مؤلف أغنية “بلحة” يكشف ما يتعرض له في سجون السيسي ويبدأ خطوة ضد النظام

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وطن – بعث الشاعر المصري جلال البحيري مؤلف أغنية بلحة، برسالة من داخل محبسه، أعلن فيها أنه بدأ إضرابا عن الطعام، وذلك بعد مرور خمس سنوات على سجنه تعسفياً.

وقال البحيري في رسالته التي نشرتها جهات حقوقية: “خمس سنين عدوا بالتمام والكمال… خمس سنين لو حاولنا نفكهم ح يعملوا تقريباً 1800 يوم وشويه أيام فكه. يمكن يكون الرقم ده شكله عادي وسط الأرقام… لكنه لما يتحول لأوراق بتسقط من شجر عمرك يبقى رقم إبليس ومُخيف”.

بعد مرور 5 سنوات على اعتقاله..

مؤلف أغنية «بلحة» جلال البحيري يبدأ إضرابًا عن الطعام في سجن بدر pic.twitter.com/cBzNOSZFzG — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 5, 2023

وأضاف: “كنت أعرف إن زمان اللي كان بيتسرق منه محفظة أو عربية بيروح لأقرب قسم شرطة ويمكن يساعدوه… لكني ماعرفش اللي بيتسرق منه عُمره يروح لمين ومين يساعده”.

وتابع: “مفهوم الوطنية اللي اتربينا عليه إنه كيان رَحب ومدهش ومعجز… ليه الكيان الرحب يتم اختزاله لمساحة متر في زنزانة في سجن… وليه هذا الكيان المدهش يتحول لمسخ مرعب دوره الأسمى هو نسف أعمار أولاده وتدمير كل شيء إنساني وجميل فيهم”.

وتابع: “أعتقد إني واحد من أبناء هذه الأرض، واعتقد إن فيه أدوار أهم بكتير من إني أنا وكل اللي زيي… اللي أيادينا ماعرفتش طريق الدم ولا عقولنا عرفت طريق التطرف… ندبل ونشيخ ورا القضبان”.

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واستكمل: “(أمس) بيبدأ عامي السادس من عُمر مهدور في السجون… وورايا تهم كتير مخجلة… أدناها الكذب وأقصاها الإرهاب… تهم كتير لم أرتكب منها إلا جريمه واحدة هي الشعر… شعر ناضج… شعر ساذج… شعر مثالي أو مراهق… اسمه شعر”.

وقال الشاعر: “اخترت إني أمارس حقي الدستوري والآدمي في الاعتراض على هذا الوضع الغير آدمي بالاضراب مبدئياً عن الطعام دون الشراب وعن علاج القلب وأقراص الاكتئاب وتدريجياً بالامتناع حتى عن الشراب. ويستمر الإضراب لحد ما أسترد حريتي بالخروج حي أو مش حي”.

#جلال_البحيري مؤلف أغنية "بلحة" يبدأ إضرابا عن الطعام وأدوية القلب والاكتئاب 5 سنوات / 1800 يوم في السجن في #مصر pic.twitter.com/nma79o26UO — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) March 5, 2023

ووقع الشاعر المصري الرسالة بـ”جلال البحيري محبوس في سجن بدر 1، زنزانة 2/55، قطاع 4″.

يُشار إلى الشاعر جلال البحيري، كان قد ألقي القبض عليه، يوم 3 مارس/ آذار 2018، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجهها إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة بتاريخ 10 مارس 2018.

وآنذاك، ظهرت عليه علامات تعذيب وضرب مبرح، الأمر الذي استدعى أن تأمر نيابة أمن الدولة بتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، فيما صدر حكم بحبسه ثلاث سنوات.

وجرى التحقيق مع جلال بسبب كلمات أغنية “بلحة”، بالإضافة إلى آخر ديوان شعري له (نشر في بداية عام 2018)، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

كما اتُهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الدين وإهانة المؤسسة العسكرية، كما أصدرت نيابة أمن الدولة قراراً بضبط وإحضار رامي عصام على خلفية ذات القضية.

وسبق أن طالبت الأمم المتحدة، السلطات المصرية بالإفراج عن الشاعر جلال البحيري مؤلف أغنية “بلحة”.

ورد للتو| الأمم المتحدة تُطالب السلطات المصرية بالإفراج عن الشاعر جلال البحيري مؤلف أغنية "بلحة" بعد اعتقاله في مارس الماضي — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) July 26, 2018

وفاة مخرج الأغنية

وفي مايو 2020، توفي الشاب شادي حبش مخرج أغنية “بلحه” في سجن طرة بجنوب القاهرة ليل الجمعة السبت إثر أزمة صحية.

واعتقل حبش في مارس 2018 بتهمة “نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون”.

وقال المحامي الحقوقي أحمد الخواجة من القاهرة لوكالة الأنباء الفرنسية: “شادي كان مريضا ودخل المستشفى ووالدته علمت بذلك، إلا أنه عاد إلى زنزانته أمس وتوفي داخلها.

فيما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، آنذاك، إن شادي تُوفي نتيجة الإهمال وغياب العدالة بعد أن قضى أكثر من عامين رهين الحبس الاحتياطي بسبب أغنية.