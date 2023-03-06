عامل توصيل طلبات وضع شاكيرا في ورطة وأجبرها على طلب المساعدة من شقيقها

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وطن– الثلاثي المكون من كلارا شيا وشاكيرا وبيكيه أصبحوا محط اهتمام الجميع.

منذ أن أصبح معروفًا أن المغنية ولاعب كرة القدم السابق تركا وراءهما علاقة طويلة وطفلين مشتركين ، لم يكن هناك يوم لم يكونا فيهما بطلين في عناوين الأخبار.

شهر عسل

لسوء الحظ ، فإن أسوأ محطة توقف هي كلارا شيا. الشابة لم تدل بأي تصريح ، لكن كل تصرفاتها في وسط الشارع هي موضوع الأخبار. تكون الأمور أكثر من ذلك إذا كانت مع بيكيه.

كلاهما يمر بمرحلة صعبة ، ولكن مع ذلك ، يبدو أنهما يعيشان شهر عسل. ويبدو أن الأمر خطير.

اتخذ الزوجان بالفعل خطوة العيش معًا. ودّع بيكيه المنزل الذي عاش فيه لينتقل مع الشابة إلى منزل لا يعرفه إلا عدد قليل جدًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن علاقة بيكيه بأقاربه أفضل من أي وقت مضى. فقد أصبح شخصاً لا علاقة له بالشخص الذي كان لديهم قبل بضعة أشهر حين كان مع شاكيرا.

كلارا شيا تأكل بالفعل في منزل عائلة بيكيه

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قبل أيام قليلة فقط ، وفقًا لمامارازيس ، ذهبت كلارا مع بيكيه لتناول وجبة عائلية في منزل أهل زوجها.

وهو الأمر الذي يعكس المكانة التي تحتلها الشابة حاليًا في حياة لاعب كرة القدم.

لحسن الحظ ، لم تصادف كلارا شيا ولا بيكيه شاكيرا على الرغم من حقيقة أنها تعيش على بعد أمتار قليلة من أجداد أطفالها. موقف كان من الممكن أن يكون محرجًا للغاية لو حدث.

شاكيرا ، اضطرت لطلب المساعدة من شقيقها في منتصف الشارع

موقف فظيع

بينما تتمتع كلارا شيا بالثقة التي تتمتع بها مع والدي صديقها ، واجهت شاكيرا موقفًا فظيعًا قبلها بساعات قليلة.

بعد اصطحاب أطفالها من المدرسة ، واجهت المغنية عقبة في منتصف الطريق.

قام عامل توصيل بثقب إطار سيارتها مما منع شاكيرا من دخول منزلها عبر أحد المرائب الخاصة بها.

الأمور لا تسير على ما يرام

طلبت شاكيرا المساعدة من شقيقها حتى تتمكن من إخراج سيارتها من المرآب الثاني ويمكنها الوصول إلى المنزل دون أن تكون مراقبة من أعين الصحفيين الذين كانوا ينتظرون في الشارع.

يبدو أنه بغض النظر عن مدى صعوبة محاولتها ، فإن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لشاكيرا.