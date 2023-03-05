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3 دول عربية بالقائمة.. أحدث تقنية للذكاء الاصطناعي تكشف عن “الأكثر جاذبية بالعالم”

تم الكشف عن أفضل 50 جنسية تملك جاذبية كبيرة.. الهند بالمقدمة وضمت القائمة 3 دول عربية بينها السعودية ولبنان

كتب خالد الأحمد
أحدث تقنية للذكاء الاصطناعي watanserb.com
أحدث تقنية للذكاء الاصطناعي
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وطن- احتل الهنود المرتبة الأولى في مسابقة للذكاء الاصطناعي مخصصة لقياس الجاذبية والجمال، تلاهم الأمريكيون ثم السويديين واليابانيين والكنديين والبرازيليين.

الذكاء الاصطناعي يحدد الجنسيات الأكثر جاذبية

وبحسب البحث الذي أجراه موقع “Pour Moi” الفرنسي، تصدرت الهند القائمة وصنف مواطنوها الأكثر جاذبية ضمن 50 جنسية أخرى في العالم، فيما ضمت القائمة 3 دول عربية.

واعتمدت الدراسة على تمكن الذكاء الصناعي برسم أشخاص خياليين، من خلال مسح الوسائط الاجتماعية.

وقامت برامج للذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر فائق الإمكانيات، بإنشاء ما يعتقد أنه أكثر الأشخاص جمالا وتخييلًا في العالم، وقام برسمها لأغلب الدول، من حيث تخيل وتنفيذ الأشخاص الأكثر جمالا وبالشكل المثالي لهم.

وللتغلب على الأرقام ، قام المحللون في Pour Moi بمسح أي مشاركات ذكرت كلمات “جذابة” ، “مثيرة” ، “جميلة” ، “وسيم” ، “جميلة” ، “جميلة المظهر” ، “جميلة” و “جذابة”.

India came out on top of Pour Moi's analysis, with AI showing what it thinks an attractive Indian man and woman would look like

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وقال متحدث باسم Pour Moi: لموقع “ذا صن” البريطاني: “قمنا بتحليل بيانات Reddit ، وقمنا بإلغاء عدد المنشورات والتصويتات المؤيدة التي تحدثت عن الدول الجذابة ، للكشف عن الجنسيات الأكثر انجذابًا إلى العالم.”

ولإضفاء الحيوية على النتائج ، استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الشكل الذي قد تبدو عليه هذه الدول الجذابة.

What AI think a good-looking American man and woman look like

وأضاف أن القائمين على الدراسة طلبوا من الذكاء الاصطناعي أن يوضح لهم الشكل” الجذاب “في كل من هذه البلدان ، وأوردت في الدراسة عدد كبير من الدول حسب تصنيفها وفقاً للدراسة.

وحسب بيانات الموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأميركان ثم السويديون واليابانيون والكنديون.

فيما جاء لبنان في المرتبة 25 تلته السعودية في المرتبة 43، ثم مصر في المرتبة 44.

واستُخلصت نتيجة البحث وفقا للصور التي تم نشرها على الشبكة الاجتماعية ريديت “Reddit”.

An attractive Swedish man and woman, according to AI

لماذا الهند في المقدمة؟

ويمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا، وأنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

كما اشتهر السويديون بإحساسهم البسيط بالأناقة والموضة، وكلاهما يمكن أن يلعب دورا في تصنيف السويد كثالث أكثر الدول جاذبية.

وتم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.

Brits came in 12th for their looks

وعن سبب ضعف حضور الدول العربية ودول أخرى فالأغلب هو أن جهود الموقع التسويقية لأنشطة التجارة الإلكترونية ليس لديها اهتمام حاليا بتلك الدول أو ضعف المشاركات في موقع ريديت الأميركي.

وتتميز الصور التي تم إنشاؤها بذكاء الصناعي، بالفكين المنحوتين، والمظهر المتقلب، وغياب القمصان بقوة بين الرجال، في حين يبدو أن النساء ذوات الشعر الطويل، والعيون الواسعة.

المصدرموقع "ذا صن" البريطاني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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