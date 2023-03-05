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كواليس لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة (شاهد)

الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ناقشت مع أنطونيو غوتيريش، جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في قطر

كتب خالد الأحمد
لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة watanserb.com
لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة
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وطن- التقت الشيخة موزا بنت ناصر المسند والدة أمير قطر تميم بن حمد، ورئيس مؤسسة التعليم فوق الجميع، الأحد، بأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك على هامش “مؤتمر الأمم المتحدة الخامس” المعني بأقل البلدان نمواً، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جهود مؤسسة “التعليم فوق الجميع” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما ضمان حق التعليم للأطفال والشباب في مناطق النزاعات.

وأطلقت الشيخة موزا “مؤسسة التعليم فوق الجميع”، عام 2012 لتنضوي تحت مظلتها عدة برامج دولية.

وعلقت والدة أمير قطر على هذا اللقاء عبر حسابها الموثق في “فيسبوك” قائلة :”سررتُ اليوم بلقاء سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة”.

وأضافت الشيخة موزا، أن الاجتماع تضمن مناقشة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ضمان حق التعليم للأطفال والشباب في مناطق النزاعات”.

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والتعليم فوق الجميع هي منظمة غير ربحية تسعى إلى تحسين الوصول إلى تعليم عالي الجودة للأشخاص الضعفاء والمهمشين في العالم النامي.

وأطلقت الشيخة موزا بنت ناصر مؤسسة التعليم فوق الجميع عام 2012 لتنضوي تحت مظلتها عدة برامج دولية مثل:علّم طفلاً الفاخورة -حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن- أيادي الخير نحو آسيا.

لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة
لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة
لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة
لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة

أكثر من مجرد مبنى

وكانت الأمم المتحدة قد افتتحت مقرها الجديد في العاصمة القطرية الدوحة أمس، السبت.

وعلق أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على حسابه في “تويتر” قائلاً :”بيت الأمم المتحدة هذا، أكثر من مجرد مبنى. إنه رمز لشراكتنا الاستراتيجية مع قطر.

وأضاف:” سيجمع العمل التنموي والإنساني الدبلوماسي تحت سقف واحد”.

وفي تغريدة أخرى شكر الأمين العام للأمم المتحدة، حكومة وشعب قطر على التزامهم بالتعاون مع الأمم المتحدة، وأعرب عن أمله في استمرار الشراكة المثمرة.

اهتمام الشيخة موزا بالتعليم

وعُرفت الشيخة موزا بنت ناصر من شغفها بالتعليم وإيمانها بقدرته على تعزيز الفرص وتحويل المجتمعات. فالفرص الاقتصادية والدور الديمقراطي والمساواة بين الجنسين تتطلب جميعها مجتمعاً متعلماً.

ولهذا السبب تلتزم الشيخة موزا بضمان أن لكل طفل حق الوصول إلى التعليم النوعي وامكانية الذهاب إلى المدرسة في بيئة آمنة.

مبادرات دولية بخصوص التعليم

ولدعم أدوارها في الأمم المتحدة و التزامها الحق العام في التعليم، وضعت والدة أمير قطر تميم بن حمد، عدداً من المبادرات الدولية التي تحمي وتعزز فرص الحصول على التعليم.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مايو 2020 القرار بشأن تخصيص التاسع من سبتمبر “يوماً عالمياً لحماية التعليم من الهجمات”، وهو القرار الذي دعت إليه الشيخة موزا، وقادته دولة قطر لحشد التأييد الدولي من أجل ضمان المساءلة عن الهجمات المستمرة والمتعمدة على التعليم والعنف المسلح الذي يعاني منه الأطفال في جميع أنحاء العالم.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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