الثلاثاء, مارس 7, 2023
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دار الإفتاء المصرية تهاجم أتباع “الوهابية” السعودية وتصفهم بالخوارج!

دار الإفتاء المصرية قامت بحذف التدوينة التي هاجمت فيها أتباع الوهابية وزعمت بأن الحساب تعرض للاختراق!

كتب شيراز ماضي
دار الإفتاء المصرية تهاجم الوهابية watanserb.com
دار الافتاء المصرية
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وطن– تسبّبت دار الإفتاء المصرية بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نشرها تدوينة تدين فيها للوهابية، وتصف المنتسبين إليها بالخوارج، قبل أن تقوم بحذفها.

وكانت صفحة “الإرهاب تحت المجهر” على موقع التواصل الاجتماعي التي تديرها دار الإفتاء المصرية لمواجهة الإرهاب، قد نشرت تدوينة عن أدانت فيها “الوهابية” السعودية، قائلة: إن “الوهابية فرقة إسلامية خالفت السنة وان الجماعة في مسائل، أشهرها: عدم جواز التوسل والاستغاثة والتبرك بالمنتقلين من الأنبياء والصالحين، وأن فاعل ذلك مشرك شركا أكبر، ولذا شبههم لبعض بالخوارج، إذ إنهم كفروا عموم الامة”.

وعقب نشر التغريدة على صفحة “الإرهاب تحت المجهر”، قامت صفحة “دار الإفتاء المصرية” الرسمية على “فيسبوك” بمشاركة التدوينة على حسابها.

ردود أفعال السعوديين على تدوينة دار الإفتاء المصرية

السعوديون على موقع التدوين المصغر اعتبروا ما قامت به دار الإفتاء المصرية ليس إلا ابتزازاً للضغط على بلادهم لتقديم الأموال لنظام “السيسي” بعد تأكيد المملكة على وقف المساعدات المجانية.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمد بن تركي: “الرز وما أدراك ما الرز”.

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أما المغردة “زهراء”، فقالت: “ما في رز للعسكر”.

وقال آخر: “يمكن عشان ما اعطيناهم فلوس فحطونا خوارج”.

أما مجد العلمي، فقال: “عشان ماعطوهم فلوس قاموا ينبحوا علينا”.

واعتبر مغرد آخر، أنّ “السالفه ماعاد به توزيع فلوس مثل اول فظهر ماكانوا يخفونه بسبب انقطاع الفلوس عنهم”.

دار الإفتاء تحذف التدوينة وترويج لمزاعم الاختراق

وعقب الهجوم السعودي، قامت دار الإفتاء المصرية بحذف التدوينة، في حين زعم حساب “الإرهاب تحت المجهر” على موقع “فيسبوك“، بأن الحساب قد تم اختراقه.

وقال في تدوينة مبرّراً ما حدث بالقول: “تنويه هام: تم إختراق موقع “الإرهاب تحت المجهر” ونشر منشور مسيء لم تتطرق له دار الإفتاء وذلك بغرض الإساءة للدار”.

وزعم أنه “تم إتخاذ اللازم بواسطة المختصين فنيا وإستعادة تشغيل الموقع مرة أخرى بعد حذف المنشور المسيء”.

صفحة الارهاب تحت المجهر التابعة لدار الإفتاء المصرية تبرر حذف المنشور بأنه الصفحة تم اختراقها

ويبدو أن هذه التدوينة المحذوفة قد جاءت في إطار المناكفة الإعلامية التي اشتعلت مؤخراً بين مصر والسعودية عقب قرار المملكة بأنها لن تقدّم مساعدات غير مشروطة كما كانت تفعل في السابق، حيث اعتبر مراقبون بأن السعودية استهدفت في قرارها هذا مصر وليس أحداً غيرها.

السعودية تقرّ سياسة جديدة لتقديم المساعدات

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد كشف مؤخراً عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغيّر طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجّع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.

المصدرتويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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