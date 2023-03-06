الإثنين, مارس 6, 2023
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فهد يجوب شوارع مسقط بسرعة جنونية.. ما حقيقة الفيديو الذي قلب سلطنة عُمان؟

كتب فهمي الورغمي
فهد يجوب شوراع مسقط في سلطنة عمان watanserb.com
فهد يجوب شوراع مسقط
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وطن- تداول ناشطون في سلطنة عُمان مقطع فيديو قالوا إنه لحيوان الفهد، وقد كان يجري بسرعة كبيرة في شوارع وكورنيش مسقط، واختلفت ردود الأفعال بين مشكك في صحته وبين داعٍ لتدخل السلطات أو توضيح رسمي منها.

فهد يجري على كورنيش مسقط

نشرت صفحات عمانية شهيرة بتويتر مقطع الفيديو المثير وعلقت عليه: “مقطع متداول يظهر فهد يركض بسرعة كبيرة في عدد من شوارع مسقط”.

ونقلت صفحة “أخبار عمان“، قول مسؤول في وزارة البيئة بعمان “أن العمل جارٍ للتأكد من صحة الخبر وكيفية تجول الفهد طليقا بتلك الطريقة”.

ومنذ انتشار مقطع لفيديو يظهر فهدا مسرعا وهو يتجول في شوراع مسقط، توالت ردود الأفعال حوله، حيث اعتبره البعض مجرد وهم بصري وقع إعداده عبر برامج متخصصة في تركيب الفيديوهات.

وعلى صعيد آخر، دعا آخرون إلى اتخاذ الحيطة اللازمة حتى تتأكد السلطات بشكل رسمي من الحادثة ما إذا كانت حقيقة أو هي مجرد مقلب متتشر عبر السوشيال ميديا.

تفاعل وردود أفعال بشأن فيديو الفهد

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وفي هذا السياق من التفاعل شارك “محسن” مقطع فيديو ظهر خلاله ما قال إنه حقيقة الفهد بسلطنة عمان.

وحسب ما نشره “محسن” فإن مقطع الفيديو المنتشر ليس إلا مقتطفا من إعلان ترويجي إشهاري لأحد شركات الاتصالات العمانية، أرادت عبره الترويج لسرعة خدماتها وسرعة وصول عملائها إلى خدمات الانترنت التي توفرها “حتى أسرع من الفهد” ومعلوم أن الفهد أسرع المخلوقات الحية على الأرض.

من جانبه، شكك “أبو سعيد الحجري” في صحة المقطع المتداول وقال عبر تويتر: “نشر هذا الخبر وتداوله في جريدة محلية ورد مصدر الهيئة لتحقق عن كيفية وصوله لشوارع لهو دليل على العقول والفكر …. طفل صغير اذا شاهد المقطع سيجزم انه تم تركيبه”.

ولتعزيز فكرة أن المقطع غير حقيقي قال “علي العلوي” بصيغة ساخرة: “كيف فهد يركض من مطرح الى الاوبرا ، شكله عارف مسقط اكثر عنى”.

السخرية من مقطع الفيديو، تضمنت أيضاً تعليقا يقول “وصل برج الصحوة ولا بعده…بعدين وين يروح الداخلية ولا الباطنة..اذا الداخلية خبروه شي تحويلات يخف السرعة”.

الفهد بسلطنة عمان

يشار أن الفهد، من الحيوانات المنشترة في براري سلطنة عُمان منذ قرون، وتحرص السلطات بشكل دوري على حماية هذه الفئة من كل المخاطر المتعلقة خاصة بمحاولات تهريبها خارج البلاد.

ففي ديسمبر 2021، أعلنت هيئة البيئة العمانية، في بيان لها على تويتر، أن شرطة عُمان السلطانية تمكنت من ضبط وإفشال عملية تهريب لعدد من الحيوانات البرية.

وأوضحت أنه تم ضبط 4 متهمين من بينهم مواطنون وآخرون خليجيون في هذه العملية.

ووفقاً للبيان، فإن المهربين الـ4 كان بحوزتهم 5 من صغار الفهد و2 من حيوانات الوشق.

وعقب العملية، ذكرت شرطة عُمان السلطانية أنها سلَّمت الحيوانات إلى المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار.

كما وتُعتبر سلطنة عُمان موطنا لعدد لا بأس به من أصناف نادرة لحيوان الفهد المهددة بالانقراض.

وفي 2019، تحديداً، عُثر على فهد عربي نادر في جبال ظفار بسلطنة عمان من خلال مشاهد التقطتها كاميرات المراقبة هناك.

وينتمي ذلك الفهد إلى واحدة من أندر سلالات القطط على الكوكب، بحسب تقرير لصحيفة «ذا ناشونال».

والتقطت كاميرات الأشعة تحت الحمراء صوراً للفهد في المنطقة الجبلية شمال صلالة.

ويعتقد أنه لا يزال هناك أقل من 200 فهد عربي في البراري اليوم. والسلالة مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للحيوانات المعرضة للخطر.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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