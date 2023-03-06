دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي وهذه قيمته السوقية

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وطن- أفادت تقارير صحفية بأن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 35 عاماً، لاعب يوفنتوس الإيطالي وبطل كأس العالم 2022 قطر، مطلوب من كبار الأندية في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غالتيه، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، ” اللاعب أنخيل دي ماريا، تلقى عرضاً للانتقال إلى صفوف أحد الأندية في الدوري السعودي”.

انتقال دي ماريا إلى الدوري السعودي

وأضاف الإيطالي غالتيه، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” دي ماريا سينتهي عقده مع اليوفي في شهر يونيو المقبل، ولديه عروض أخرى”.

كما وتابع حديثه، ” اللاعب الأرجنتيني لم يقرر بعد مستقبله، لكن الأمور ربما تشهد تطوراً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

🚨💰 Angel #DiMaria received an offer from a 🇸🇦 club. ⏳ The 🇦🇷 player – whose contract with #Juventus expires in June – has some options on the table: to date, the right-winger hasn't decided his future yet. Evolving situation. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/OroD7jKK7X — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 3, 2023

كما ويعد الصحفي الإيطالي غالتيه، من الصحفيين الأوائل الذي تحدثوا عن صفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

اهتمام الشباب واتحاد جدة بصفقة دي ماريا

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وفق تقارير صحفية أخرى، فقد توقعت بأن العرض السعودي للتعاقد. مع الأرجنتيني دي ماريا، ينحصر بين نادي اتحاد جدة والشباب، المهتمين بتلك الصفقة.

وتعاقد الأرجنتيني دي ماريا مع نادي يوفنتوس (السيدة العجوز)، في صيف عام 2022. قادماً من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما شارك دي ماريا مع السيدة العجوز الإيطالي في 15 مباراة في كافة المسابقات المختلفة. استطاع من خلالها تسجيل 4 أهداف وصناعة 4 أخرى حتى الآن.

كما وتبلغ قيمة السوقية للتعاقد مع النجم الأرجنتيني المخضرم دي ماريا، 10 ملايين دولار. في سوق الانتقالات للاعبين (الميركاتو).

يشار بأن فريق يوفنتوس الذي يلعب دي ماريا في صفوفه، قد تلقى الخسارة أمام روما، الأحد، في منافسات الدوري الإيطالي (الكالتشيو)، بهدف نظيف دون رد.