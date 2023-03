كواليس لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- التقت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، الأحد، بأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش “مؤتمر الأمم المتحدة الخامس” المعني بأقل البلدان نمواً، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جهود مؤسسة “التعليم فوق الجميع” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما ضمان حق التعليم للأطفال والشباب في مناطق النزاعات.

وأطلقت الشيخة موزا “مؤسسة التعليم فوق الجميع”، عام 2012 لتنضوي تحت مظلتها عدة برامج دولية.

وعلقت والدة أمير قطر على هذا اللقاء عبر حسابها الموثق في “فيسبوك” قائلة :”سررتُ اليوم بلقاء سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضافت الشيخة موزا، أن الاجتماع تضمن مناقشة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان حق التعليم للأطفال والشباب في مناطق النزاعات”.

والتعليم فوق الجميع هي منظمة غير ربحية تسعى إلى تحسين الوصول إلى تعليم عالي الجودة للأشخاص الضعفاء والمهمشين في العالم النامي.

علّم طفلاً الفاخورة -حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن- أيادي الخير نحو آسيا.

وكانت الأمم المتحدة قد افتتحت مقرها الجديد في العاصمة القطرية الدوحة أمس، السبت.

وعلق أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على حسابه في “تويتر” قائلاً :”بيت الأمم المتحدة هذا، أكثر من مجرد مبنى. إنه رمز لشراكتنا الاستراتيجية مع قطر.

وأضاف:” سيجمع العمل التنموي والإنساني الدبلوماسي تحت سقف واحد”.

The new @UN House in Qatar will unite our work in the country, bringing together development, humanitarian & diplomatic collaboration under one roof.

I thank the Government & people of Qatar for their commitment & wish for many years of productive partnership. pic.twitter.com/ysFbMLch08

— António Guterres (@antonioguterres) March 4, 2023