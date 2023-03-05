3 دول عربية بالقائمة.. أحدث تقنية للذكاء الاصطناعي تكشف عن “الأكثر جاذبية بالعالم”

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وطن- احتل الهنود المرتبة الأولى في مسابقة للذكاء الاصطناعي مخصصة لقياس الجاذبية والجمال، تلاهم الأمريكيون ثم السويديين واليابانيين والكنديين والبرازيليين.

الذكاء الاصطناعي يحدد الجنسيات الأكثر جاذبية

وبحسب البحث الذي أجراه موقع “Pour Moi” الفرنسي، تصدرت الهند القائمة وصنف مواطنوها الأكثر جاذبية ضمن 50 جنسية أخرى في العالم، فيما ضمت القائمة 3 دول عربية.

واعتمدت الدراسة على تمكن الذكاء الصناعي برسم أشخاص خياليين، من خلال مسح الوسائط الاجتماعية.

وقامت برامج للذكاء الاصطناعي على جهاز كمبيوتر فائق الإمكانيات، بإنشاء ما يعتقد أنه أكثر الأشخاص جمالا وتخييلًا في العالم، وقام برسمها لأغلب الدول، من حيث تخيل وتنفيذ الأشخاص الأكثر جمالا وبالشكل المثالي لهم.

وللتغلب على الأرقام ، قام المحللون في Pour Moi بمسح أي مشاركات ذكرت كلمات “جذابة” ، “مثيرة” ، “جميلة” ، “وسيم” ، “جميلة” ، “جميلة المظهر” ، “جميلة” و “جذابة”.

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وقال متحدث باسم Pour Moi: لموقع “ذا صن” البريطاني: “قمنا بتحليل بيانات Reddit ، وقمنا بإلغاء عدد المنشورات والتصويتات المؤيدة التي تحدثت عن الدول الجذابة ، للكشف عن الجنسيات الأكثر انجذابًا إلى العالم.”

ولإضفاء الحيوية على النتائج ، استخدمت تقنية الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الشكل الذي قد تبدو عليه هذه الدول الجذابة.

وأضاف أن القائمين على الدراسة طلبوا من الذكاء الاصطناعي أن يوضح لهم الشكل” الجذاب “في كل من هذه البلدان ، وأوردت في الدراسة عدد كبير من الدول حسب تصنيفها وفقاً للدراسة.

وحسب بيانات الموقع، يعتبر الهنود أكثر الأشخاص جاذبية في العالم بحسب الذكاء الاصطناعي، يليهم الأميركان ثم السويديون واليابانيون والكنديون.

فيما جاء لبنان في المرتبة 25 تلته السعودية في المرتبة 43، ثم مصر في المرتبة 44.

واستُخلصت نتيجة البحث وفقا للصور التي تم نشرها على الشبكة الاجتماعية ريديت “Reddit”.

لماذا الهند في المقدمة؟

ويمكن ربط هيمنة الهند بمشهدها السينمائي الشهير عالميا والذي حقق نجاحا هائلا، وأنتج العديد من النجوم الذين حققوا شهرة عالمية.

كما اشتهر السويديون بإحساسهم البسيط بالأناقة والموضة، وكلاهما يمكن أن يلعب دورا في تصنيف السويد كثالث أكثر الدول جاذبية.

وتم توليد النتيجة من عدد المشاركات والتعليقات والتصويتات المؤيدة، وإنشاء صور الذكاء الاصطناعي باستخدام ميدجورني Midjourney.

وعن سبب ضعف حضور الدول العربية ودول أخرى فالأغلب هو أن جهود الموقع التسويقية لأنشطة التجارة الإلكترونية ليس لديها اهتمام حاليا بتلك الدول أو ضعف المشاركات في موقع ريديت الأميركي.

وتتميز الصور التي تم إنشاؤها بذكاء الصناعي، بالفكين المنحوتين، والمظهر المتقلب، وغياب القمصان بقوة بين الرجال، في حين يبدو أن النساء ذوات الشعر الطويل، والعيون الواسعة.