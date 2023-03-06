الإثنين, مارس 6, 2023
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أين الحيوان الغريب الذي يختبئ بين الإبل.. 2% فقط وجدوه خلال 11 ثانية (شاهد)

الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ومتغيرة الشكل تتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء

كتب رفيف عبدالله
أين الحيوان الغريب الذي يختبئ بين الإبل.. 2% فقط وجدوه خلال 11 ثانية (شاهد) watanserb.com
يحب الكثير من الناس محاولة حل الوهم البصري من أجل المتعة
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وطن– الوهم البصري هو صورة محيرة للعقل ومتغيرة الشكل تتحدى طريقة الدماغ في إدراك الأشياء.

عبقري من يكتشفها!

يحب الكثير من الناس محاولة حلها من أجل المتعة وتحدي عقولهم.

لدينا فكرة جيدة لتجربها.

فقط 2٪ من الأشخاص يمكنهم اكتشاف الحيوان الغريب المختبئ بين الجمال في الصورة الموضحة في هذه المقالة خلال 11 ثانية.

لذلك ، فهذا يعني أنك عبقري إذا أمكنك اكتشافه في الإطار الزمني.

تمت مشاركة الصورة التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار“، على أنها أحجية صور للأطفال والكبار.

هل تستطيع أن تكتشف الحيوان المختبئ بين الإبل؟
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على الرغم من أننا نعتقد أنه يجب أن تكون طفلاً ذكيًا جدًا حتى تتمكن من حل المشكلة في مثل هذا الوقت القصير!

حيوان غريب بين الجمال

في الوهم البصري ، يمكنك أن ترى رجلاً ممسكًا بإحدى الجمال التي تجلس عليها سيدة.

واحد من الجمال الآخرين عليه طفلان يستمتعان بالركوب.

الجمال الأخرى التي تظهر في الصورة تحمل أشياء على ظهورها.

يتحدى الوهم المشاهدين للعثور على الحيوان الغريب بينهم – هل رأيته حتى الآن؟

الإجابة

إذا كنت تكافح فسوف نقدم لك يد العون. إذا نظرت عن كثب إلى الجانب الأيمن من الصورة ، فسترى الحيوان الغريب يحمل أشياء على ظهره.

لقد قمنا بتضمين صورة يدوية محاطة بدائرة لكشف الإجابة لك.

ذلك هو!

لذا ، فإن الحيوان الغريب هو آخر حيوان في قائمة الانتظار. إنه ليس جملاً لأنه لا يوجد به حدب!

وبحسب ما ورد ترك هذا الوهم آلاف البالغين في حيرة من أمرهم وهم يحاولون اكتشاف الحيوان الغريب.

هل لاحظت ذلك؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا لا تحاول العثور على الشبح المخفي في هذا الوهم البصري.

المصدرديلي ستار - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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