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رياضة

مواجهات قوية منتظرة.. قرعة البطولة العربية للأندية 2023ومواعيد المباريات

الاتحاد العربي لكرة القدم يُعلن نتائج قرعة البطولة العربية للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
قرعة البطولة العربية للأندية 2023 watanserb.com
قرعة البطولة العربية للأندية 2023
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وطن- أزال الاتحاد العربي لكرة القدم، الاثنين، الستار عن قرعة الدور الأول والثاني من منافسات البطولة العربية للأندية 2023 (كأس الملك سلمان)، بنسختها ال29، المقرر استضافتها في المملكة العربية السعودية.

وشهدت قرعة البطولة العربية للأندية 2023، عن مواجهات قوية منتظرة بين الفرق العربية المشاركة في البطولة، لعل أبرزها مواجهة الهلال السعودي أمام الوداد المغربي، والترجي التونسي أمام اتحاد جدة السعودي.

كما وسيلتقي الزمالك المصري أمام النصر السعودي، وكذلك شباب بلوزداد الجزائري أمام الرجاء الرياضي المغربي.

قرعة البطولة العربية للأندية 2023 لدور المجموعات

المجموعة (1)

اتحاد جدة السعودي

الترجي الرياضي التونسي

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المتأهل الثالث من الدور الأول

الشرطة العراقي

قرعة البطولة العربية للأندية 2023
قرعة البطولة العربية للأندية 2023

المجموعة (2)

الهلال السعودي

الوداد المغربي

السد القطري

المتأهل الرابع من الدور الأول

قرعة البطولة العربية للأندية
قرعة البطولة العربية للأندية

المجموعة (3)

النصر السعودي

الزمالك المصري

المتأهل الخامس من الدور الأول

المتأهل الثاني من الدوري الأول

مراسم قرعة البطولة العربية للأندية 2023
مراسم قرعة البطولة العربية للأندية 2023

المجموعة (4)

الرجاء الرياضي المغربي

المتأهل السادس من الدور الأول

شباب بلوزداد الجزائري

المتأهل الأول من الدور الأول

موعد إقامة مباريات البطولة العربية للأندية 2023

ومن المقرر أن تنشر مواعيد انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية 2023 (كأس الملك سلمان)، المقامة في المملكة العربية السعودية مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، بالتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ويعد فريقا الرشيد السوري والترجي الرياضي التونسي، أكثر الأندية العربية تتويجاً بالبطولة العربية للأندية برصيد 3 ألقاب حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الرجاء الرياضي المغربي كان آخر من توج بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في تاريخ مسيرته في المسابقة العربية على مستوى الأندية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

المصدروطن + الاتحاد العربي لكرة القدم تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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