الأحد, مارس 5, 2023
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هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

أصيب الفنان السوري هاني شاهين صاحب دور الشرطي "نوري" في مسلسل "باب الحارة" بكسر في ساقيه جراء حادث أليم

كتب خالد الأحمد
هاني شاهين watanserb.com
هاني شاهين
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وطن- تعرض الفنان السوري “هاني شاهين” المعروف باسم شخصية “نوري” في مسلسل “باب الحارة”، اليوم الأحد، لحادث أليم أدى لابتعاده عن دائرة الضوء مجدداً، وذلك بعد أن عاد إليها بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عطية عوض إثر غيابه الطويل عن الساحة الفنية.

هاني شاهين يتعرض لحادث

وذكرت نقابة الفنانين في سوريا في بيان عبر حسابها في “فيسبوك“، أن الفنان هاني شاهين “تعرض لكسر في قدميه”.

وتمنت النقابة للفنان شاهين الشفاء العاجل، مشيرة إلى أنه تعرض لكسر في قدميه وهو الآن في منزله يتعافى.

وعاد نجم الفنان هاني شاهين يسطع مجددًا في الساحة الدرامية السورية بعد غياب دام ثلاث عشر عامًا ليشارك في عملين وهما مسلسل “كانون” ومسلسل “خريف عمر” والذي من المقرر عرضهما في رمضان ٢٠٢٣ ولكن فرحته لم تكتمل كما يبدو.

فزعة» تُعيد الأمل للممثل السوري هاني شاهين
فزعة» تُعيد الأمل للممثل السوري هاني شاهين

الفنان هاني شاهين يعيش على الخبز والزيت

وكان الفنان هاني شاهين قد ظهر مطلع شباط الماضي في لقاء تلفزيوني، وهو يشكو من صعوبة الأوضاع المعيشية وحالة الفاقة والعوز التي يعيشها بعد أكثر من 60 عاماً من تجربته الفنية في مجال التمثيل الدرامي والسينما والمسرح. دون أن يشير إلى من كان سبباً في هذه الأزمة كغيره من الفنانين السوريين الذين ارتفعت نبرة انتقادهم للأوضاع التي تعيشها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

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وكشف “شاهين” وقتها أثناء استضافته في برنامج “إنسان” الذي يقدمه المذيع “عطية عوض” أنه يعيش مع زوجته على الزيت والزعتر في الوجبات الثلاث المفترضة منذ عشرين يوماً والفواكه لم يذقها منذ سنة.

وأضاف أنه لم يكرس نفسه كل هذه السنوات الماضية لكي يجلس في المنزل ككنبة مهملة ومنسية، وزاد: “هل يعيش من يصل إلى آخر عمره كشحاذ أو متسول”.

وقال إنه يعيش على معاشه التقاعدي من نقابة الفنانين وهو لا يتجاوز الـ 50 ألفاً بعد زيادته، ولم يعد بمقدوره الاستدانة من أحد لأن ديونه كثرت، واضطر لبيع سيارته لرد الديون التي تراكمت علي من جهة، ولتأمين الوضع المعيشي له ولزوجته من جهة أخرى.

تراجع بعد انتقادات وجهت له

ولكنه لم يلبث أن تراجع عن هذه التصريحات بسبب الانتقادات التي تعرض لها مشيداً بنقابة الفنانين السوريين وبنظام الأسد.

وخرج هاني شاهين بفيديو نشرته نقابة الفنانين في سوريا عبر صفحتها الرسمية في موقع ”فيسبوك“ وقتها، يوضح من خلاله الجدل الذي حصل بعد لقائه في برنامج ”إنسان“ مع الإعلامي عطية عوض، مؤكدًا أن النقابة لا علاقة لها بوضعه، ومتراجعًا عن حديثه بشأن سوء وضعه المادي.

وأشار الفنان إلى أنه لم يلم نقابة الفنانين السوريين في لقائه، بل لام المخرجين والمنتجين والشركات الذي أهملوا تواجده بعدما أمضى 62 عامًا في مهنة التمثيل.

وأشاد شاهين، الذي جسد دور ”نوري“ في مسلسل باب الحارة بأجزائه الأولى، بعمل النقابة وأعرب عن احترامه لها ولقوانينها، قائلًا: ”طبعاً النقابة ما قصرت بحقي عندها تأمين صحي عطول منعمل عمليات عن طريقها، والي بقول إني حكيت عن النقابة كلمة يجي يقلعلي عيني“.

الفنان السوري هاني شاهين مش لاقي ياكل
الفنان السوري هاني شاهين مش لاقي ياكل

من هو الفنان هاني شاهين؟

و”هاني شاهين” ممثل سوري مواليد22 نوفمبر 1940 في دمشق شارك في عشرات الأعمال الدرامية، ومن أبرزها مرايا وكان له حضور في المسرح والإذاعة والسينما.

ومن أهم الأعمال التي شارك بها في المسـرح “أنا عايزة مليونير – شلون الله بدو يوفقنا – نجمة الفاتنة – المهرة – طرة والا نقش – لا – جيل خجول جدا – اما ورطه – ربوا واتعبوا – سجين بالاجرة – أبو الفوارس – ياغافل الك الله – مطلوب كذاب – أنت اللي قتلت الوحش– الشعب البطل – تلميذ الشيطان – المأساة المتفائلة – زواج فيجارو.”

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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