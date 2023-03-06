الإثنين, مارس 6, 2023
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حُبسوا مع الميت.. انهيار قبر على أقارب متوفى أثناء دفنه ورعب (شاهد)

شهدت مصر حادثة غريبة ومرعبة حيث انهار قبر في مدافن بالقاهرة على رؤوس أقارب متوفى لحظة دفنه وحُبسوا في الداخل مع الميت

كتب باسل النجار
انهيار قبر على أقارب متوفى watanserb.com
انهيار قبر على أقارب متوفى
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وطن- كشفت السلطات المصرية عن تفاصيل واقعة غريبة حدثت في إحدى المقابر بالعاصمة القاهرة، حيث انهار قبر على أقارب متوفَّى في أثناء دفنه، ما تسبّب بحبس بعضهم مع الميت في الداخل وسقوط جرحى.

انهيار مدفن على أقارب متوفَّى لحظةَ دفنه

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المصرية، فقد بدأت القصة بتلقي مديرية أمن القاهرة، بلاغاً يفيد بسقوط سقف مدفن واحتجاز أشخاص بداخله.

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، انتقلت على الفور قوة أمنية تابعة لإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ.

ليتبيّن أنه في أثناء قيام أسرة “متوفى” وأقاربه بمواراته الثرى بمدفن العائلة الكائن بمحل البلاغ، سقط جزء من حائط وسلم المدفن على القائمين بالدفن.

وأوضح أنّ عددهم 3 أشخاص، وأنه جراء انهيار القبر أصيبوا بكدمات بسيطة متفرقة بالجسم، حال توقّفهم على السلم بمدخل المدفن، وقاموا بالخروج منه فى حينه.

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كما تبيّن أيضاً وفق بيان وزارة الداخلية المصرية، احتجاز 3 أشخاص آخرين “مصابين بكدمات متفرقة واشتباه بكسر داخل المدفن”.

ونجحت قوات الحماية المدنية التي هُرعت للمدفن بالمنطقة محل البلاغ، في إنقاذهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتقدّم المواطنون بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية المصرية على الاستجابة الفورية، وتلبية استغاثاتهم.

إصابة 6 مصريين انهار عليهم قبر خلال دفن متوفى
إصابة 6 مصريين انهار عليهم قبر خلال دفن متوفى

مقابر “خمس نجوم” وأخرى متعددة الطوابق تثير الجدل

وفي سياق آخر، يشار إلى أنه قبل فترة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، موجة جدل واسعة عقب ارتفاع كبير وفلكي بأسعار المقابر.

ولم تنعكس الأزمة الاقتصادية العالمية منذ جائحة كورونا على أسعار مساكن ومعيشة الأحياء فقط، إذ امتدت إلى قبور الأموات وتكاليف نقلهم إلى مثواهم الأخير.

وفي رصد سابق يعود للعام الماضي، لأسعار المقابر بعدد من المدن المصرية وما استجد فيها، لوحظ وجود قفزة في الأسعار، مع ظهور شركات متخصصة في تقديم “خدمات مميزة” لمراسم الجنازات و”تخليص الأوراق”.

وبدت مشكلة الأسعار واضحة، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة.

ودفعت الأرباح الطائلة وراء بيع المقابر، تجاراً لتأسيس شركات وتخصيص موظفين يرتدون زيّاً خاصاً، يتولون مهمة تغسيل المتوفَّى ومراسم التأبين.

ودفعت زيادة الطلب على المقابر وغلاء أسعارها، لظهور المقابر “متعددة الطوابق”.

وتدخلت جمعيات دينية لتوفير بدائل عن شراء المقابر بمبلغ كبير دفعة واحدة، بإتاحة دفن الشخص “بالتقسيط”، حيث يدفع 150 جنيهاً شهرياً حتى وفاته.

المصدرفيسبوك، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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