الأحد, مارس 5, 2023
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فيديو صادم يهز السعودية.. فتاة بملابس داخلية مثيرة وسط حشد من الشباب

انتقادات حادة لهيئة الترفيه التي يرأسها تركي آل الشيخ

كتب شيراز ماضي
فتاة بملابسها الداخلية في السعودية watanserb.com
فتاة بملابسها الداخلية في إحدى الفعاليات التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية
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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”الصادم”، يوثّق لحظة وقوف فتاة تقف بين الشباب بملابسها الداخلية في إحدى فعاليات هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ في السعودية.

وشوهدت الفتاة وهي شبه عارية، وتقف وسط حشد من الشباب، فيما انتابت حالة من الصدمة بين أشخاص كانوا حاضرين بالفعالية.

غضب عارم بين السعوديين

أثار هذا الفيديو، صدمة وذهولاً بين الناشطين السعوديين الذين عبّروا عن صدمتهم من هذا المشهد.

وقال ناشط: “هيئة كبار العلماء صم بكم عمى”.

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وكتب “عمر”: “بوجود هئية الترفيه لا دور لهيئة العلماء . الساكت عن الحق شيطان أخرس هئية الترفيه تدمر المجتمع السعودي”.

وكتب مغرد: “زمن عز العاهرات”.

“في عهد ابن سلمان.. السعودية أصبحت موطن الانحلال”

وتشهد السعودية حالة من الانحلال الذي تسميه السلطات انفتاحاً، منذ بزوغ نجم محمد بن سلمان وتوليه ولاية العهد، فيما أصبح يُنظر إليه حالياً على أنه الحاكم الفعلي للمملكة.

ونظّمت هيئة الترفيه التي تم إنشاؤها في 2016، كثيراً من الفعاليات التي تروّج للانحلال الأخلاقي، في ظل توجّه السلطات حالياً لكسر التقاليد الدينية بما في ذلك هزَّ صورة المملكة المحافِظة.

حرب على التيارات الدينية

ومع السماح والترويج للحفلات الغنائية والمسرحية وصولاً إلى حفلات الرقص المختلط، أطلق ولي العهد السعودي حرباً علنية على التيارات الإسلامية بمختلِف توجهاتها، لا سيما “تيار الصحوة”.

وتم تهميش هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي كانت بمنزلة شرطة دينية في البلاد، وبات انتشار عناصرها محدوداً؛ بل حتى معدوماً، ما أعطى إشارة خضراء أمام ممارسات الانحلال لتغزو المملكة.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
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