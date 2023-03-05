نادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)

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وطن- قررت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تقديم هدية خاصة لابنها جيوفاني، وهو عبارة عن قميص لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحمل الرقم 30، المخصص حاليا لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هدية من ميسي لنادين نجيم من أجل ابنها

وشاركت المشهورة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة للقميص الذي يحمل توقيع النجم ليونيل ميسي، شخصيا، على ظهره، مؤكدة أنه سيكون من نصيب ابنها جيوفاني.

وعلقت نادن نجيم على الهدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قالت فيها: “جوڤاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من مسّي ! تيشرت باسم جوڤاني ممضية منه حبيبي”.

وأضافت أن ابنها جيوفاني “يحب مسّي كثيرا.”

جوڤاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من مسّي ! تيشرت بإسم جوڤاني ممضية منه حبيبي 🥰 بحب مسّي كتير ! 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/lVQu3GNxDM — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) March 5, 2023

وتربط نادين نسيب نجيم بعائلتها علاقة حب وطيدة، تحرص على إظهارها في كل فرصة وتشارك تفاصيلها مع متابعيها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

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ففي سبتمبر/أيلول المنصرم احتفلت نادين نسيب نجيم بميلاد ابنها جيوفاني في أجواء صيفية دافئة مع عائلتها الموسعة وأصدقائه.

وشاركت نادين متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بصور نقلت من خلالها بعض الأجواء الممتعة التي رافقت الحفل.

حيث ظهرت فيها الى جانب ابنها وابنتها هافين وعدد من أصدقائهما، واكتفت بالتعليق على إحدى الصور: “لحظاتي السعيدة”.

وأظهرت الصور تعلّق “جيوفاني” الكبير بوالدته والعلاقة المميزة التي تجمع نادين بطفليها، فهي تحرص دائماً على اللعب معهما وتهتم بأدق التفاصيل لإسعادهما، وظهر الطفل في أغلب الصور وهو يحتضن والدته ويقبّلها بحنان.

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واختار الطفل أن يكون شعار الحفل شخصية “باتمان”، حيث أعدّت له نادين قالب حلوى يحمل شعاره، وارتدت ملابس بحر جميلة مع “هوت شورت”، وحرصت على الاحتفال مع طفلها بحماسة.

من هم أبناء نادين نسيب نجيم؟

ندين نجيم هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت في السنوات الأخيرة بإطلالاتها المثيرة وحركاتها الساخنة التي تشاركها مع متابعيها عبر السوشيال ميديا.

دخلت ندين نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

تزوجت نادين نجيم من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.