الأحد, مارس 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنانادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)
حياتنا

نادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)

قميص باريس سان جيرمان الأصلي يحمل رقم 30 من توقيع ليونيل ميسي سيكون هدية نادين نجيم لابنها جيوفاني

كتب فهمي الورغمي
نادين نسيب نجيم watanserb.com
نادين نسيب نجيم
- Advertisement -

وطن- قررت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تقديم هدية خاصة لابنها جيوفاني، وهو عبارة عن قميص لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي يحمل الرقم 30، المخصص حاليا لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

هدية من ميسي لنادين نجيم من أجل ابنها

وشاركت المشهورة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة للقميص الذي يحمل توقيع النجم ليونيل ميسي، شخصيا، على ظهره، مؤكدة أنه سيكون من نصيب ابنها جيوفاني.

وعلقت نادن نجيم على الهدية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر قالت فيها: “جوڤاني رح يطير عقله بس يشوف المفاجأة من مسّي ! تيشرت باسم جوڤاني ممضية منه حبيبي”.

وأضافت أن ابنها جيوفاني “يحب مسّي كثيرا.”

هدية من ميسي لنادين نجيم من أجل ابنها
هدية من ميسي لنادين نجيم من أجل ابنها

وتربط نادين نسيب نجيم بعائلتها علاقة حب وطيدة، تحرص على إظهارها في كل فرصة وتشارك تفاصيلها مع متابعيها عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

- Advertisement -

ففي سبتمبر/أيلول المنصرم احتفلت نادين نسيب نجيم بميلاد ابنها جيوفاني في أجواء صيفية دافئة مع عائلتها الموسعة وأصدقائه.

وشاركت نادين متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بصور نقلت من خلالها بعض الأجواء الممتعة التي رافقت الحفل.

حيث ظهرت فيها الى جانب ابنها وابنتها هافين وعدد من أصدقائهما، واكتفت بالتعليق على إحدى الصور: “لحظاتي السعيدة”.

وأظهرت الصور تعلّق “جيوفاني” الكبير بوالدته والعلاقة المميزة التي تجمع نادين بطفليها، فهي تحرص دائماً على اللعب معهما وتهتم بأدق التفاصيل لإسعادهما، وظهر الطفل في أغلب الصور وهو يحتضن والدته ويقبّلها بحنان.

واختار الطفل أن يكون شعار الحفل شخصية “باتمان”، حيث أعدّت له نادين قالب حلوى يحمل شعاره، وارتدت ملابس بحر جميلة مع “هوت شورت”، وحرصت على الاحتفال مع طفلها بحماسة.

من هم أبناء نادين نسيب نجيم؟

ندين نجيم هي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت في السنوات الأخيرة بإطلالاتها المثيرة وحركاتها الساخنة التي تشاركها مع متابعيها عبر السوشيال ميديا.

دخلت ندين نجيم مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل «خطوة حب» ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010. شاركت بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

تزوجت نادين نجيم من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، رزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

وضع حكيمي تحت مراقبة الشرطة وامرأة مجهولة تظهر معه.. من هي؟(شاهد)

رياضة

مبابي يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لباريس سان جيرمان (فيديو)

الهدهد

موقع فرنسي: هذه أسباب العلاقات الجليدية بين فرنسا والمغرب.. ما علاقة الجزائر؟!

حياتنا

ابتزاز ليونيل ميسي وزوجته وإطلاق نار.. هل تحركت عصابات المافيا ضده؟

حياتنا

ميسي يهدي زملاءه هواتف آيفون من ذهب سعرها خيالي.. ما علاقة قطر؟ (شاهد)

حياتنا

هبة عبوك كشفت لأقاربها تفاصيل صادمة عن علاقتها بـ أشرف حكيمي تتعلق بالعمر والتفكير العقلي!

رياضة

نادٍ سعودي جديد ينافس الهلال للتعاقد مع ميسي براتب خيالي

حياتنا

أشرف حكيمي يشتري منزلاً جديداً.. هل أصبح العيش مع هبة عبوك مستحيلاً؟!

حياتنا

بعد بدء هبة عبوك بإجراءات الطلاق.. محامية أشرف حكيمي تتحدث عن القضية!

حياتنا

طلاق هبة عبوك وحكيمي.. سئمت خيانته وقضية الاغتصاب “قشة قصمت ظهر البعير”

حياتنا

أشرف حكيمي.. أول رد من لاعب باريس سان جيرمان على تهمة الاغتصاب الموجهة له!

الهدهد

أشرف حكيمي.. وزارة العدل الفرنسية تكشف عن إجراءات قضية الاغتصاب المتهم بها!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وضع حكيمي تحت مراقبة الشرطة وامرأة مجهولة تظهر معه.. من هي؟(شاهد)

عائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء وينكل بمعارضيه وذويهم

جمال ساحر للأميرة إيمان بطفولتها والملكة رانيا تعرض لقطات نادرة لها (فيديو)

كواليس لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة (شاهد)

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

سبب وفاة شريفة فاضل.. اسمها الحقيقي وقصة “أم البطل” وبيعها أملاكها لعلاج زوجها

هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

أوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد

ذعر بالسودان.. لغز نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم المنازل والمحاصيل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC