طالب الملك سلمان بأن يتقي الله.. اعتقال إمام مسجد الملك عبدالعزيز بعد هذا الفيديو! (شاهد)

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وطن – أفاد ناشطون بأن السلطات السعودية قامت باعتقال إمام مسجد وخطيب الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا، الشيخ عماد المبيض، بعد توجيهه نصيحة للملك سلمان وولي عهد وتركي آل لشيخ بأن يتقوا الله في في المملكة ويكفوا عن كل ما يسيء لعقيدة الإسلام.

وكان الشيخ عماد المبيض قد وجه رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكرا التحولات الجديدة في المملكة وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

بيان من الشرطة بالقبض على الشيخ عماد المبيض https://t.co/OFVJJL3WsD pic.twitter.com/kQTstl7U9K — يوسف الأوسي (@yusefren) March 5, 2023

بيان الأمن العام عن اعتقال عماد المبيض

وكان الأمن العام قد أفاد بأن شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية (تبعد عن الدمام 17 كم)، قد قبضت على مواطن بزعم مخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقالت أنه قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنه المساس بالنظام العام.

ولفت بيان الأمن العام بأنه تم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة لعامة.

شرطة محافظة الخبر تقبض على شخص لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. pic.twitter.com/xDRfoY2cYZ — الأمن العام (@security_gov) March 5, 2023

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وكانت رسالة الشيخ عماد المبيض قد أثارت إعجاب الكثير من المغردين، حيث أشادوا بجرأته على قول الحق، مؤكدين على أن ما قام به يؤكد على أن الخير باق في السعودية مهما حدث من تجاوزات.

وفي هذا السياق، قال تركي الشلهوب في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” :” خروج الشيخ عماد المبيض وقوله هذا الكلام كان بمثابة الصدمة على الوطنجية والذباب، ظنوا أن الساحة خلت لهم ولفسادهم وإفسادهم، ولكن الخير باقٍ بهذه البلادِ وأهلها”.

خروج الشيخ #عماد_المبيض وقوله هذا الكلام كان بمثابة الصدمة على الوطنجية والذباب، ظنوا أن الساحة خلت لهم ولفسادهم وإفسادهم، ولكن الخير باقٍ بهذه البلادِ وأهلها. pic.twitter.com/412L7K1Nwq — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 5, 2023

وأشاد آخر ما فعله االشيخ، قائلا: “اللهم إنا نستودعك الشيخ عماد المبيض فاحفظه وكن حسبه ونصيره.”

اللهم إنا نستودعك الشيخ عماد المبيض فاحفظه وكن حسبه ونصيره. pic.twitter.com/0rnlLzft4D — نفقات هيئة التفريط (@KSA_TAFRIT) March 5, 2023

وقال فهد الغفيلي: “الذباب الإلكتروني بالكامل في حالة استنفار بعد خطاب الشيخ عماد المبيّض. نظام ابن سلمان هش… تخيفه الكلمة.”

الذباب الإلكتروني بالكامل في حالة استنفار بعد خطاب الشيخ عماد المبيّض.

نظام ابن سلمان هش… تخيفه الكلمة.https://t.co/0K0qmaTKPE — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) March 5, 2023

من جانبه، أشاد المغرد عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيل بالشيخ، قائلا:”من حق بل ومن واجب كل مواطن غيور على دينه وبلاده أن ينتقد علنا ما يجرى من نشر للإفساد والانحلال في بلاد الحرمين، وعلى السلطات السعودية كشف مصير أينعماد المبيض بعد انقطاع أخباره منذ أيام بسبب انتقاده فعاليات هيئة الترفيه”.

من حق بل ومن واجب كل مواطن غيور على دينه وبلاده أن ينتقد علنا ما يجرى من نشر للإفساد والانحلال في بلاد الحرمين، وعلى السلطات السعودية كشف مصير #أين_عماد_المبيض بعد انقطاع أخباره منذ أيام بسبب انتقاده فعاليات هيئة الترفيه https://t.co/jWjIFcmAPO — عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل AbdulhakimAldukheil (@Abdulhakim_01) March 5, 2023

يشار إلى أنه وخلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته الشخصية على “تويتر” ورصدته “وطن“، قال “المبيض” أن رسالته هذه يوجهها للملك وولي العهد من باب شهادة حق أوجبها لله على أهل العلم، مطالبا إيهم بأن يتقوا الله في أمن هذه البلاد.

تبديل هوية الإسلام

كما طالب إمام مسجد الملك عبد العزيز الملك وولي العهد محمد بن سلمان بإصلاح ما وقع على المملكة من “طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأكد “المبيض” في رسالته على أن “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وأن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت عليه هذه البلاد”.

رسالة عماد المبيض لتركي آل الشيخ

وختم “المبيض” الفيديو بتوجيه رسالة خاصة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قائلا:” اتق الله عز وجل فيما ولاك الله عز وجل أمره..اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا، اتق الله عز وجل في في هذا الجيل”.

أنا المواطن عماد المبيّض.. أوجه نصيحتي لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والمستشار تركي آل الشيخ، وأسأل الله التوفيق. pic.twitter.com/ZeoV6fsaoU — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 1, 2023

إجبار عماد المبيض على الاعتذار

وبعد هجوم عنيف وتحريض كبير ضده من قبل المغردين “الوطنجية” وذبابهم الإلكتروني، ظهر “المبيض” فيما يبدو وأنه في أحد المراكز الأمنية موجها كلمة مكتوبة أمامه قائلا: “ربما فهم البعض فهما خاطئا لما ذكرته في الفيديو السابق”.

وأضاف قائلا: “أحب أن أوضح أن وأؤكد أن بلادنا وقيادتنا وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”، داعيا أن يديم الله على السعودية الخير ويحفظها من كل مكروه ويبعد عنها الفتن.

توضيح لما فُهم من الفيديو السابق، وحفظ الله بلادنا من كل مكروه. pic.twitter.com/D0621NeUK2 — عماد المبيّض (@emadmabyydh) March 2, 2023

ولم يشر الشيخ عماد المبيض في الفيديو الثاني، بأنه تم اعتقاله، ولكن بدا أنه قد تعرض لضغوطات حتى يظهر في الفيديو الجديد، وبدا لافتا توجسه خلال حديثه ومناظرته لأشخاص يقفون أمامه.

صراخ في خلفية الفيديو!

من جانبهم، أشار مغردون إلى أن الشيخ ربما قد تم الاعتداء على عرضه خلال تسجيل الفيديو الثاني.