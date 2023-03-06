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حياتنا

تصريحات جديدة لـ باريس هيلتون عن الفيديو الإباحي الذي سربه صديقها السابق

قالت باريس هيلتون إنها توسلت لصديقها السابق لوقف تداول الفيديو الإباحي لكنه رفض

كتب خالد السعدي
باريس هيلتون فيديو اباحي watanserb.com
سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع السابقة باريس هيلتون
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وطن– تحدثت سيدة الأعمال ونجمة تلفزيون الواقع السابقة، باريس هيلتون، عن الظروف الي أحاطت بتسريب شريط جنسي مع صديقها السابق، في الواقعة التي جرت قبل نحو 20 عاماً.

وكان هذا الشريط الجنسي قد سرّبه ريك سالمون صديق باريس هيلتون السابق، عام 2003، بعد فترة من انفصالهما.

هيلتون -البالغة من العمر 42 عاماً- قالت في مقتطفات من مذكراتها نشرتها صحيفة تايمز البريطانية: “كان علي أن أغلق عيني وأتنفس. شعرت وكأنني سوف أتقيأ. لم يكن من الممكن تصور ذلك بالنسبة لي”.

وأضافت أنها عندما علمت بتسريب الشريط، اتصلت به على الفور وتوسلت إليه أن يوقف هذا الأمر، إلا أنه أبلغها بالقيمة المالية الكبيرة لهذا الشريط بسبب شهرتها المتزايدة، رغم وعده لها سابقاً بالحفاظ على الخصوصية.

وأشارت إلى ضرر نفسي هائل على والديها وسمعتها متابعة: “عندما رأى الناس ذلك الشريط الجنسي، لم يقولوا عني إني أيقونة، بل قالوا عاهرة”.

وتحدثت تفصيلاً عن تلك الليلة، قائلة إن صديقها السابق استمر في الضغط، وأخبرها أنه لن يراه أحد سواهما.

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وقالت: “أخبرني أنه إذا لم أفعل ذلك، فيمكنه بسهولة العثور على شخص سيفعل ذلك، وكان هذا أسوأ شيء يمكن أن أفكر فيه أن يتخلى عني هذا الرجل البالغ لأنني كنت طفلة غبية لا تعرف اللعب مع الكبار”.

باريس هيلتون تتعرض للاغتصاب في مدرسة

وسبق أن تحدثت باريس هيلتون في مقابلة، الشهر الماضي، عن تعرضها للتخدير والاغتصاب من قبل رجل أكبر عمراً منها عندما كانت مراهقة.

وقالت في فيلمها الوثائقي الجديد “هذه باريس”، الذي عرض لأول مرة على صفحتها في موقع يوتيوب في 2020، إنها تعرضت للإيذاء النفسي والجسدي في مدرسة داخلية عندما كانت في سن المراهقة، وتعمل الآن على إغلاق المدرسة.

تفاصيل الفيديو الإباحي المسرب

وباريس هيلتون هي من أولى الشخصيات التلفزيونية، اللاتي حصلن على الشهرة بعد تسريب فيديو إباحي لهن.

وتم تصوير الفيديو في 15 يوليو عام 2004، وتحوّلت باريس وقتها من ابنة صاحب الفنادق الضخمة إلى نجمة إباحية.

وقالت باريس في وقت سابق، إنها لم تحقّق قرشاً واحداً من الفيديو، إلا أن حبيبها ريك سالومون حقّق الملايين.

وكان توقيت نشر الفيديو قد أثار الجدل، فقد سرّب قبل أسابيع قليلة من بداية برنامجها الواقعي وحقّق الفيديو الجوائز في المجال الإباحي.

وظلّت باريس هيلتون مصرّة على أنها لم تكن تعلم أن هناك فيديواً إباحياً من الأساس، كما أنها لم تخرج من منزلها لفترة 3 أشهر بعد تسريب الفيديو، وقالت إنها ستظل معروفة على أنها عاهرة، لأنها قامت بشيء مميز مع شخص كانت تحبه في تلك الفترة.

المصدرذا تايمز - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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