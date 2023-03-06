الإثنين, مارس 6, 2023
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رياضة

دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي وهذه قيمته السوقية

تبلغ قيمة التعاقد مع الأرجنتيني دي ماريا 10 ملايين دولار في سوق الانتقالات

كتب فارس أبو شيحة
الأرجنتيني دي ماريا watanserb.com
دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي
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وطن- أفادت تقارير صحفية بأن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 35 عاماً، لاعب يوفنتوس الإيطالي وبطل كأس العالم 2022 قطر، مطلوب من كبار الأندية في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غالتيه، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، ” اللاعب أنخيل دي ماريا، تلقى عرضاً للانتقال إلى صفوف أحد الأندية في الدوري السعودي”.

انتقال دي ماريا إلى الدوري السعودي

وأضاف الإيطالي غالتيه، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” دي ماريا سينتهي عقده مع اليوفي في شهر يونيو المقبل، ولديه عروض أخرى”.

كما وتابع حديثه، ” اللاعب الأرجنتيني لم يقرر بعد مستقبله، لكن الأمور ربما تشهد تطوراً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

كما ويعد الصحفي الإيطالي غالتيه، من الصحفيين الأوائل الذي تحدثوا عن صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

اهتمام الشباب واتحاد جدة بصفقة دي ماريا

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وفق تقارير صحفية أخرى، فقد توقعت بأن العرض السعودي للتعاقد. مع الأرجنتيني دي ماريا، ينحصر بين نادي اتحاد جدة والشباب، المهتمين بتلك الصفقة.

أنخيل دي ماريا
أنخيل دي ماريا

وتعاقد الأرجنتيني دي ماريا مع نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، في صيف عام 2022. قادماً من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما شارك دي ماريا مع السيدة العجوز الإيطالي في 15 مباراة  في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 أخرى حتى الآن.

كما وتبلغ قيمة السوقية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني المخضرم دي ماريا، 10 ملايين دولار. في سوق الانتقالات للاعبين (الميركاتو).

دي ماريا
دي ماريا

يشار بأن فريق يوفنتوس الذي يلعب دي ماريا في صفوفه، قد تلقى الخسارة أمام روما، الأحد، في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بهدف نظيف دون رد.

المصدروطن + رودي غالتيه تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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