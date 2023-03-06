مواجهات قوية منتظرة.. قرعة البطولة العربية للأندية 2023ومواعيد المباريات

- Advertisement -

وطن- أزال الاتحاد العربي لكرة القدم، الاثنين، الستار عن قرعة الدور الأول والثاني من منافسات البطولة العربية للأندية 2023 (كأس الملك سلمان)، بنسختها ال29، المقرر استضافتها في المملكة العربية السعودية.

وشهدت قرعة البطولة العربية للأندية 2023، عن مواجهات قوية منتظرة بين الفرق العربية المشاركة في البطولة، لعل أبرزها مواجهة الهلال السعودي أمام الوداد المغربي، والترجي التونسي أمام اتحاد جدة السعودي.

كما وسيلتقي الزمالك المصري أمام النصر السعودي، وكذلك شباب بلوزداد الجزائري أمام الرجاء الرياضي المغربي.

قرعة البطولة العربية للأندية 2023 لدور المجموعات

المجموعة (1)

اتحاد جدة السعودي

الترجي الرياضي التونسي

- Advertisement -

المتأهل الثالث من الدور الأول

الشرطة العراقي

المجموعة (2)

الهلال السعودي

الوداد المغربي

السد القطري

المتأهل الرابع من الدور الأول

المجموعة (3)

النصر السعودي

الزمالك المصري

المتأهل الخامس من الدور الأول

المتأهل الثاني من الدوري الأول

المجموعة (4)

الرجاء الرياضي المغربي

المتأهل السادس من الدور الأول

شباب بلوزداد الجزائري

المتأهل الأول من الدور الأول

موعد إقامة مباريات البطولة العربية للأندية 2023

ومن المقرر أن تنشر مواعيد انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية 2023 (كأس الملك سلمان)، المقامة في المملكة العربية السعودية مع نهاية شهر مارس/ آذار الجاري، بالتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

كما ويعد فريقا الرشيد السوري والترجي الرياضي التونسي، أكثر الأندية العربية تتويجاً بالبطولة العربية للأندية برصيد 3 ألقاب حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الرجاء الرياضي المغربي كان آخر من توج بلقب البطولة العربية للأندية للمرة الثانية في تاريخ مسيرته في المسابقة العربية على مستوى الأندية في الوطن العربي وشمال أفريقيا.