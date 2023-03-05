هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

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وطن- في خطوة مفاجأة وغير متوقعة زارت مذيعة قناة “الشرق” السعودية هديل عليان، النائبة العراقية حنان الفتلاوي، المحسوبة على نوري المالكي والتي لطالما كالت الاتهامات للمملكة العربية السعودية مدعية أنها ترسل الإرهابيين إلى العراق.

هديل عليان وإلهام شاهين في زيارة لحنان الفتلاوي

وجاءت زيارة هديل عليان، لحنان الفتلاوي مع عدد من الفنانات والإعلاميات، من بينهم إلهام شاهين وهالة سرحان، خلال مشاركتها بندوة “تحديات الإعلام الرقمي ودور الإعلام والفن”، ضمن منتدى الإعلاميات العراقيات.

مما أثار حالة من الانتقادات بحق المذيعة التي تعمل بقناة سعودية، وذهبت لزيارة “من يسبون السعودية صباح مساء”، حسب تعبير البعض.

هديل عليان ( مذيعة قناة الشرق السعودية ) تزور #حنان_الفتلاوي نائبة نوري المالكي و صاحبة الإتهام الدائم للسعودية بإرسال الإرهابيين إلى العراق ..

الإعلام الخاص بألف خير ..

تقبض بالريال السعودي و تصادق من يسبون السعودية صباح مساء . pic.twitter.com/5UeqMJd8MN — Abduljalil ALsaeid (@AAbdulsaeid) March 4, 2023

وشن العديد من السعوديين عبر مواقع التواصل، هجوما عنيفا على الإعلامية هديل عليان بسبب ظهورها رفقة الفتلاوي في العراق، معتبرين ذلك إساءة كبيرة للمملكة وطعنة لها بالظهر.

وفيما لم يصدر عن قناة “الشرق” السعودية أي تعليق عن هذا اللقاء لإحدى مذيعاتها بنائبة عراقية موالية لإيران ـ حنان الفتلاوي ـ علق الصحفي السوري والمحلل السياسي “عبد الجليل السعيد” على هذا اللقاء.

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وكتب مستنكرا عبر حسابه بتويتر:” حين تفتخر المذيعة الفلسطينية العاملة في قناة الشرق هديل عليان، بصورتها مع الإرهابية حنان الفتلاوي في بغداد.. ما هو رأي القائمين على هذه المؤسسة”.

حين تفتخر المذيعة الفلسطينية العاملة في قناة @AsharqNews هديل عليان بصورتها مع الإرهابية حنان الفتلاوي في بغداد ..

ماهو رأي القائمين على هذه المؤسسة @jomanaalrashid @SRMG_HQ @Adhwan pic.twitter.com/C6fT6Co8dP — Abduljalil ALsaeid (@AAbdulsaeid) March 5, 2023

وعقب “نزار نجار“: مذيعة فلسطينية في قناة الشرق السعودية اسمها هديل عليان تزور صاحبة نظرية7×7 الطائفية القميئة حنان الفتلاوي والتي تحرض بإستمرار على السعودية وتصفها بالارهابية”.

واستدرك:”نرجو من وزارة الإعلام السعودي تنظيف هيئاتها من اللوبي الايراني لطفاً.”

ولقبت الفتلاوي بـصاحبة “نظرية 7×7” التي دعت فيها عام 2014 إلى قتل 7 من السنة مقابل قتل 7 من الشيعة، مما أثار الاستياء والغضب في أوساط العراقيين المثخنين بأمراض الطائفية أصلاً.

مذيعة فلسطينية في #قناة_الشرق_السعودية أسمها (هديل عليان) تزور صاحبة نظرية7×7 الطائفية القميئة #حنان_الفتلاوي والتي تحرض بإستمرار على السعودية وتصفها بالارهابية!!!!!!! نرجو من وزارة الاعلام السعودي تنظيف هيئاتها من اللوبي الايراني لطفاً.@media_ksa pic.twitter.com/I38edPIPpP — Naz Najar (@NazJaf4) March 5, 2023

ويشار إلى أن هديل عليان هي مذيعة أخبار وصحفية فلسطينية في قناة “الشرق” السعودية للأخبار.

وهي ابنة الصحفي “حسين عليان” من مدينة غزة، ولدت في الدوحة، قطر.

درست هديل الأدب الإنجليزي في غزة، ثم بدأت عملها في “تلفزيون فلسطين” قبل الانتقال إلى مصر ومن ثم عملت بقناة “العربية” وتعمل الآن كمذيعة في قناة “الشرق”.

هديل عليان غاضبة وتهاجم منتقديها

وقامت هديل عليان عبر حسابها بتويتر بعمل “بلوك” للحسابات الرافضة لتواجدها في حضرة حنان الفتلاوي.

وفي هذا السياق عقبت مغردة مهاجمة هديل: “أنت تعملين بقناة سعودية ..وقوفك بين من يدعم الحوثيين ويحرض على السعودية يحتاج وقفة من وزير الاعلام السعودي لماذا انزعجتي”.

لك شو هاظ يا زلمه .. مابدهاش تزبط#هديل_عليان من البارحة لليوم اشتغلت بلوك للحسابات الرافضة تواجدها بين احضان الولائية #لايران حنان الفتلاوي والاء طالباني انت تعملين بقنوات #سعودية ..وقوفك بين من يدعم #الحوثيين ويحرض على #السعودية يحتاج وقفة من #وزير_الاعلام_السعودي ليش زعلتي! pic.twitter.com/CRVWRXFO5J — عراقيٰة الہٰعقيٰدة🇮🇶 (@ReemALIRAQ21) March 5, 2023

وعلق “ديكستر موصل” :”من تسمي نفسها هديل العليان دخلت بابا واسعا من التهكم والاتهام بعد زيارتها لرمز الطائفية حنان الفتلاوي المعروفة عراقيا بـ ام٧x۷ “.

وأضاف في إشارة إلى النائبة الفتلاوي:”مجرمة هربت من السويد ما أن تعرف عليها عراقيون هناك ولجأت إلى ألمانيا لا تخرج إلا منقبة تختبئ فقط .. السذج والسفلة” يلتقطون الصور معها”.

من تسمي نفسها #هديل_العليان دخلت بابا واسعا من التهكم والاتهام بعد زيارتها لرمز الطائفية الحيزبون #حنان_الفتلاوي المعروفة عراقيا ب #ام_٧x۷ مجرمة هربت من #السويد ما أن تعرف عليها عراقيون هناك ولجأت إلى ألمانيا لا تخرج إلا منقبة تختبئ فقط " السذج والسفلة" يلتقطون الصور معها pic.twitter.com/AjnvWJDdbW — DexterMosul🇮🇶 (@DexterMosul) March 5, 2023

فيما طالبت” الشيماء” بفلترة الإعلام السعودي “لأنه فقط بالاسم سعودي و محسوب عليهم وهو مُخترق”.

وأضافت أن “اغلب كوادر القنوات السعودية والإماراتية يقبضون بالريال السعودي و الدرهم الاماراتي وهم اشد بُغض وعداوة لهذه الدول”.

وبدوره قال د. علي الجابري: “إعلاميتان عربيتان برفقة أسوأ امرأة عرفها تاريخ العراق في التحريض والطائفية والعمالة”.

وتابع متسائلاً :”ماذا أضفن لتاريخهن بمجالسة هذه الطائفية الحاقدة على الشعب العراقي.. هل يعلمن كم حرضت على شبابنا الأحرار الرافضين للهيمنة الإيرانية.

هديل عليان مذيعه قناة الشرق السعودية زارت المتطرفه الصفوية المتفرسنه حنان فتلاوي الذي تشتم وتتهم دوم السعودية بالارهاب !!!!!

يشتغلون عندنا وقلوبهم معهم https://t.co/3MUeuh7JRh — راكان بن طواله🇸🇦 (@rakan_ahli) March 4, 2023

واستدرك:”هل باتت مواقف الاعلاميين تشترى بتذكرة سفر وضيافة في فندق”.

من هي حنان الفتلاوي؟

جدير بالذكر أن حنان الفتلاوي هوي عضو مجلس النواب العراقي الحالي وعضو البرلمان العربي.

واسمها بالكامل “حنان سعيد محسن الفتلاوي”، ولدت في محافظة بابل عام 1968.

حصلت “الفتلاوي” على بكالوريوس في الطب من جامعة بغداد عام 1992، ودبلوم عالي للاختصاص بالأمراض الجلدية من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1999.

آخر ظهور لحنان الفتلاوي كان، أول أمس الجمعة، في مهرجان سيدات الأرض.

مشاركتي اليوم في مهرجان سيدات الارض برعاية دولة رئيس الوزراء وبحضور نخبة مميزة من السيدات ..شكراً للسيد السوداني لانه وضع دعم المرأة ضمن اولويات حكومته .. pic.twitter.com/6DuFnRMviB — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) March 3, 2023

ونشرت “الفتلاوي” صور من مشاركتها بالمهرجان المذكور عبر حسابها بتويتر، وعلقت عليها بالقول: “مشاركتي اليوم في مهرجان سيدات الأرض برعاية دولة رئيس الوزراء وبحضور نخبة مميزة من السيدات.”

وتابعت:”شكراً للسيد السوداني لانه وضع دعم المرأة ضمن اولويات حكومته.”