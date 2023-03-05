ستعجبك بالتأكيد..واتساب يعلن عن ميزة جديدة

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وطن– يعد تطبيق واتساب المملوك لـ Meta التطبيق الأكثر شيوعًا للدردشة الفورية ومشاركة الوسائط لأنه يوفر تجربة سريعة وآمنة لمستخدميه.

وقد أفاد موقع WaBetaInfo – المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب – أن الشركة قد فاجأت مستخدميها مرة أخرى من خلال تقديم تحديث جديد للإصدار التجريبي من تطبيق Android.

ميزة العرض المقسم

في تحديثه الأخير، قدّم تطبيق المراسلة ميزة جديدة تسمى “العرض المقسم” لأجهزة اللوحية تمكن من عرض قسمين مختلفين من التطبيق واستخدامهما في وقت واحد.

تعمل هذه الميزة الجديدة على تحسين الواجهة للأجهزة اللوحية، مما يوفر تجربة أفضل على شاشة كبيرة.

وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo، يمكن الوصول إلى هذا التحديث من خلال Android 2.23.5.9 للنسخة التجريبية.

تُظهر لقطة الشاشة نسخة العرض المنقسمة التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم.

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في وقت سابق، كان على المستخدمين العودة عندما يريدون التبديل إلى محادثة مختلفة ولكن الآن أصبحت قائمة الدردشة مرئية دائمًا عند فتح محادثة أخرى.

قال الموقع على الإنترنت:”العرض المقسم متاح أيضًا في علامات تبويب المكالمات والحالة، ولكنه بالتأكيد أكثر فائدة لقسم الدردشات.”

يمكن للمستخدمين الآن التبديل بين الدردشات دون فقدان مسار المحادثة الجارية مع هذا التحديث الجديد.