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كُسر ضلعه.. أميتاب باتشان تعرض لإصابة خطيرة وتفاصيل وضعه الصحي

إصابة النجم الهندي "اميتاب باتشان" أثناء تصوير مشهد سينمائي بفيلمه الجديد "بروجيكت كيه Project Ke" ونقل إلى أحد المشافي

كتب خالد الأحمد
أميتاب باتشان watanserb.com
أميتاب باتشان
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وطن- أصيب نجم بوليود الممثل الهندي الأسطوري “أميتاب باتشان” بجروح أثناء إطلاق نار، خلال أدائه لدور سينمائي في فيلمه الجديد من فئة الخيال العلمي “بروجيكت كيه Project Ke”، وتم نقله إلى أحد المشافي قبل أن يعود إلى منزله في “مومباي” بعد خضوعه للعلاج في “حيدر أباد”، كما ذكرت وسائل إعلام هندية.

أميتاب باتشان يتعرض لإصابة خطيرة

ونقل موقع “gnttv” عن أطباء في المشفى أن أميتاب باتشان أصيب بكسر في غضروف ضلع، وتمزق عضلي. وتم إجراء أشعة مقطعية له.

وكان يعاني من صعوبة في التنفس ونصحه الأطباء الذين تابعوا حالته بالمكوث في منزله للنقاهة.

أميتاب باتشان يتعرض لإصابة خطيرة
أميتاب باتشان يتعرض لإصابة خطيرة

ليست المرة الأولى.. حوادث سابقة لنجم الأكشن الهندي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم بوليوود الأشهر أميتاب باتشان لحادث أثناء التصوير.

وسبق أن أصيب بأذى أثناء التصوير عدة مرات، ففي عام 1982، وقع حادث كبير لأميتاب باتشان، بعد أن تلقى لكمة من الممثل “بونييت” واصطدم بطاولة أثناء تصوير مشهد حركة وأدخل المشفى لمدة شهرين.

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كما أصيب أميتاب باتشان سابقا بجروح أثناء التصوير بأحد المشاهد السينمائية، ولم يأخذ الأطباء الأمر في البداية على محمل الجد معتبرين أنها إصابة طفيفة، ثم بدأت العدوى تنتشر ببطء.

وبدأت حالة “بيغ بي” كما يلقبه معجبوه في التدهور في اليوم الرابع، وكان يتقيأ مرارا وتكرارا ثم دخل بعد ذلك في غيبوبة.

وعندما أجرى الأطباء العملية تبين أن غشاء المعدة قد انفجر، كما أنه حدث تمزق بالأمعاء الدقيقة.

وعندما تم الانتهاء من العملية، أصيب أميتاب باتشان بالتهاب رئوي.

وعبر مدونته الرسمية قال أميتاب باتشان للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي: “لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”. وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

ومثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو (السلسلة) عام 1973.

وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته. وعمل أميتاب باتشان كذلك في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا.

المصدرتويتر، موقع gnttv، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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