الأحد, مارس 5, 2023
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حياتنا

نظام غذائي يُحارب الأرق ويساعدك على النوم..

"هناك العديد من الدراسات التي تثبت أن للطعام عواقب إيجابية أو سلبية على نومنا."

كتب معالي بن عمر
التخلص من الأرق watanserb.com
التخلص من الأرق
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وطن-النوم جزء حيوي من حياة الإنسان وسلامته البدنية والنفسية، لأهميته في الحفاظ على صحة الدماغ، وتحسين الأداء، وتعزيز المناعة، والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

وللحصول على نوم جيد، تنصح “مؤسسة النوم الوطنية” الأميركية بالنوم المتصل من 8 إلى 10 ساعات كل ليلة بالنسبة للمراهقين، ومن 7 إلى 9 ساعات للشباب والبالغين، ومن 7 إلى 8 ساعات لكبار السن، وفق ما نشرته مجلة “غرازيا” الفرنسية.

ويُعد إدخال بعض التغييرات على النظام الغذائي من أفضل الإستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق هذا الهدف، حيث إن بعض الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنسيوم، وبعض العناصر الغذائية الأخرى، تعتبر الأكثر مثالية لتعزيز النوم ومحالابة الأرق.

كيف يؤثر الطعام على نومنا؟

في الحقيقة، هناك العديد من الدراسات التي تثبت أن للطعام عواقب إيجابية أو سلبية على نومنا. وفي الواقع، يُنصح بالتوقف عن الأكل قبل النوم بحوالي ساعتين على الأقل.

وسواء كان ذلك على المدى القصير أو الطويل، يمكن أن يؤثر قلة النوم على الوظائف الإدراكية ويسبب مشاكل في التركيز أو حتى على مستوى الذاكرة. وهذا هو السبب في أنه من الضروري اتباع أسلوب حياة صحي، أي نظام غذائي متوازن للتمتع بجودة نوم عالية.

هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 علاجات منزلية للحصول على نوم عميق watanserb.com
علاجات منزلية للحصول على نوم عميق

وحسبما ترجمته “وطن“، فإن هناك العديد من الدراسات التي تثبت أن للطعام عواقب إيجابية أو سلبية على نومنا. في الواقع ، يُنصح بالتوقف عن الأكل قبل النوم بحوالي ساعتين. بهذه الطريقة، ستكون عمليّة الهضم جيّدة وبالتالي ستنام بشكل أفضل. كما لا ينصح بشرب الكافيين أو أي شيء قد يجعلك تبقى مستيقظا طوال الليل. ويُنصح بدلا عن ذلك، بشرب شاي الأعشاب.

هل تعاني من الأرق؟ إليك 7 علاجات منزلية للحصول على نوم عميق

سوء التغذية يسبب الأرق watanserb.com
سوء التغذية يسبب الأرق

ما النظام الغذائي الذي يجب اتباعه لمحاربة الأرق؟

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وفقًا لدراسة نشرت في مجلة أبحاث النوم، يمكننا أن نتأكّد أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات، مثل نظام الكيتو الغذائي، يضاعف من وجود الأجسام الكيتونية في الدم. لكن ما هو نظام الكيتو؟ هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات من شأنه أن يقلل من الأرق. كما يجب اتباع هذا النظام الغذائي لمواجهة الأرق العرضي. ومن الناحية المثالية، ينصح بالتحدث مع متخصص في الرعاية الصحيّة.

للتخلص من الأرق والنوم بشكل جيّد.. جرب البطانية الموزونة

المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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