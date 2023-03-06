دار الإفتاء المصرية تهاجم أتباع “الوهابية” السعودية وتصفهم بالخوارج!

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وطن– تسبّبت دار الإفتاء المصرية بموجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نشرها تدوينة تدين فيها للوهابية، وتصف المنتسبين إليها بالخوارج، قبل أن تقوم بحذفها.

وكانت صفحة “الإرهاب تحت المجهر” على موقع التواصل الاجتماعي التي تديرها دار الإفتاء المصرية لمواجهة الإرهاب، قد نشرت تدوينة عن أدانت فيها “الوهابية” السعودية، قائلة: إن “الوهابية فرقة إسلامية خالفت السنة وان الجماعة في مسائل، أشهرها: عدم جواز التوسل والاستغاثة والتبرك بالمنتقلين من الأنبياء والصالحين، وأن فاعل ذلك مشرك شركا أكبر، ولذا شبههم لبعض بالخوارج، إذ إنهم كفروا عموم الامة”.

وعقب نشر التغريدة على صفحة “الإرهاب تحت المجهر”، قامت صفحة “دار الإفتاء المصرية” الرسمية على “فيسبوك” بمشاركة التدوينة على حسابها.

ردود أفعال السعوديين على تدوينة دار الإفتاء المصرية

السعوديون على موقع التدوين المصغر اعتبروا ما قامت به دار الإفتاء المصرية ليس إلا ابتزازاً للضغط على بلادهم لتقديم الأموال لنظام “السيسي” بعد تأكيد المملكة على وقف المساعدات المجانية.

وفي هذا السياق، قال المغرد محمد بن تركي: “الرز وما أدراك ما الرز”.

الرز وما ادراك ما الرز — ﮼محمدبن،تركي 모하메드 (@m12m214) March 6, 2023

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أما المغردة “زهراء”، فقالت: “ما في رز للعسكر”.

مافي رز للعسكر — Zaahra (@Zaahraa99) March 6, 2023

وقال آخر: “يمكن عشان ما اعطيناهم فلوس فحطونا خوارج”.

يمكن عشان ما اعطيناهم فلوس فحطونا خوارج — 〽𝒜〽 (@_a22s_) March 6, 2023

أما مجد العلمي، فقال: “عشان ماعطوهم فلوس قاموا ينبحوا علينا”.

عشان ماعطوهم فلوس قاموا ينبحوا علينا — Eng.Majd|م.مجد العلَمي🇸🇦🇮🇶 (@EngMajdAlalami) March 6, 2023

واعتبر مغرد آخر، أنّ “السالفه ماعاد به توزيع فلوس مثل اول فظهر ماكانوا يخفونه بسبب انقطاع الفلوس عنهم”.

السالفه ماعاد به توزيع فلوس مثل اول فظهر ماكانوا يخفونه بسبب انقطاع الفلوس عنهم 🤷🏻‍♂️ — 🇸🇦𝐌𝐁𝐒🇸🇦 𝐒𝐀𝐔𝐃 (@v_5oq) March 6, 2023

دار الإفتاء تحذف التدوينة وترويج لمزاعم الاختراق

وعقب الهجوم السعودي، قامت دار الإفتاء المصرية بحذف التدوينة، في حين زعم حساب “الإرهاب تحت المجهر” على موقع “فيسبوك“، بأن الحساب قد تم اختراقه.

وقال في تدوينة مبرّراً ما حدث بالقول: “تنويه هام: تم إختراق موقع “الإرهاب تحت المجهر” ونشر منشور مسيء لم تتطرق له دار الإفتاء وذلك بغرض الإساءة للدار”.

وزعم أنه “تم إتخاذ اللازم بواسطة المختصين فنيا وإستعادة تشغيل الموقع مرة أخرى بعد حذف المنشور المسيء”.

ويبدو أن هذه التدوينة المحذوفة قد جاءت في إطار المناكفة الإعلامية التي اشتعلت مؤخراً بين مصر والسعودية عقب قرار المملكة بأنها لن تقدّم مساعدات غير مشروطة كما كانت تفعل في السابق، حيث اعتبر مراقبون بأن السعودية استهدفت في قرارها هذا مصر وليس أحداً غيرها.

السعودية تقرّ سياسة جديدة لتقديم المساعدات

وكان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، قد كشف مؤخراً عن اتباع بلاده أسلوباً جديداً لتقديم المساعدات التنموية لدول الجوار وغيرها، مؤكّداً بأن تقديم المساعدات والمنح المجانية قد ولّى.

وقال محمد الجدعان خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الأربعاء، إن المملكة تغيّر طريقة تقديم المساعدات لحلفائها وتشجّع دول المنطقة على إجراء إصلاحات اقتصادية.

وأضاف: “اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك. نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول بالفعل إننا بحاجة إلى رؤية إصلاحات”.

وأشار “الجدعان” إلى أن السعودية تقوم بفرض ضرائب على شعبها وتتوقع من الآخرين فعل الأمر نفسه وأن يبذلوا جهداً، قائلاً: “نريد المساعدة لكننا نريد منكم الاضطلاع بدوركم”.