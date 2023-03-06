حضره الموت أثناء المباراة.. وفاة اللاعب مصطفى سيلا بسكتة قلبية (فيديو)

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وطن- توفي مدافع فريق “راسينغ أبيدجان” مصطفى سيلا، بعد تعرضه لوعكة صحية في ملعب “روبرت شامبرو” بماركوري، خلال مباراة كان يخوضها فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى “العاجي” بعد نقله للمستشفى حسب ما أفاد ناديه، الأحد.

أزمة قلبية داهمت “سيلا” وفارق الحياة في دقائق معدودة

وقدم النادي تعازيه لأسرة اللاعب في بيان جاء فيه “توفي مدافعنا مصطفى سيلا إثر وعكة صحية تعرض لها داخل الملعب، خلال مباراة راسينغ أبيدجان أمام سول أف سي، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.”

ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذ “سيلا” بعد تعرضه للأزمة القلبية، حيث فارق اللاعب الحياة بعد سقوطه بدقائق معدودة.

#شاهد | وفاة مدافع "راسينغ أبيدجان" مصطفى سيلا جراء تعرضه لوعكة داخل الملعب خلال مباراة "راسينغ أبيدجان" أمام "سول أف سي". ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى في #ساحل_العاج pic.twitter.com/GkNM8JBCCl — TRT عربي (@TRTArabi) March 6, 2023

وأكد رئيس النادي لوغوسينا سيسي لوكالة “فرانس برس” الواقعة قائلا: “خلال نقله إلى المستشفى توفي مصطفى.”

موضحا أنه التحق بالنادي في سبتمبر الماضي، وكان عمره 21 عاما فقط.

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وأظهر مقطع فيديو أثناء المباراة اللاعب مصطفى سيلا، الذي بدا مرتدياً قميصاً أزرقاً وهو يتراجع إلى الخلف ثم يسقط على الأرض مصاباً بسكتة قلبية، وفق نشطاء.

🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225 pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023

السكتة القلبية المفاجئة

ويقول الخبراء الطبيون إن السكتة القلبية المفاجئة هي سبب رئيسي للوفاة بين الرياضيين في بداية حياتهم المهنية.

فلا توجد علامات تحذيرية، وينهار اللاعبون في منتصف التدريبات أو أثناء المباريات في أغلب الأحوال.

ووفقا للمعهد الرياضي في جامعة واشنطن في سياتل، يعاني 1 أو 2 من كل 100 ألف رياضي نشط من توقف القلب المفاجئ كل عام. ويقول المعهد إن الذكور معرضون للخطر أكبر من الإناث.

وانضم مصطفى سيلا 21 عاماً، إلى النادي العاجي صيف العام الماضي، وكان يلعب في مركز خط الدفاع.

حوادث وفيات اللاعبين

وتكررت حوادث وفيات اللاعبين على المستطيل الأخضر خلال السنوات الماضية، ما دفع بمطالبات حثيثة لتطبيق مبدأ الصحة الرياضية، عبر إجراء فحوصات دورية للاعبين، وتغيير قوانين كرة القدم بمنع ضرب الكرة بالرأس، وهو أمر مستبعد من قبل الاتحاد الدولي للكرة “فيفا”.

وشهدت الأعوام القليلة الماضية، ابتعاد لاعبين عن الكرة بسبب تشخيصهم من قبل الأطباء بوجود مشاكل انتظام دقات القلب لديهم، على غرار الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وتوج راسينغ أبيدجان الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2018-2019، بطلا في عام 2020، علماً أنه يحتل المركز السابع هذا الموسم.