قرار جديد من الفيفا بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم

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وطن- صادق المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على العديد من القرارات والقوانين المهمة، السبت، خلال الاجتماع السنوي لها، في العاصمة البريطانية (لندن)، في إطار تحسين وتطوير لعبة كرة القدم.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن القرار الجديد الذي أقره المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا). بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات لعبة كرة القدم الشعبية.

الوقت المحتسب بدل الضائع

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” بلا شك كان من أبرز القرارات المهمة، في الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بما يتعلق بالوقت المتحسب بدل الضائع. حيث يسعى الاتحاد الدولي الحصول على وقت أكثر في المباراة”.

في اجتماع المجلس الدولي لكرة القدم IFAB الـ١٣٧ في لندن قبل قليل .. انفانتينو رئيس فيفا يقول عن إمكانية استخدام الوقت الصافي بدلا من وقت الجري في كرة القدم: "لن نوقف الساعة، ولن نغير القواعد العالمية". يكمل و يقول: هي من القوانين العامة الرئيسية و يجب قبولها عالمياً. pic.twitter.com/IL8wk1iMrY — Mohammad Bin Hamad (@Mohammad124) March 4, 2023

كما وتابعت، ” تقرر اتباع النهج الذي تم اتباعه في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، وهو تنفيذ حساب أكثر دقة للوقت الإضافي، حيث سيتم خصم ما يصل دقيق من كل احتفال بهدف أو تغيير أو إصابة تحدث داخل أرضية ملعب المباراة. وسيتم تطبيق ذلك في جميع المسابقات في أنحاء دول العالم”.

بث قرار مراجعة حكم الفيديو (VAR)

كما وسيتم تطبيق قانون بث الفيديو لقرار حكم الفيديو المساعد (VAR)، في الملعب ولجمهور البث التلفزيوني. حيث تم تطبيق ذلك في كأس العالم للأندية 2022، الذي توج فيها فريق ريال مدريد الإسباني.

The fifth edition of the FIFA Football Law Annual Review (FLAR) concluded in Mexico City today. Leading legal practitioners and academics took the opportunity of the annual meeting to discuss critical football legal issues. Full recap and video links:https://t.co/8YGEua5Icp — FIFA Media (@fifamedia) March 3, 2023

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وتم اتخاذ العديد من القرارات الأخرى من قبل المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والمتمثل في إضافة عدد من اللاعبين في حال إصابة لاعب بارتجاج بالمخ. وتطويرات جديدة على تقنية التسلل الآلي وغيرها.

🟥 #آخر_خبر | المجلس الدولي لكرة القدم @TheIFAB يقر تجربة تسمح للحكام بشرح القرارات التي يتم اتخاذها اعتمادا على تقنية الفيديو المساعد عبر المايكرفون الخاص بهم

⬅️ ستتم التجربة خلال #كأس_العالم_للأندية التي ستقام في المغرب 🇲🇦 مطلع الشهر المقبل pic.twitter.com/uHEdHkR0Gp — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 18, 2023

كما وسيكون موعد سن القرارات والقوانين الجديدة، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا). في اجتماعه السنوي، في الأول من شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.