كُسر ضلعه.. أميتاب باتشان تعرض لإصابة خطيرة وتفاصيل وضعه الصحي

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وطن- أصيب نجم بوليود الممثل الهندي الأسطوري “أميتاب باتشان” بجروح أثناء إطلاق نار، خلال أدائه لدور سينمائي في فيلمه الجديد من فئة الخيال العلمي “بروجيكت كيه Project Ke”، وتم نقله إلى أحد المشافي قبل أن يعود إلى منزله في “مومباي” بعد خضوعه للعلاج في “حيدر أباد”، كما ذكرت وسائل إعلام هندية.

أميتاب باتشان يتعرض لإصابة خطيرة

ونقل موقع “gnttv” عن أطباء في المشفى أن أميتاب باتشان أصيب بكسر في غضروف ضلع، وتمزق عضلي. وتم إجراء أشعة مقطعية له.

وكان يعاني من صعوبة في التنفس ونصحه الأطباء الذين تابعوا حالته بالمكوث في منزله للنقاهة.

أعلن النجم الهندي "أميتاب باتشان"، إصابته أثناء تصوير فيلمه الجديد، بينما الآن يتعافى في منزله، حيث نشر الفنان صاحب الـ80 عامًا، على مدونته ما يوضح تعرضه للإصابة بكسر في غضروف ضلعه، وذلك أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي (Project K) في مدينة "حيدر آباد"، ومن المقرر عرضه عام 2024. pic.twitter.com/WcCopgJver — Chakonews🎬⚽️ (@chakonews) March 6, 2023

ليست المرة الأولى.. حوادث سابقة لنجم الأكشن الهندي

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها نجم بوليوود الأشهر أميتاب باتشان لحادث أثناء التصوير.

وسبق أن أصيب بأذى أثناء التصوير عدة مرات، ففي عام 1982، وقع حادث كبير لأميتاب باتشان، بعد أن تلقى لكمة من الممثل “بونييت” واصطدم بطاولة أثناء تصوير مشهد حركة وأدخل المشفى لمدة شهرين.

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كما أصيب أميتاب باتشان سابقا بجروح أثناء التصوير بأحد المشاهد السينمائية، ولم يأخذ الأطباء الأمر في البداية على محمل الجد معتبرين أنها إصابة طفيفة، ثم بدأت العدوى تنتشر ببطء.

اصيب نجم بوليوود أميتاب باتشان ، البالغ من العمر 80 عامًا ، أثناء تصوير فيلم في حيدر اباد جنوب الهند ويقول أنه يتعافى حاليا في المنزل. pic.twitter.com/BdqYuQ4LnJ — adnan yousif (@AdnanYousif) March 6, 2023

وبدأت حالة “بيغ بي” كما يلقبه معجبوه في التدهور في اليوم الرابع، وكان يتقيأ مرارا وتكرارا ثم دخل بعد ذلك في غيبوبة.

وعندما أجرى الأطباء العملية تبين أن غشاء المعدة قد انفجر، كما أنه حدث تمزق بالأمعاء الدقيقة.

وعندما تم الانتهاء من العملية، أصيب أميتاب باتشان بالتهاب رئوي.

وعبر مدونته الرسمية قال أميتاب باتشان للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي: “لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”. وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

ومثل باتشان في أكثر من 200 فيلم هندي، وجاءت انطلاقته في فيلم زانجير، أو (السلسلة) عام 1973.

وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره، وملابسه، وصوته. وعمل أميتاب باتشان كذلك في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا.