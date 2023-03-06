الإثنين, مارس 6, 2023
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حياتنا

أشرف حكيمي.. رسائل غامضة بين ضحية الاغتصاب وصديقها تثير شكوك المحققين!

الفتاة التي زعمت تعرضها للاغتصاب رفضت مقترح أشرف حكيمي الاجتماع معا في أحد المطاعم

كتب سالم حنفي
اغتصاب أشرف حكيمي لفتاة فرنسية watanserb.com
لاعب باريس سان جيرمان المغربي أشرف حكيمي
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وطن – نشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية تفاصيل جديدة عن قضية الاغتصاب المزعومة المتورط بها لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي مع فتاة فرنسية داخل منزله.

وكشفت الصحيفة الفرنسية، أنه قبل ذهاب الفتاة إلى منزل أشرف حكيمي مباشرة ، تبادلت سلسلة من الرسائل بدت “أكثر غموضاً للمحققين” مع الصديق الذي جاء ليأخذها بعد ذلك مباشرة أمام منزل حكيمي.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشابة التقت بـ أشرف حكيمي على إنستغرام قبل بضعة أسابيع بعد أن أرسل لها لاعب كرة القدم الرمز التعبيري (كأسي خمر) عبر الرسائل الخاصة.

وبحسب ما اوردت “ليكيب” في تقرير لها، فإن الفتاة رفضت في السابق اقتراح أشرف حكيمي بالاجتماع معا في مطعم أو مؤسسة ليلية في باريس، مما يثير الشكوك بأن الامر مدبر.

ولفتت الصحيفة إلى أن أشرف حكيمي أخذ لقطات شاشة لجميع حواراته مع الفتاة، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام في نانتير تولى القضية حتى قبل سماع شهادة المتهم.

وأكدت الصحيفة على أن الفتاة لا تزال مصرة على رفضها تقديم شكوى والمواجهة مع أشرف حكيمي أو الخضوع للفحوصات الطبية وأمراض النساء.

صديق أشرف حكيمي يكشف عن شعوره

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من جانبه، نفى ظهير باريس سان جيرمان الوقائع وفقًا لما قاله أحد أصدقائه لبرنامج “Fiesta” ، الذي أراد الدفاع عنه، على عكس ما فعلته هبة عبوك، التي لم تسرع عملية طلاقها فحسب، بل اختارت أيضًا حذف جميع صورها على إنستغرام مع والد طفليها، وذلك وفقا لما ذكره موقع “trendencias“.

هبة عبوك تبدأ اجراءات الطلاق من أشرف حكيمي بعد فضيحة اغتصابه فتاة فرنسية في منزله

وبحسب ما قاله الصديق، يؤكد حكيمي أنهم “أوقفوه” وأنه يشعر “بالغش” . على الرغم من أن افتراض البراءة سائد حتى يتم توجيه الاتهام إليه .

وقال مكتب المدعي العام أن “هناك مؤشرات جدية أو متوافقة على أن لاعب كرة القدم هو صاحب العدوان”.

وكانت الشابة قد أجرت محادثات مع زوج هبة أبووك منذ 16 يناير / كانون الثاني ، لكن لم يمض شهر على لقاءهما في منزل اللاعب ، بحسب المشتكية ، الأمر الذي اعتبرته النيابة العامة مهمًا بالنسبة لكليهما، “جدية الوقائع المنقولة وسمعة المتهم”.

توجيه تهمة الاغتصاب رسميا لأشرف حكيمي

وكان مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) قد وجه، الجمعة تهمة الاغتصاب إلى أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “AFP” نقلا عن مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) فقد استجوب المدعون العامون حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

وأضاف مكتب النيابة أن حكيمي وضع تحت رقابة الشرطة ومُنع من الاتصال بالضحية.

وقبل أيام قالت صحيفة “لوباريزيان” إن الشرطة الفرنسية تحقق في تصريحات فتاة اتهمت أشرف حكيمي باغتصابها.

وأوضحت أن الشرطة أبلغت النيابة العامة التي تدخلت بشكل تلقائي.

يشار إلى أن أشرف حكيمي متزوج من الفنانة هبة عبوك وله منها طفلان وكانت غائبة عن المنزل بسبب سفرها إلى دبي في الإمارات.

المصدرليكيب + trendencias
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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