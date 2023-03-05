الأحد, مارس 5, 2023
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طالب الملك سلمان بأن يتقي الله.. اعتقال إمام مسجد الملك عبدالعزيز بعد هذا الفيديو! (شاهد)

الشيخ عماد المبيض طالب الملك سلمان بإصلاح ما وقع على المملكة من “طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة"

كتب سالم حنفي
اعتقال الشيخ عماد المبيض watanserb.com
إمام مسجد وخطيب الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا الشيخ عماد المبيض
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وطن – أفاد ناشطون بأن السلطات السعودية قامت باعتقال إمام مسجد وخطيب الملك عبدالعزيز بالدمام سابقا، الشيخ عماد المبيض، بعد توجيهه نصيحة للملك سلمان وولي عهد وتركي آل لشيخ بأن يتقوا الله في في المملكة ويكفوا عن كل ما يسيء لعقيدة الإسلام.

وكان الشيخ عماد المبيض قد وجه رسالة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، مستنكرا التحولات الجديدة في المملكة وانشغال هيئة الترفيه بإقامة الحفلات التي لا تتناسب وقيمة المملكة في نظر المسلمين.

بيان الأمن العام عن اعتقال عماد المبيض

وكان الأمن العام قد أفاد بأن شرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية (تبعد عن الدمام 17 كم)، قد قبضت على مواطن بزعم مخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقالت أنه قام بتوثيق ونشر محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن معلومات كاذبة من شأنه المساس بالنظام العام.

ولفت بيان الأمن العام بأنه تم إيقافه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة لعامة.

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وكانت رسالة الشيخ عماد المبيض قد أثارت إعجاب الكثير من المغردين، حيث أشادوا بجرأته على قول الحق، مؤكدين على أن ما قام به يؤكد على أن الخير باق في السعودية مهما حدث من تجاوزات.

وفي هذا السياق، قال تركي الشلهوب في تغريدة عبر حسابه في موقع “تويتر” :” خروج الشيخ عماد المبيض وقوله هذا الكلام كان بمثابة الصدمة على الوطنجية والذباب، ظنوا أن الساحة خلت لهم ولفسادهم وإفسادهم، ولكن الخير باقٍ بهذه البلادِ وأهلها”.

وأشاد آخر ما فعله االشيخ، قائلا: “اللهم إنا نستودعك الشيخ عماد المبيض فاحفظه وكن حسبه ونصيره.”

وقال فهد الغفيلي: “الذباب الإلكتروني بالكامل في حالة استنفار بعد خطاب الشيخ عماد المبيّض. نظام ابن سلمان هش… تخيفه الكلمة.”

من جانبه، أشاد المغرد عبدالحكيم بن عبدالعزيز الدخيل بالشيخ، قائلا:”من حق بل ومن واجب كل مواطن غيور على دينه وبلاده أن ينتقد علنا ما يجرى من نشر للإفساد والانحلال في بلاد الحرمين، وعلى السلطات السعودية كشف مصير أينعماد المبيض بعد انقطاع أخباره منذ أيام بسبب انتقاده فعاليات هيئة الترفيه”.

يشار إلى أنه وخلال مقطع الفيديو الذي بثه عبر صفحته الشخصية على “تويتر” ورصدته “وطن“، قال “المبيض” أن رسالته هذه يوجهها للملك وولي العهد من باب شهادة حق أوجبها لله على أهل العلم، مطالبا إيهم بأن يتقوا الله في أمن هذه البلاد.

تبديل هوية الإسلام

كما طالب إمام مسجد الملك عبد العزيز الملك وولي العهد محمد بن سلمان بإصلاح ما وقع على المملكة من “طمس لعقيدة الإسلام وتبديل هوية الإسلام بهويات أخرى مغايرة”.

وأكد “المبيض” في رسالته على أن “هذه البلاد قامت على أساس العقيدة وإقامة دين الله عز وجل وتطبيقه، وأن ما يحدث اليوم هو مخالف لما قامت عليه هذه البلاد”.

رسالة عماد المبيض لتركي آل الشيخ

وختم “المبيض” الفيديو بتوجيه رسالة خاصة لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، قائلا:” اتق الله عز وجل فيما ولاك الله عز وجل أمره..اتق الله عز وجل في شبابنا وبناتنا، اتق الله عز وجل في في هذا الجيل”.

إجبار عماد المبيض على الاعتذار

وبعد هجوم عنيف وتحريض كبير ضده من قبل المغردين “الوطنجية” وذبابهم الإلكتروني، ظهر “المبيض” فيما يبدو وأنه في أحد المراكز الأمنية موجها كلمة مكتوبة أمامه قائلا: “ربما فهم البعض فهما خاطئا لما ذكرته في الفيديو السابق”.

وأضاف قائلا: “أحب أن أوضح أن وأؤكد أن بلادنا وقيادتنا وشعبها تنعم بخير عظيم وأمن وأمان ورخاء ونماء”، داعيا أن يديم الله على السعودية الخير ويحفظها من كل مكروه ويبعد عنها الفتن.

ولم يشر الشيخ عماد المبيض في الفيديو الثاني، بأنه تم اعتقاله، ولكن بدا أنه قد تعرض لضغوطات حتى يظهر في الفيديو الجديد، وبدا لافتا توجسه خلال حديثه ومناظرته لأشخاص يقفون أمامه.

صراخ في خلفية الفيديو!

من جانبهم، أشار مغردون إلى أن الشيخ ربما قد تم الاعتداء على عرضه خلال تسجيل الفيديو الثاني.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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