كوفيد-19..تحذير من خطر حدوث مضاعفات لمصابي كورونا بعد أشهر

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وطن– أظهرت دراسة أمريكية حديثة نشرتها صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن عدوى كوفيد يمكن أن تؤدي إلى آلام في الصدر ومضاعفات على مدى سنوات.

وقد وجد الباحثون أن المرضى الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد كانوا أكثر عرضة للمعاناة من الأعراض بعد ستة أشهر من إصابتهم.

في دراستهم، قام العلماء بتتبع أعراض القلب والأوعية الدموية لدى 150 ألف شخص كانوا مصابين بفيروس كورونا في مدينة سالت ليك بولاية يوتا.

وقالت الدكتورة هايدي ماي، من إنترماونتين هيلث: “يعاني العديد من مرضى كوفيد من أعراض تتجاوز المرحلة الحادة من العدوى”.

آلام الصدر

وأضافت الدكتورة: “لم نشهد أي معدلات متزايدة لأشخاص أصيبوا بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية في المرضى الذين أصيبوا بعدوى أولية طفيفة”.

متابِعةً بالقول: “لكننا وجدنا أن آلام الصدر مشكلة مستمرة، والتي يمكن أن تكون علامة على مضاعفات القلب والأوعية الدموية في المستقبل”.

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أظهرت أحدث البيانات أن إصابات كوفيد في المملكة المتحدة ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي، إلى 1.5 مليون إصابة.

وقال خبراء بمكتب الإحصاءات الوطنية، إن هناك دلائل على أن الارتفاعات الأخيرة في الإصابات في تراجع.



ومع ذلك، أصبح الخبراء قلقين بشكل متزايد بشأن تأثيرات مرض كوفيد طويلة الأمد، حيث تستمر الأعراض لأكثر من أربعة أسابيع بعد الإصابة.

كوفيد يمكن أن يسبّب خفقان القلب

أظهرت الأبحاث السابقة أن كوفيد يمكن أن يسبّب ضيقًا أو ألمًا في الصدر وخفقان القلب وتغيرات في معدل ضربات القلب بعد أشهر من الإصابة بالفيروس.

وقد تم تقديم الدراسة الأخيرة في المؤتمر العلمي للكلية الأمريكية لأمراض القلب لعام 2023 في نيو أورلينز.

وقارن الباحثون 148158 مريضاً أصيبوا بالفيروس في الفترة من مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2021.