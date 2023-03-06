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حياتنا

فيديو اللاعب البرازيلي تاليسكا الذي فجر غضب جمهور النصر السعودي

لاعب نادي النصر السعودي أندرسون تاليسكا موجود في بلاده للتعافي من إصابة لحقت به في فبراير

كتب خالد السعدي
أندرسون تاليسكا يغني في البرازيل watanserb.com
البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي يغني في البرازيل
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وطن – انتشر مقطع فيديو للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي، وهو يغني على أحد شواطئ البرازيل، ما أثار غضب جمهور “العالمي”.

واللاعب الغائب عن صفوف فريقه، يفترض أنه موجود في بلاده للخضوع لبرنامج علاجي، لكنه شوهد وهو يشارك في فعاليات مهرجان السلفادور، ويقدم عرضا غنائيا على أحد الشواطئ.

وكان اللاعب البرازيلي قد سافر لبلاده في فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، تتطلب راحة وعلاج لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بحسب ما أعلن ناديه رسميًا.

طبيب اللاعب يؤكد تعافيه من الإصابة

وبالتزامن مع تداول الفيديو، قال البرازيلي مارسيلو سانتانا؛ الطبيب المعالج لتاليسكا، إن اللاعب تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة، بفضل حقنة “البلازما”، التي كان قد منحه إياها الأسبوع الماضي.

وأوضح الطبيب أن اللاعب بدأ التدريبات البدنية بالفعل في 28 من فبراير الماضي بعدما أتت نتائج فحوصاته جيدة، مشيرًا إلى أن عودته لناديه قد اقتربت.

 

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وتحدثت تقارير عن أن اللاعب البرازيلي سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين لاستكمال برنامجه التأهيلي ومن الممكن أن يشارك في بعض الدقائق أمام نادي الاتحاد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل.

هجوم على إدارة النصر

وكان الناقد الرياضي محمد البكيري، قد علق على مشاركة تاليسكا في مهرجان السلفادور الكبير، وسخر قائلا إنه في قمة روقان التأهيل الطبي، كما انتقد رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر، ووصفه بأنه مغلوب على أمره ودعاه بـ”الجبان”، على حد تعبيره.

تاليسكا هو متصدر هدافي دوري روشن السعودي في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا بفارق هدف عن مواطنه كارلوس جونيور لاعب الشباب.

المصدرتويتر + انستغرام - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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