب فريق ليفربول المصري، محمد صلاح، قد خط اسمه بأحرف من ذهب على كتب تاريخ النادي الإنجليزي وفي كرة القدم على العموم.

حيث أنه وبفضل تسديدته، التي جعلت ليفربول متقدما بستة أهداف، وقادته للفوز لسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد، أصبح صلاح اللاعب الأكثر إحرازاً للأهداف في تاريخ ليفربول، على الإطلاق، خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وفي محصلة نتيجة عريضة 7-0، لصالح الريدز، سجل صلاح هدفين في مرمى مانشستر يونايتد، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، أمس الأحد.

أول تعليق من محمد صلاح بعد اعتلائه ترتيب هدافي نادي ليفربول في البريميرليغ
أول تعليق من محمد صلاح بعد اعتلائه ترتيب هدافي نادي ليفربول في البريميرليغ

هدفا صلاح في شباك مانشستر يونايتد

وسجل صلاح الهدفين 128 و 129 في مسيرته الممتدة على 205 مباريات في الدوري مع ليفربول، وبهدفيه ضد مانشستر يونايتد، حطم صلاح الرقم القياسي لأسطورة “الريدز”، روبي فاولر، ليحوز لقب الهداف التاريخي لليفربول.

وعن الشعور الذي يخامره بعد الفوز العريض على نادٍ عريق مثل مانشستر يونايتد، عبّر صلاح في تصريحات لوسائل الإعلام في أعقاب المباراة، عن سعادته بتحطيم الرقم القياسي “الذي كان يسعى إليه منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي”.

وتابع الملك المصري “مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز. كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة”.

وعن تعليقه على الإنجاز التاريخي الذي حققه أمس، الأحد، قال صلاح: “لا أستطيع أن أصف ما حدث. إنه من أحسن أيام حياتي”.

ونوه بقوله: “عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقماً قياسياً كنت أسعى إليه منذ قدومي للنادي”.

قبل أن يختم حديثه قائلا “أتمنى أن أظل دائماً أسعى وراء الأرقام القياسية، وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد”.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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