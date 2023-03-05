الأحد, مارس 5, 2023
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هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

رفقة إلهام شاهين وهالة سرحان.. الإعلامية في قناة "الشرق" السعودية هديل عليان تزور النائبة العراقية حنان الفتلاوي المحسوبة على نوري المالكي وإيران

كتب خالد الأحمد
هديل عليان مع حنان الفتلاوي watanserb.com
هديل عليان مع حنان الفتلاوي
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وطن- في خطوة مفاجأة وغير متوقعة زارت مذيعة قناة “الشرق” السعودية هديل عليان، النائبة العراقية حنان الفتلاوي، المحسوبة على نوري المالكي والتي لطالما كالت الاتهامات للمملكة العربية السعودية مدعية أنها ترسل الإرهابيين إلى العراق.

هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي

وجاءت زيارة هديل عليان، لحنان الفتلاوي مع عدد من الفنانات والإعلاميات، من بينهم إلهام شاهين وهالة سرحان، خلال مشاركتها بندوة “تحديات الإعلام الرقمي ودور الإعلام والفن”، ضمن منتدى الإعلاميات العراقيات.

مما أثار حالة من الانتقادات بحق المذيعة التي تعمل بقناة سعودية، وذهبت لزيارة “من يسبون السعودية صباح مساء”، حسب تعبير البعض.

هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي
هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي

وشن العديد من السعوديين عبر مواقع التواصل، هجوما عنيفا على الإعلامية هديل عليان بسبب ظهورها رفقة الفتلاوي في العراق، معتبرين ذلك إساءة كبيرة للمملكة وطعنة لها بالظهر.

وفيما لم يصدر عن قناة “الشرق” السعودية أي تعليق عن هذا اللقاء لإحدى مذيعاتها بنائبة عراقية موالية لإيران ـ حنان الفتلاوي ـ علق الصحفي السوري والمحلل السياسي “عبد الجليل السعيد” على هذا اللقاء.

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وكتب مستنكرا عبر حسابه بتويتر:” حين تفتخر المذيعة الفلسطينية العاملة في قناة الشرق هديل عليان، بصورتها مع الإرهابية حنان الفتلاوي في بغداد.. ما هو رأي القائمين على هذه المؤسسة”.

هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي
هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي

وعقب “نزار نجار“: مذيعة فلسطينية في قناة الشرق السعودية اسمها هديل عليان تزور صاحبة نظرية7×7 الطائفية القميئة حنان الفتلاوي والتي تحرض بإستمرار على السعودية وتصفها بالارهابية”.

واستدرك:”نرجو من وزارة الإعلام السعودي تنظيف هيئاتها من اللوبي الايراني لطفاً.”

ولقبت الفتلاوي بـصاحبة “نظرية 7×7” التي دعت فيها عام 2014 إلى قتل 7 من السنة مقابل قتل 7 من الشيعة، مما أثار الاستياء والغضب في أوساط العراقيين المثخنين بأمراض الطائفية أصلاً.

ويشار إلى أن هديل عليان هي مذيعة أخبار وصحفية فلسطينية في قناة “الشرق” السعودية للأخبار.

وهي ابنة الصحفي “حسين عليان” من مدينة غزة، ولدت في الدوحة، قطر.

درست هديل الأدب الإنجليزي في غزة، ثم بدأت عملها في “تلفزيون فلسطين” قبل الانتقال إلى مصر ومن ثم عملت بقناة “العربية” وتعمل الآن كمذيعة في قناة “الشرق”.

هديل عليان غاضبة وتهاجم منتقديها

وقامت هديل عليان عبر حسابها بتويتر بعمل “بلوك” للحسابات الرافضة لتواجدها في حضرة حنان الفتلاوي.

وفي هذا السياق عقبت مغردة مهاجمة هديل: “أنت تعملين بقناة سعودية ..وقوفك بين من يدعم الحوثيين ويحرض على السعودية يحتاج وقفة من وزير الاعلام السعودي لماذا انزعجتي”.

وعلق “ديكستر موصل” :”من تسمي نفسها هديل العليان دخلت بابا واسعا من التهكم والاتهام بعد زيارتها لرمز الطائفية حنان الفتلاوي المعروفة عراقيا بـ ام٧x۷ “.

وأضاف في إشارة إلى النائبة الفتلاوي:”مجرمة هربت من السويد ما أن تعرف عليها عراقيون هناك ولجأت إلى ألمانيا لا تخرج إلا منقبة تختبئ فقط .. السذج والسفلة” يلتقطون الصور معها”.

فيما طالبت” الشيماء” بفلترة الإعلام السعودي “لأنه فقط بالاسم سعودي و محسوب عليهم وهو مُخترق”.

وأضافت أن “اغلب كوادر القنوات السعودية والإماراتية يقبضون بالريال السعودي و الدرهم الاماراتي وهم اشد بُغض وعداوة لهذه الدول”.

وبدوره قال د. علي الجابري: “إعلاميتان عربيتان برفقة أسوأ امرأة عرفها تاريخ العراق في التحريض والطائفية والعمالة”.

وتابع متسائلاً :”ماذا أضفن لتاريخهن بمجالسة هذه الطائفية الحاقدة على الشعب العراقي.. هل يعلمن كم حرضت على شبابنا الأحرار الرافضين للهيمنة الإيرانية.

واستدرك:”هل باتت مواقف الاعلاميين تشترى بتذكرة سفر وضيافة في فندق”.

من هي حنان الفتلاوي؟

جدير بالذكر أن حنان الفتلاوي هوي عضو مجلس النواب العراقي الحالي وعضو البرلمان العربي.

واسمها بالكامل “حنان سعيد محسن الفتلاوي”، ولدت في محافظة بابل عام 1968.

حصلت “الفتلاوي” على بكالوريوس في الطب من جامعة بغداد عام 1992، ودبلوم عالي للاختصاص بالأمراض الجلدية من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1999.

آخر ظهور لحنان الفتلاوي كان، أول أمس الجمعة، في مهرجان سيدات الأرض.

ونشرت “الفتلاوي” صور من مشاركتها بالمهرجان المذكور عبر حسابها بتويتر، وعلقت عليها بالقول: “مشاركتي اليوم في مهرجان سيدات الأرض برعاية دولة رئيس الوزراء وبحضور نخبة مميزة من السيدات.”

وتابعت:”شكراً للسيد السوداني لانه وضع دعم المرأة ضمن اولويات حكومته.”

المصدرتويتر، قناة "الشرق" السعودية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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