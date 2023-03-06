الإثنين, مارس 6, 2023
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حياتنا

أحلام ترتدي ساعة بسعر فلكي من أجل “شيخة دبي”! (شاهد)

كانت أحلام حريصة على اختيار إطلالتها بعناية لأداء الأغنية الرسمية لأم الشيوخ "شيخة دبي"

كتب رفيف عبدالله
أحلام ترتدي ساعة بسعر فلكي من أجل
أحلام
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وطن– تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بإطلالة ملكية في أحدث حلقات برنامج “سعودي آيدول”، والذي تشارك به كأحد أعضاء لجنة التحكيم.

نصف مليون دولار

وارتدت أحلام بدلة رسمية “سواريه” باللون الزهري اللامع.

وما لفت الأنظار، إلى أن الفنانة الإماراتية ارتدت ساعة بسعر خيالي.

حيث تبيّن أنّ ساعة أحلام الشامسي من شركة شوبارد السويسرية المختصة، بالساعات الفاخرة والمجوهرات والإكسسوارات.

 

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وبالعودة إلى موقع البيع، يتضح أن سعر ساعة أحلام، مليون و600 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل نصف مليون دولار أمريكي.

شيخة دبي

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وكانت أحلام حريصة على اختيار إطلالتها بعناية لأداء الأغنية الرسمية لأم الشيوخ “شيخة دبي”.

ونشرت الفنانة صورها عبر “انستجرام” مرفقة بتعليق قالت فيه: “دائما اهتم باطلالتي و يجب ان تكون اطلالتي بمستوى الحدث وعندما يكون الحدث #اليوله. والاغنيه الرسميه لام الشيوخ الشيخه هند بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم ربي يحفظها”.

وتابعت أحلام: “اذن الاستعدادت يجب ان تكون فخمه وملكيه لذا اخترت كوتور الإمارات لتكون اطلالتي بهذه الفخامه من حيث الملابس.  اما بالنسبه للمجوهرات فلن اجد بديل ل مجوهرات الشعيبي لتكتمل الاطلالة”.

 

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وختمت أحلام: “كل عام وام الشيوخ الغاليه شيخه دبي الشيخه هند بخير.. من كلمات الشاعر الكبير عبدالله حمدان بن دلموك الحان الملحن الكبير احمد الهرمي”.

مجوهرات أحلام

ومعروفٌ عن أحلام هوسها بالمجوهرات والأحجار الكريمة باهظة الثمن.

وسبق أن ارتدت عقداً يجمع بين الألماس الأبيض والأصفر من دار مجوهرات ناصولي يصل سعره إلى مليونَي دولار.

وفي اليوم الوطني السعودي، ارتدت الفنانة الإماراتية عقداً من دار سامر حليمة للمجوهرات.

ضمّ العقد 280 قيراطاً من الزمرد الكولومبي الأخضر النادر مع قطع من الألماس الأصفر.

وتم تزيينه أيضاً بقطع صغيرة من الألماس الأبيض عالي الجودة، ويبلغ سعره 7 مليون دولار.

وارتدت مع العقد، أقراطاً بنفس التصميم والقطع النادرة، ويصل سعرها إلى مليون دولار.

عقد فريد من كارتييه

وشاركت أحلام في أحد البرامج، وظهرت بالحلقة الأخيرة بعقد فريد من عدة طبقات من قطع الألماس النادر.

ويصل سعره إلى 47 مليون دولار، في واحدة من أغلى القطع التي ارتدتها الفنانة الإماراتية.

وتعتبر مجوهرات كارتييه، المفضلة لدى أحلام، وسبق أن أطلّت بعقد طويل منها مكوّن من 1299 قطعة من الألماس الأبيض، بجانب 19 قطعة من الزمرد.

ويبلغ ثمن عقد كارتييه 540 ألف دولار.

ونسّقتها أحلام مع أقراط تحتوي على 98 قطعة من الألماس، بجانب 6 قطع من الزمرد.

ووصل سعرها إلى 118 ألف دولار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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