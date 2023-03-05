هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

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وطن- تعرض الفنان السوري “هاني شاهين” المعروف باسم شخصية “نوري” في مسلسل “باب الحارة”، اليوم الأحد، لحادث أليم أدى لابتعاده عن دائرة الضوء مجدداً، وذلك بعد أن عاد إليها بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عطية عوض إثر غيابه الطويل عن الساحة الفنية.

هاني شاهين يتعرض لحادث

وذكرت نقابة الفنانين في سوريا في بيان عبر حسابها في “فيسبوك“، أن الفنان هاني شاهين “تعرض لكسر في قدميه”.

وتمنت النقابة للفنان شاهين الشفاء العاجل، مشيرة إلى أنه تعرض لكسر في قدميه وهو الآن في منزله يتعافى.

وعاد نجم الفنان هاني شاهين يسطع مجددًا في الساحة الدرامية السورية بعد غياب دام ثلاث عشر عامًا ليشارك في عملين وهما مسلسل “كانون” ومسلسل “خريف عمر” والذي من المقرر عرضهما في رمضان ٢٠٢٣ ولكن فرحته لم تكتمل كما يبدو.

الفنان هاني شاهين يعيش على الخبز والزيت

وكان الفنان هاني شاهين قد ظهر مطلع شباط الماضي في لقاء تلفزيوني، وهو يشكو من صعوبة الأوضاع المعيشية وحالة الفاقة والعوز التي يعيشها بعد أكثر من 60 عاماً من تجربته الفنية في مجال التمثيل الدرامي والسينما والمسرح. دون أن يشير إلى من كان سبباً في هذه الأزمة كغيره من الفنانين السوريين الذين ارتفعت نبرة انتقادهم للأوضاع التي تعيشها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

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وكشف “شاهين” وقتها أثناء استضافته في برنامج “إنسان” الذي يقدمه المذيع “عطية عوض” أنه يعيش مع زوجته على الزيت والزعتر في الوجبات الثلاث المفترضة منذ عشرين يوماً والفواكه لم يذقها منذ سنة.

وأضاف أنه لم يكرس نفسه كل هذه السنوات الماضية لكي يجلس في المنزل ككنبة مهملة ومنسية، وزاد: “هل يعيش من يصل إلى آخر عمره كشحاذ أو متسول”.

وقال إنه يعيش على معاشه التقاعدي من نقابة الفنانين وهو لا يتجاوز الـ 50 ألفاً بعد زيادته، ولم يعد بمقدوره الاستدانة من أحد لأن ديونه كثرت، واضطر لبيع سيارته لرد الديون التي تراكمت علي من جهة، ولتأمين الوضع المعيشي له ولزوجته من جهة أخرى.

تراجع بعد انتقادات وجهت له

ولكنه لم يلبث أن تراجع عن هذه التصريحات بسبب الانتقادات التي تعرض لها مشيداً بنقابة الفنانين السوريين وبنظام الأسد.

وخرج هاني شاهين بفيديو نشرته نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية في موقع ”فيسبوك“ وقتها، يوضح من خلاله الجدل الذي حصل بعد لقائه في برنامج ”إنسان“ مع الإعلامي عطية عوض، مؤكدًا أن النقابة لا علاقة لها بوضعه، ومتراجعًا عن حديثه بشأن سوء وضعه المادي.

وأشار الفنان إلى أنه لم يلم نقابة الفنانين السوريين في لقائه، بل لام المخرجين والمنتجين والشركات الذي أهملوا تواجده بعدما أمضى 62 عامًا في مهنة التمثيل.

وأشاد شاهين، الذي جسد دور ”نوري“ في مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى، بعمل النقابة وأعرب عن احترامه لها ولقوانينها، قائلًا: ”طبعاً النقابة ما قصرت بحقي عندها تأمين صحي عطول منعمل عمليات عن طريقها، والي بقول إني حكيت عن النقابة كلمة يجي يقلعلي عيني“.

هل هو حادث مفتعل؟؟ تعرض الفنان السوري الكبير #هاني_شاهين لحادث أليم أدى لابتعاده عن التمثيل مجدداً. pic.twitter.com/pitH5OqUl1 — ميديانا – Mediana (@medianaart1) March 5, 2023

من هو الفنان هاني شاهين؟

و”هاني شاهين” ممثل سوري مواليد22 نوفمبر 1940 في دمشق شارك في عشرات الأعمال الدرامية، ومن أبرزها مرايا وكان له حضور في المسرح والإذاعة والسينما.

وصف نفسه بـ "الشحّاد" بعد أن كثرت ديونه

الفنان السوري هاني شاهين الشهير بشخصية "نوري" في مسلسل #باب_الحارة: عايشين أنا ومرتي "عالزيت والزعتر" من 20 يوم والفواكه ما منعرفها من سنة!#تلفزيون_سوريا #نيو_ميديا_سوريا pic.twitter.com/Kkd4cgvqz3 — تلفزيون سوريا (@syr_television) February 2, 2023

ومن أهم الأعمال التي شارك بها في المسـرح “أنا عايزة مليونير – شلون الله بدو يوفقنا – نجمة الفاتنة – المهرة – طرة والا نقش – لا – جيل خجول جدا – اما ورطه – ربوا واتعبوا – سجين بالاجرة – أبو الفوارس – ياغافل الك الله – مطلوب كذاب – أنت اللي قتلت الوحش– الشعب البطل – تلميذ الشيطان – المأساة المتفائلة – زواج فيجارو.”