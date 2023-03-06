فيديو اللاعب البرازيلي تاليسكا الذي فجر غضب جمهور النصر السعودي

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر السعودي، وهو يغني على أحد شواطئ البرازيل، ما أثار غضب جمهور “العالمي”.

واللاعب الغائب عن صفوف فريقه، يفترض أنه موجود في بلاده للخضوع لبرنامج علاجي، لكنه شوهد وهو يشارك في فعاليات مهرجان السلفادور، ويقدم عرضا غنائيا على أحد الشواطئ.

وكان اللاعب البرازيلي قد سافر لبلاده في فبراير الماضي، بعدما تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، تتطلب راحة وعلاج لفترة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بحسب ما أعلن ناديه رسميًا.

لاعب النصر المصاب ⁧تاليسكا⁩ يغني في شاطئ غواراجوبا في البرازيل. هل أعجبك صوته⁧⁩🤩؟

pic.twitter.com/oQhN9k8qaR — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 5, 2023

طبيب اللاعب يؤكد تعافيه من الإصابة

وبالتزامن مع تداول الفيديو، قال البرازيلي مارسيلو سانتانا؛ الطبيب المعالج لتاليسكا، إن اللاعب تماثل للشفاء تمامًا من الإصابة، بفضل حقنة “البلازما”، التي كان قد منحه إياها الأسبوع الماضي.

وأوضح الطبيب أن اللاعب بدأ التدريبات البدنية بالفعل في 28 من فبراير الماضي بعدما أتت نتائج فحوصاته جيدة، مشيرًا إلى أن عودته لناديه قد اقتربت.

View this post on Instagram A post shared by Marcio Santana (@marciorrsantana)

- Advertisement -

وتحدثت تقارير عن أن اللاعب البرازيلي سيعود إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الاثنين لاستكمال برنامجه التأهيلي ومن الممكن أن يشارك في بعض الدقائق أمام نادي الاتحاد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين يوم الخميس المقبل.

🚨 ⬢ #بيان_النصر : أندرسون تاليسكا يصر على المشاركة في لقاء الاتحاد ومن المتوقع مشاركته اساسياً 🤩💛! . pic.twitter.com/1V1MQpKxBz — بيان النصر (@ByanNassr) March 5, 2023

هجوم على إدارة النصر

وكان الناقد الرياضي محمد البكيري، قد علق على مشاركة تاليسكا في مهرجان السلفادور الكبير، وسخر قائلا إنه في قمة روقان التأهيل الطبي، كما انتقد رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر، ووصفه بأنه مغلوب على أمره ودعاه بـ”الجبان”، على حد تعبيره.

#تاليسكا في قمة روقان التأهيل الطبي

😂😂😂

رئيس (الفرقة ) مغلوب على امره. جباان😂 https://t.co/LEoIxVK8CE — محمد البكيري (@m_bukairy) March 4, 2023

تاليسكا هو متصدر هدافي دوري روشن السعودي في الموسم الحالي برصيد 13 هدفا بفارق هدف عن مواطنه كارلوس جونيور لاعب الشباب.