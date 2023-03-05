الأحد, مارس 5, 2023
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ستعجبك بالتأكيد..واتساب يعلن عن ميزة جديدة

قدم تطبيق المراسلة ميزة جديدة تسمى "العرض المقسم" لأجهزة اللوحية تمكن من عرض قسمين مختلفين من التطبيق واستخدامهما في وقت واحد

كتب ايمان الباجي
ستعجبك بالتأكيد..واتساب يعلن عن ميزة جديدة watanserb.com
واتساب يعلن عن ميزة جديدة
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وطنيعد تطبيق واتساب المملوك لـ Meta التطبيق الأكثر شيوعًا للدردشة الفورية ومشاركة الوسائط لأنه يوفر تجربة سريعة وآمنة لمستخدميه.

وقد أفاد موقع WaBetaInfoالمتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتسابأن الشركة قد فاجأت مستخدميها مرة أخرى من خلال تقديم تحديث جديد للإصدار التجريبي من تطبيق Android.

ميزة العرض المقسم

في تحديثه الأخير، قدّم تطبيق المراسلة ميزة جديدة تسمى “العرض المقسم” لأجهزة اللوحية تمكن من عرض قسمين مختلفين من التطبيق واستخدامهما في وقت واحد.

تعمل هذه الميزة الجديدة على تحسين الواجهة للأجهزة اللوحية، مما يوفر تجربة أفضل على شاشة كبيرة.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يمكن الوصول إلى هذا التحديث من خلال Android 2.23.5.9 للنسخة التجريبية.

ميزة العرض المقسم

تُظهر لقطة الشاشة نسخة العرض المنقسمة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

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في وقت سابق، كان على المستخدمين العودة عندما يريدون التبديل إلى محادثة مختلفة ولكن الآن أصبحت قائمة الدردشة مرئية دائمًا عند فتح محادثة أخرى.

قال الموقع على الإنترنت:”العرض المقسم متاح أيضًا في علامات تبويب المكالمات والحالة، ولكنه بالتأكيد أكثر فائدة لقسم الدردشات.”

يمكن للمستخدمين الآن التبديل بين الدردشات دون فقدان مسار المحادثة الجارية مع هذا التحديث الجديد.
ويمكن الوصول إلى هذا التحديث الجديد بعد تثبيت آخر تحديث لنظام Android، وفقا لما أودره موقع “geo.tv“.
المصدرموقع "geo.tv"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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