الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

كلارا شيا تكشف وجهها الشرير.. لن تصدق ماذا فعلت مع صحفي شهير!

كلارا شيا مارتي وجيرارد بيكيه من الشخصيات العامة التي يتبعها المصورون الإسبان لكنهما أظهرا أنهما لا يتوافقان مع وسائل الإعلام على الإطلاق

كتب رفيف عبدالله
كلارا شيا تكشف وجهها الشرير.. لن تصدق ماذا فعلت مع صحفي شهير! watanserb.com
كلارا شيا
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  …وطن– كلارا شيا مارتي وجيرارد بيكيه هما من الشخصيات العامة التي يتبعها المصورون الإسبان ، لكنهما أظهرا أنهما لا يتوافقان مع وسائل الإعلام على الإطلاق.

سخرية من الصحافة

بدأت الفتاة البالغة من العمر 23 عامًا ، وهي أقل اعتيادًا على التعامل مع الصحافة، أكثر تكتمًا. لكنها الآن تتشارك المضايقة للصحفيين مع بيكيه. بغض النظر عن الصورة التي قد تتركها أو الضرر الذي تسببه للآخرين.

تميزت كلارا شيا مثل صديقها ، في هذه الفترة الزمنية القصيرة بإظهار نفسها كشخص متفوق.  وحتى أنها تضحك على المهنيين الذين يقومون بعملهم. كما فعل بيكيه من قبل حين سخر من صحفي عندما أمسك بهما وهما يتجولان في شوارع برشلونة.

في هذه المرة، ضحية كلارا وجيرارد ليس سوى المصور جوردي مارتين . أحد أولئك الذين يتابعون الحياة اليومية للزوجين كثيرًا وأيضًا حياة شاكيرا. والتي تم اعتماده سابقاً للتحدث عن كل الأزمة.

ابتسامة ساخرة

ذهب مارتن خطوة أخرى إلى الأمام والتقط بيكيه وكلارا شيا وهم يغادرون منزل والدي جيرارد ، في إسبولجاس دي لوبريغات وفي المنزل المجاور لما هو موجود حاليًا – وحتى انتقالها إلى ميامي – منزل شاكيرا.

يمكن توقع أنواع مختلفة من الردود ، ولكن ليس ما حدث عندما لاحظ شيا وبيكيه وجود المراسل.

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من خلال نوافذ السيارة التي كانا يقودانها ، قام كل من جيرارد وكلارا ، والأكثر إثارة للدهشة في هذه الحالة ، برفع إصبعهما إلى أنوفهما بابتسامة ساخرة من الأذن إلى الأذن. بينما كانا ينظران إلى الصحفي الذي التقط الصورة.

“ضحية” كلارا شيا وبيكيه يتحدث

يقال إنه قد يكون هجومًا شخصيًا على مارتين ، الذي يعتبره بيكيه كشخص ينتمي إلى شاكيرا وأنه بمعلوماته كل ما يريده هو تلطيخ اسم لاعب نادي برشلونة السابق لكرة القدم وصديقته كلارا شيا مارتي.

يقول جوردي مارتين “عندما غادروا منزل الوالدين بأقصى سرعة ، كنت أصور. لقد دهسني تقريبا عندما رأوني تسارعوا وسخروا مني”.

علق جوردي مارتن ، متألمًا ، في برنامج Telecinco Socialité ، الذي أدلى فيه بشهادته حول ما حدث في واقعة لا تترك الزوجين في مكان جيد. وخاصةً كلارا شيا مارتي ، التي اعتقدوا أنها أكثر سلاسة في تواصلها مع وسائل الإعلام. حتى لو لم تعطي تصريحات.

المصدرTelecinco Socialité- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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