ترتيب الدوري السعودي روشن بعد هزيمة الهلال أمام الفتح

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وطن- تلقى حامل اللقب الهلال الهزيمة أمام نظيره الفتح، الاثنين، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الـ18 المؤجلة من الدوري السعودي روشن لكرة القدم 2022-2023.

كما سجّل فريق الفتح الهدف الأول داخل شباك الهلال السعودي، في الدقيقة الـ39 عن طريق اللاعب كريستيان تيو.

مباراة الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي روشن

وعزز الفتح التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثانٍ، جاء في الدقيقة الـ80 عن طريق خالد الغنام.

كما قلّص الهلال نتيجة اللقاء بهدف وحيد للفريق السعودي، في الدقيقة الـ94 من الوقت البديل على نهاية المباراة، عن طريق اللاعب صالح الشهري.

وشهدت المباراة الإثارة والقوية بين الهلال والفتح طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث تساوى الفريقين على مستوى التسديدات التي وصلت إلى 11 تسديدة.

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كما تفوّق فريق الهلال أمام منافسه الفتح في الاستحواذ على الكرة بنسبة 64%، على عكس الأخير الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 36%.

وسيلتقي فريق الهلال أمام التعاون في منافسات الجولة الـ20 من الدوري السعودي الممتاز 2022-2023، الجمعة، بينما سيواجه الفتح نظيره أبها في ذات اليوم.

ترتيب الدوري السعودي روشن 2023

كما نرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2022-2023، بعد خسارة حامل اللقب الهلال أمام الفتح، فيما يلي:

النصر 46 نقطة.

الاتحاد (جدة) 44 نقطة.

الشباب 40 نقطة.

التعاون 34 نقطة.

الهلال 33 نقطة.

الفتح 31 نقطة.

جـدول الـتـرتـيـب 📊 جدول ترتيب ⁧#دوري_روشن_السعودي⁩ بعد نهاية الجولة الـ19 👇 pic.twitter.com/4mGKQ9FOpZ — دوري روشن السعودي (@SPL) March 4, 2023

الطائي 25 نقطة.

الفيحاء 23 نقطة.

ضمك 22 نقطة.

الاتفاق 22 نقطة.

أبها 22 نقطة.

الرائد 21 نقطة.

الوحدة 20 نقطة.

الخليج 16 نقطة.

العدالة 16 نقطة.

الباطن 6 نقاط.

جدول هدّافي الدوري السعودي 2023

وأتى أبرز هدافي الدوري السعودي روشن 2022-2023، قبيل بداية الجولة الـ20، كما يلي:

تاليسكا (النصر السعودي) 13 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كارلوس ابريليو (الشباب) 12 هدفاً.

فراس البريكان الأكثر تسجيلاً في الجولة الـ 19 من بين هدّافي الدوري 👏🔝 إليكم ترتيب الهدافين 👇 pic.twitter.com/aOKhh4t4lH — دوري روشن السعودي (@SPL) March 4, 2023

فراس البريكان (الفتح) 10 أهداف.

أوديون إيغالو (الهلال) 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) 8 أهداف.