حُبسوا مع الميت.. انهيار قبر على أقارب متوفى أثناء دفنه ورعب (شاهد)

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وطن- كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل واقعة غريبة حدثت في إحدى المقابر بالعاصمة القاهرة، حيث انهار قبر على أقارب متوفَّى في أثناء دفنه، ما تسبّب بحبس بعضهم مع الميت في الداخل وسقوط جرحى.

انهيار مدفن على أقارب متوفَّى لحظةَ دفنه

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فقد بدأت القصة بتلقي مديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد بسقوط سقف مدفن واحتجاز أشخاص بداخله.

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ.

ليتبيّن أنه في أثناء قيام أسرة “متوفى” وأقاربه بمواراته الثرى بمدفن العائلة الكائن بمحل البلاغ، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على القائمين بالدفن.

وأوضح أنّ عددهم 3 أشخاص، وأنه جراء انهيار القبر أصيبوا بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم، حال توقّفهم على السلم بمدخل المدفن، وقاموا بالخروج منه فى حينه.

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كما تبيّن أيضاً وفق بيان وزارة الداخلية المصرية، احتجاز 3 أشخاص آخرين “مصابين بكدمات متفرقة واشتباه بكسر داخل المدفن”.

ونجحت قوات الحماية المدنية التي هُرعت للمدفن بالمنطقة محل البلاغ، في إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدّم المواطنون بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية المصرية على الاستجابة الفورية، وتلبية استغاثاتهم.

مقابر “خمس نجوم” وأخرى متعددة الطوابق تثير الجدل

وفي سياق آخر، يشار إلى أنه قبل فترة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة جدل واسعة عقب ارتفاع كبير وفلكي بأسعار المقابر.

ولم تنعكس الأزمة الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا على أسعار مساكن ومعيشة الأحياء فقط، إذ امتدت إلى قبور الأموات وتكاليف نقلهم إلى مثواهم الأخير.

وفي رصد سابق يعود للعام الماضي، لأسعار المقابر بعدد من المدن المصرية وما استجد فيها، لوحظ وجود قفزة في الأسعار، مع ظهور شركات متخصصة في تقديم “خدمات مميزة” لمراسم الجنازات و”تخليص الأوراق”.

وبدت مشكلة الأسعار واضحة، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة.

ودفعت الأرباح الطائلة وراء بيع المقابر، تجاراً لتأسيس شركات وتخصيص موظفين يرتدون زيّاً خاصاً، يتولون مهمة تغسيل المتوفَّى ومراسم التأبين.

ودفعت زيادة الطلب على المقابر وغلاء أسعارها، لظهور المقابر “متعددة الطوابق”.

وتدخلت جمعيات دينية لتوفير بدائل عن شراء المقابر بمبلغ كبير دفعة واحدة، بإتاحة دفن الشخص “بالتقسيط”، حيث يدفع 150 جنيهاً شهرياً حتى وفاته.