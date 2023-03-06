رئيس ناميبيا يهزيء السفير الألماني على الهواء بسبب الصينيين! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الناميبي هاكه كينكوب وهو يقوم بتهزيء السفير الالماني في بلاده بعد انتقاده تواجد الصينيين بكثرة في في البلاد.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، بينما استقبل الرئيس الناميبي هاكه كينكوب سفير ألمانيا الاتحادية في بلاده، أخذ الأخير في إلقاء محاضرة عن التواجد الصيني في البلاد، مما يعتبر تدخلا في الشأن الداخلي.

وبحسب الفيديو، بدأ السفير الألماني حديثه بالقول أن :”عدد الصينيين المقيمين لديكم في ناميبيا حاليا يتجاوز الالمان بأربعة أضعاف”، معتبرا أن “هذا ليس ما يحدث في مختلف أنحاء العالم”.

حديث السفير الألماني أثار غضب الرئيس الناميبي الذي قاطعه قائل: “ما مشكلتك مع هذا؟”.

مكشلتنا وليست مشكلة أوروبا

وأكد الرئيس الناميبي، أيضا في رده على السفير المذكور “إنك تتحدث عن التواجد الصيني في ناميبيا وكأنه مشكلة أوروبا وليس موضوع يهمنا نحن”.

وتابع، أن “الصينيون لم يأتوا للعب واللهو في هذه الأرجاء، كما يفعل الألمان”، مشيرا إلى أن الألمان يدخلون للبلد بطريقة المشاهير، ويتم التعامل معهم بشكل جيد، لكن هناك العديد من المواطنين الناميبيين الذين يتعرضون للمضايقات في ألمانيا بمن فيهم أعضاء البعثات الدبلوماسية.

- Advertisement -

ولفت إلى ضرورة الحديث عن الألمان والطريقة التي يعاملون بها مواطني بلاده، ليختتم حديثه بالقول: “هذه بلادنا ولا تشفق علينا”.

وأضاف غاضبا: “في كل مرة تأتون فيها تسألوننا عن الصينيين”.

Contundente respuesta del Presidente de Namibia al embajador de Alemania que le recrimina la presencia de ciudadanos chinos en Namibia. pic.twitter.com/HYhaAKsFOX — Taleb Alisalem (@TalebSahara) March 4, 2023

ألمانيا تعترف بالإبادة الجماعية في ناميبيا

يشار إلى أن ألمانيا مسؤولة عن مجازر بحق عشرات الآلاف من الأشخاص المنتمين إلى شعوب هيريرو وناما الأصليين في ناميبيا، بين عامي 1904 و1908.

وفي عام 2021 وبعد مفاوضات شاقّة وطويلة، أعلنت برلين أنها اعترفت بارتكاب “إبادة” في هذه المنطقة التي استعمرتها بين عامي 1884 و1915 ووعدت بتقديم مساعدات تنموية ستفيد أحفاد القبيلتين.