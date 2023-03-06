الإثنين, مارس 6, 2023
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رياضة

اللاعبون فقدوا عقولهم.. تين هاج يُعلق على هزيمة اليونايتد التاريخية أمام ليفربول

أول تعليق من المدرب تين هاج على خسارة مانشستر يونايتد التاريخية أمام ليفربول في الآنفيلد

كتب فارس أبو شيحة
تعليق تين هاج على هزيمة مانشستر يونايتد watanserb.com
تعليق تين هاج على هزيمة مانشستر يونايتد
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وطن- علّق المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، على هزيمة فريقه التاريخية على ملعب (الآنفيلد)، أمام ليفربول بسباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال الهولندي تين هاج، عقب نهاية المباراة التاريخية على صعيد النتيجة بين مانشستر يونايتد وليفربول: “لقد خذلنا الجماهير اليوم، والمشكلة أن اللاعبين لم ينفذوا الخطة التي وضعناها”.

اللاعبون فقدوا عقولهم في المباراة أمام ليفربول

وأضاف مدرب مانشستر يونايتد تين هاج: “في الشوط الثاني لم نكن نلعب كلاعبين محترفين، كما أنني رأيت 11 لاعباً فاقدين لعقولهم..”.

تين هاج وكلوب
تين هاج وكلوب

كما تابع المدرب تين هاج: “أي هزيمة تؤثر على المدرب خاصة عندما تخسر أمام ليفربول وتخذل الجماهير، بإمكانك أن تخسر المباراة، ولكن ليس بهذا الشكل”.

فوز ليفربول التاريخي على مانشستر يونايتد

وحقق فريق ليفربول (الريدز) الفوز التاريخي على نظيره مانشستر يونايتد. بسباعية نظيفة دون رد، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، داخل قلعة ملعب (الآنفيلد).

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كما تربّع الملك المصري محمد صلاح فخر العرب، على عرش صدارة هدافي نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 129 هدفاً. بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد وصناعة هدف آخر في المباراة.

تين هاج ومغادرة رونالدو

وجاءت هزيمة مانشستر يونايتد التاريخية أمام ليفربول، بعد التصريحات التي أدلى بها المدرب الهولندي تين هاج، على رحيل صاروخ ماديرا البرتغالي رونالدو عن صفوف الشياطين الحمر الإنجليزي.

وسخر الهولندي تين هاج في تصريح صحفي مع صحيفة (ذا صن) البريطانية، بشأن رحيل الدون رونالدو: “لم يرتجف لي جفن. بعد مغادرة رونالدو قلعة أولد ترافورد في نوفمبر الماضي”.

كما أردف المدرب تين هاج: “كان هناك قلة انضباط في مانشستر يونايتد، ولا يمكن أن أكذب بخصوص أمر كهذا، اللاعبون الكبار يحبون النظام، ليس داخل الملعب فقط؛ بل تحتاج لوقت من أجل فرض قواعدك”.

نتيجة ليفربول ومانشستر يونايتد التاريخية
نتيجة ليفربول ومانشستر يونايتد التاريخية

واسترسل مدرب مانشستر يونايتد: “عندما تغيب قواعد الانضباط وينتشر التساهل يتحول الأمر إلى فوضى، وكان ذلك واضحاً داخل أرضية ملعب المباراة”. كما “يتوجب عليّ اتخاذ القرارات بما فيه مصلحة للنادي”.

ولكن على ما يبدو أن الفوضى كانت واضحة لدى لاعبي مانشستر يونايتد، الذي تلقى الهزيمة التاريخية والمذلة أمام ليفربول، بسبعة أهداف دون مقابل في منافسات الدوري الإنجليزي، الأحد.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال، برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + ذا صن + نادي مانشستر يونايتد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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