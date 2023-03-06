الإثنين, مارس 6, 2023
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حضره الموت أثناء المباراة.. وفاة اللاعب مصطفى سيلا بسكتة قلبية (فيديو)

الحادثة وقعت خلال مباراة في الدوري العاجي الممتاز، ويقول الخبراء الطبيون إن السكتة القلبية المفاجئة هي سبب رئيسي للوفاة بين الرياضيين في بداية حياتهم المهنية

كتب خالد الأحمد
وفاة اللاعب مصطفى سيلا watanserb.com
وفاة اللاعب مصطفى سيلا
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وطن- توفي مدافع فريق “راسينغ أبيدجان” مصطفى سيلا، بعد تعرضه لوعكة صحية في ملعب “روبرت شامبرو” بماركوري، خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى “العاجي” بعد نقله للمستشفى حسب ما أفاد ناديه، الأحد.

أزمة قلبية داهمت “سيلا” وفارق الحياة في دقائق معدودة

وقدم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه “توفي مدافعنا مصطفى سيلا إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب، خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.”

ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ “سيلا” بعد تعرضه للأزمة القلبية، حيث فارق اللاعب الحياة بعد سقوطه بدقائق معدودة.

لحظة وفاة لاعب خلال مباراة بكرة القدم
لحظة وفاة لاعب خلال مباراة بكرة القدم

وأكد رئيس النادي لوغوسينا سيسي لوكالة “فرانس برس” الواقعة قائلا: “خلال نقله إلى المستشفى توفي مصطفى.”

موضحا أنه التحق بالنادي في سبتمبر الماضي، وكان عمره 21 عاما فقط.

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وأظهر مقطع فيديو أثناء المباراة اللاعب مصطفى سيلا، الذي بدا مرتدياً قميصاً أزرقاً وهو يتراجع إلى الخلف ثم يسقط على الأرض مصاباً بسكتة قلبية، وفق نشطاء.

السكتة القلبية المفاجئة

ويقول الخبراء الطبيون إن السكتة القلبية المفاجئة هي سبب رئيسي للوفاة بين الرياضيين في بداية حياتهم المهنية.

فلا توجد علامات تحذيرية، وينهار اللاعبون في منتصف التدريبات أو أثناء المباريات في أغلب الأحوال.

ووفقا للمعهد الرياضي في جامعة واشنطن في سياتل، يعاني 1 أو 2 من كل 100 ألف رياضي نشط من توقف القلب المفاجئ كل عام. ويقول المعهد إن الذكور معرضون للخطر أكبر من الإناث.

وانضم مصطفى سيلا 21 عاماً، إلى النادي العاجي صيف العام الماضي، وكان يلعب في مركز خط الدفاع.

حوادث وفيات اللاعبين

وتكررت حوادث وفيات اللاعبين على المستطيل الأخضر خلال السنوات الماضية، ما دفع بمطالبات حثيثة لتطبيق مبدأ الصحة الرياضية، عبر إجراء فحوصات دورية للاعبين، وتغيير قوانين كرة القدم بمنع ضرب الكرة بالرأس، وهو أمر مستبعد من قبل الاتحاد الدولي للكرة “فيفا”.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية، ابتعاد لاعبين عن الكرة بسبب تشخيصهم من قبل الأطباء بوجود مشاكل انتظام دقات القلب لديهم، على غرار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلا في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.

المصدرتويتر، وكالة فرانس برس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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