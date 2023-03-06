الثلاثاء, مارس 7, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري السعودي روشن بعد هزيمة الهلال أمام الفتح

النصر يواصل الحفاظ على صدارة الدوري السعودي بفارق نقطتين عن الوصيف اتحاد جدة

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري السعودي روشن watanserb.com
ترتيب الدوري السعودي روشن
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وطن- تلقى حامل اللقب الهلال الهزيمة أمام نظيره الفتح، الاثنين، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي روشن لكرة القدم 2022-2023.

كما سجّل فريق الفتح الهدف الأول داخل شباك الهلال السعودي، في الدقيقة الـ39 عن طريق اللاعب كريستيان تيو.

مباراة الهلال ضد الفتح  في الدوري السعودي روشن

وعزز الفتح التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثانٍ، جاء في الدقيقة الـ80 عن طريق خالد الغنام.

كما قلّص الهلال نتيجة اللقاء بهدف وحيد للفريق السعودي، في الدقيقة الـ94 من الوقت البديل على نهاية المباراة، عن طريق اللاعب صالح الشهري.

وشهدت المباراة الإثارة والقوية بين الهلال والفتح طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث تساوى الفريقين على مستوى التسديدات التي وصلت إلى 11 تسديدة.

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كما تفوّق فريق الهلال أمام منافسه الفتح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 64%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 36%.

مباراة الفتح والهلال
مباراة الفتح والهلال

وسيلتقي فريق الهلال أمام التعاون في منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي الممتاز 2022-2023، الجمعة، بينما سيواجه الفتح نظيره أبها في ذات اليوم.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

كما نرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023، بعد خسارة حامل اللقب الهلال أمام الفتح، فيما يلي:

النصر 46 نقطة.

الاتحاد (جدة) 44 نقطة.

الشباب 40 نقطة.

التعاون 34 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

الفتح 31 نقطة.

الطائي 25 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

الاتفاق 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الوحدة 20 نقطة.

الخليج 16 نقطة.

العدالة 16 نقطة.

الباطن 6 نقاط.

خسارة الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي
خسارة الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

جدول هدّافي الدوري السعودي 2023

وأتى أبرز هدافي الدوري السعودي روشن 2022-2023، قبيل بداية الجولة الـ20، كما يلي:

تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

فراس البريكان (الفتح) 10 أهداف.

أوديون إيغالو (الهلال) 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 8 أهداف.

المصدروطن + نادي الهلال + الدوري السعودي روشن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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