دي ماريا مطلوب في الدوري السعودي وهذه قيمته السوقية

وطن- أفادت تقارير صحفية بأن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 35 عاماً، لاعب يوفنتوس الإيطالي وبطل كأس العالم 2022 قطر، مطلوب من كبار الأندية في الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم.

وكشف الصحفي الإيطالي رودي غالتيه، المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم والعامل في شبكة سكاي سبورتس الإيطالية، ” اللاعب أنخيل دي ماريا، تلقى عرضاً للانتقال إلى صفوف أحد الأندية في الدوري السعودي”.

وأضاف الإيطالي غالتيه، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” دي ماريا سينتهي عقده مع اليوفي في شهر يونيو المقبل، ولديه عروض أخرى”.

كما وتابع حديثه، ” اللاعب الأرجنتيني لم يقرر بعد مستقبله، لكن الأمور ربما تشهد تطوراً في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة”.

