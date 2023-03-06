الإثنين, مارس 6, 2023
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إلهام شاهين ترتدي زي ملكات العراق وتشوهه بحركة واحدة (شاهد)

ارتدت إلهام شاهين تاجاً يعود إلى الملكة السومرية شبعاد من ملكات حضارة سومر في جنوب العراق

كتب رفيف عبدالله
إلهام شاهين ترتدي زي ملكات العراق وتشوهه بحركة واحدة (شاهد) watanserb.com
إلهام شاهين
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وطن– أثارت الفنانة المصرية إلهام شاهين، الجدل بصورها وهي ترتدي أزياء غريبة أثناء زيارتها لمتحف الأزياء التراثية العراقية.

تاج وكوفية

وظهرت إلهام شاهين في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي كوفية أو شماغ، باللونين الأسود والأبيض. وتضع تاجاً غريباً على رأسها واكسسوارات أخرى تشبه الشجرة.

رأي الناشطون أن ارتداء الفنانة للنظارات أفسد الزي

كما استكملت الفنانة المصرية إطلالتها بنظارات شمسية شكلها غريب أيضاً.

يعود هذا التاج لإحدى الملكات في الحضارة العراقية

وعلى الرغم من أن الأزياء تعكس التراث العراقي، إلا أن البعض سخر من إطلالة إلهام شاهين.

وجاء في التعليقات: “بتعملي في نفسك ليه كده؟ ما كنتي عقلتي اليومين الى فاتوا”.

النظارات شوهت الزي

وألقى معظمهم باللوم على الهام بسبب ارتداء النظارات الشمسية، فكتب متابع: “المصريين الي تسألوا هذا زي تاريخي لكن الهام شاهين لبست نظاره فطالعه اوفر”.

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ووافقه آخر الرأي: “النظارة شيك لو كانت لوحدها والزي التاريخي بردك لو كان لوحده كان هيبقى احلى”.

وسخر متابع من شكلها: “لا تصدقي انك جميلة بهذا اللبس.. انت تشبهي طرزان”.

وتساءل ناشط عن سبب زياراتها المتكررة للعراق، وكتب: “اموت واعرف أنتي بتنزلي العراق كل اسبوعين تلاته ليه.. اوعه يكون إللي في بالي”.

الملكة السومرية

ونوه آخرون إلى أن هذا التاج يعود إلى الملكة السومرية شبعاد من ملكات حضارة سومر في جنوب العراق.

هذا وقد نشرت إلهام شاهين صورة تجمعها بالإعلامية هالة سرحان وكتبت: “شكرا للسيدة إنعام عبد الماجد على دعوتنا لزيارة متحف الأزياء التراثية العراقية . . مكان يجمع بين الفن و التاريخ و الجمال”.

على الصعيد الفني، تغيب إلهام شاهين عن الموسم الدرامي المنتظر في رمضان 2023.

أعمال غير متكملة

وكشفت الفنانة السبب قائلة إنه عرض عليها أعمال، ولكنها غير مكتملة.

وتابعت في تصريح لبرنامج “ذا إنسايدر بالعربي”: علشان كلها ما كانتش مكتملة.. فيه أعمال هايلة وعظيمة جدًا بس أنا مش عارفة أتماشى مع منظومة أخد 5 حلقات أو 8 حلقات وأدخل أصور”.

وأردفت: “أنا عاوزة الحلقات كلها وأقعد وأعمل بروفات وأشوف الفنانين وأقعد قعدات مع المخرج والكاتب.. ما بيدّوناش فرصة لده”.

وكان آخر عمل للفنانة مسلسل “طلوع الروح” بجانب منة شلبي.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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