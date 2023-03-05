الأحد, مارس 5, 2023
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وضع حكيمي تحت مراقبة الشرطة وامرأة مجهولة تظهر معه.. من هي؟(شاهد)

النجم المغربي أشرف حكيمي أدلى بأقواله، ويحاول الظهور على عادته في كل خروج علني له، في محاولة لتفادي تأثيرات قضية الاغتصاب المتهم فيها على نسقه الرياضي

كتب فهمي الورغمي
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي
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وطن- على خلفية اتهامه من قبل مكتب المدعي العام الفرنسي باغتصاب شابة فرنسية قبل أيام، أدلى المغربي لاعب باريس سان جيرمان “أشرف حكيمي”، أمس السبت، بأقواله أمام القاضي.

أشرف حكيمي يدلي بأقواله في قضية الاغتصاب

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن نجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي (24 عاما) لا يزال حرا في الوقت الحالي، ولكنه تحت مراقبة الشرطة، وغير مسموح له الاتصال بالفتاة التي اتهمته باغتصابها، وسيتعين على محاميه الإدلاء بأقواله قريبا.

يُذكر أن “حكيمي” قد وجد نفسه منذ، الأحد الماضي، أمام مجموعة من التهم الموجهة له من قبل شابة فرنسية ادعت أنه قام بالتحرش بها واغتصابها داخل منزله بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير/شباط الماضي.

وزعمت الفتاة أن لاعب كرة القدم المغربي، المولود في مدينة مدريد الإسبانية، قد اعتدى عليها جنسيا واغتصبها خلال قدومها إلى منزله في التاريخ المذكور أعلاه.

وحول الظروف التي جمعت أشرف حكيمي بالشابة الفرنسية منذ البداية، قالت الشابة إن كل شيئ بدأ بينهما عبر محادثة عبر منصة انستغرام منتصف يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

وفي آخر تطورات قضية حكيمي، نفى محامي اللاعب المغربي الاتهامات الموجهة إلى موكله ووصفها بالباطلة، وأكد أنه يتدرب بشكل طبيعي مع باريس سان جيرمان.

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على صعيد عائلي، يبدو أن الأمور لا تسير بما يريد أشرف حكيمي أو كما يعتقد بعض المتابعون لمسيرة النجم الحافلة بالانجازات رغم ضغر سنه.

حيث قامت زوجته الإسبانية من أصول تونسية “هبة عبوك” بحذف بعض الصور التي كانت لديهم معا على حسابها الرسمي في “إنستغرام”.

وهو بالفعل ما أشارت له صحيفة “ماركا” الإسبانية، التي أكدت أن زواجهما لا يمر في الوقت الحالي بأفضل لحظاته بعد مزاعم الفتاة الفرنسية.

لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي

آخر تطورات قضية أشرف حكيمي

يشار هنا أنه وقت حدوث عملية التحرش والاغتصاب المزعومين ضد الفتاة الفرنسية من قبل النجم الفرنسي، كانت هبة عبوك في نزهة شتوية بدبي رفقة ولديهما.

في سياق ردود الفعل أيضا، رفض “كريستوف غاليتييه”، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على الوضع القانوني للدولي المغربي.

وصرح في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة باريس سان جيرمان ضد نانت: لن أجيب على أي أسئلة حول الجوانب المتعلقة بأشرف حكيمي، النادي أبلغ عن موقفه بالفعل.

أشرف حكيمي يظهر رفقة امرأة مجهولة

إلى ذلك وبالعودة إلى الحالة النفسية للنجم المغربي أشرف حكيمي عقب التهم التي وجهت له، فقد أكدت تقارير كثيرة- ومنهم ماركا الإسبانية- أن لاعب باريس سان جيرمان لا يولي أي اهتمام لما حصل.

أشرف حكيمي يظهر رفقة امرأة مجهولة
أشرف حكيمي يظهر رفقة امرأة مجهولة

من جانبها، رصدت صور حديثة التقطت أمس، السبت، النجم المغربي، بينما كان جالسا رفقة امرأة “مجهولة” لم تتطرق وسائل الإعلام إلى هويتها.

وحضر حكيمي رفقة المرأة المذكورة، في المدارج لمشاهدة مباراة ناديه باريس سان جيرمان، ضد نانت ضمن الجولة 26 في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

وبينما لم يتعرف الكثيرون -كما ذُكر أعلاه- إلى هُوية المرأة التي كانت بجانب حكيمي، إلا أن البعض رجّح أن تكون مسؤولة اتصالية تابعة لمكتب المحامي الذي عينه النجم المغربي للدفاع عنه في القضية المرفوعة ضده.

بحيث سيكون تواجدها معه مفيدا في حال تعرُضه للمضايقات من بعض الصحافيين أو المصورين الهواة، الذي قد يلجؤون إلى استفزاز النجم المغربي، خاصة وأن القضية جد حساسة وفي أول أطوراها.

المصدرفيسبوك، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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