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رياضة

قرار جديد من الفيفا بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم

الفيفا سيقوم بتطبيق قرار احتساب الوقت بدل الضائع في يوليو/ تموز القادم

كتب فارس أبو شيحة
قرار الفيفا احتساب الوقت بدل الضائع watanserb.com
احتساب الوقت بدل الضائع قي مباريات كرة القدم
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وطن- صادق المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على العديد من القرارات والقوانين المهمة، السبت، خلال الاجتماع السنوي لها، في العاصمة البريطانية (لندن)، في إطار تحسين وتطوير لعبة كرة القدم.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن القرار الجديد الذي أقره المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا). بشأن احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات لعبة كرة القدم الشعبية.

الوقت المحتسب بدل الضائع

وأردفت الصحيفة الإسبانية، ” بلا شك كان من أبرز القرارات المهمة، في الاجتماع السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بما يتعلق بالوقت المتحسب بدل الضائع. حيث يسعى الاتحاد الدولي الحصول على وقت أكثر في المباراة”.

كما وتابعت، ” تقرر اتباع النهج الذي تم اتباعه في نسخة مونديال كأس العالم قطر 2022، وهو تنفيذ حساب أكثر دقة للوقت الإضافي، حيث سيتم خصم ما يصل دقيق من كل احتفال بهدف أو تغيير أو إصابة تحدث داخل أرضية ملعب المباراة. وسيتم تطبيق ذلك في جميع المسابقات في أنحاء دول العالم”.

اجتماع المجلس الدولي لكرة القدم الفيفا
اجتماع المجلس الدولي لكرة القدم الفيفا

بث قرار مراجعة حكم الفيديو (VAR)

كما وسيتم تطبيق قانون بث الفيديو لقرار حكم الفيديو المساعد (VAR)، في الملعب ولجمهور البث التلفزيوني. حيث تم تطبيق ذلك في كأس العالم للأندية 2022، الذي توج فيها فريق ريال مدريد الإسباني.

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وتم اتخاذ العديد من القرارات الأخرى من قبل المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا)، والمتمثل في إضافة عدد من اللاعبين في حال إصابة لاعب بارتجاج بالمخ. وتطويرات جديدة على تقنية التسلل الآلي وغيرها.

كما وسيكون موعد سن القرارات والقوانين الجديدة، التي صادق عليها المجلس الدولي لكرة القدم (الفيفا). في اجتماعه السنوي، في الأول من شهر يوليو/ تموز من العام الجاري.

حكم الفيديو
حكم الفيديو

 

المصدروطن + موندو ديبورتيفو + الفيفا تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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