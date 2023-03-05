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ذعر بالسودان.. لغز نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم المنازل والمحاصيل (فيديو)

نيران تندلع من باطن الأرض جنوب السودان وتحرق المنازل والمحاصيل الزراعية، وأصابت هذه الظاهرة غير المألوفة الأهالي بالرعب والهلع

كتب خالد الأحمد
لغز نيران تخرج من باطن الأرض watanserb.com
لغز نيران تخرج من باطن الأرض
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وطن- أصابت ظاهرة غريبة ومحيرة سكان إحدى القرى في “دارفور” غرب السودان، بحالة من الذعر والهلع، عندما شاهدوا نيراناً تخرج من باطن الأرض وتلتهم عشرات المنازل، ومحاصيل القرويين في قرية غربي البلاد.

نيران تخرج من باطن الأرض في السودان

وأرسل أبناء المنطقة نداءات استغاثة مطالبين السلطات السودانية بالإسراع لمحاصرة الظاهرة التي وصفوها بالمحيرة.

وأكد بيان صادر على صفحة الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية بحسب وسائل إعلام، أن النيران قضت على 75 منزلا في قرية “عيال أمين” التابعة بمحلية الطويشة.

وذلك بعد مضى اسبوع واحد من عودة الفريق الفني الجيولوجي الذي كٌلف من حكومة ولاية شمال دارفور، للتقصي حول أسباب الحرائق المتكررة المجهولة الاسباب بقرية “مليسة” بمحلية سرف عمرة والتي تبعد مسافة (٢٦٥كلم) جنوب غرب الولاية.

ووفقاً لأحد أبناء المنطقة، فإن النيران تخرج من باطن الأرض وتأخذ شكلاً عمودياً قبل أن تلتهم ما حولها، مشيراً إلى أن النيران أدت إلى خسائر فادحة في ممتلكات السكان.

نيران تخرج من باطن الأرض في السودان
نيران تخرج من باطن الأرض في السودان
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وكشف المدير التنفيذي لمحلية الطويشة سليمان علي بحر، في تصريح (لوكالة السودان للأنباء “سونا” أن قرية “عيال أمين” التي تبعد مسافة (٤٥كلم) إلى الجنوب من رئاسة المحلية قد ظلت تشهد حرائق مجهولة المصدر منذ الخامس عشر من شهر فبراير الماضي.

مبيناً أن تلك الحرائق تكررت عشرات المرات وظلت تلتهم منازل المواطنين بكامل محتوياتها من المخزونات الغذائية والأثاث والامتعة الشخصية وذلك نسبة لعدم وجود وسيلة للأطفاء.

فيما طالب أحد أعيان المحلية ويدعى سليمان مختار الذي تحدث (لسونا) بضرورة تسريع الخطوات من أجل إغاثة الأسر المتضررة، التي وصف أوضاعها بالمأساوية، مطالباً كذلك بضرورة إجراء دراسة جيولوجية عاجلة لتحديد طبيعة مشكلة الحرائق وإعداد خطة لمعالجتها.

نيران تخرج من باطن الأرض في السودان
نيران تخرج من باطن الأرض في السودان

هل يتسبب غاز ميثان كثيف تحت الأرض بهذه الحرائق الغامضة؟

وبحسب تقارير إخبارية محلية يُرجح أن يكون السبب غاز ميثان كثيف تحت الأرض أو تفاعل نفايات عضوية، وهي المرة الثانية التي تظهر فيها النيران بإقليم دارفور السوداني.

وقال خبراء في البيئة إنه من المبكر الجزم بأسباب هذه النيران، ورجح أن مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب إما عن وجود غاز ميثان كثيف تحت الأرض، أو نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخانة الشديدة.

وقال مستشار العناية بالبيئة واستدامة التنمية عيسى عبد اللطيف لموقع “سكاي نيوز“، إن مثل هذه الظواهر تنتج في الغالب إما عن وجود غاز ميثان كثيف تحت الأرض، أو نفايات عضوية تتفاعل وتشتعل بفعل السخانة الشديدة.

وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة الإسراع بإرسال فريق مختص لدراسة التربة بعد أخذ عينات تفحص معمليا لمعرفة الأسباب الحقيقة التي تقف وراء اشتعال تلك النيران.

فيما رجح المهندس الجيولوجي عبدالشافع آدم في تصريح للمصدر ذاته أن تكون النيران مرتبطة بعوامل جيولوجية كسخانة الصخور أونوعية التربة، أو نتيجة للانبعاث الحراري لغازي الفسفور والميثان أو بسبب المخلفات البيئية.

وأضاف “عبدالشافع” أنهم ينتظرون النتائج المعملية لمعرفة الأسباب الحقيقية لأن الفريق الفني الذي يتم إرساله من المنتظر أن تعود بعينات من التربة.

وفي أغسطس الماضي، تعرضت دارفور لفيضانات كارثية، أسفرت عن مقتل العشرات.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في السودان منذ بدء موسم الأمطار في البلاد إلى 89 قتيلا، فيما واصلت الأمطار الغزيرة إغراق قرى في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدث باسم المجلس القومي للدفاع المدني السوداني العميد عبد الجليل عبد الرحيم، أن 36 شخصا على الأقل أصيبوا منذ مايو.

وأشار إلى أن عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل بلغ نحو 20 ألف منزل في جميع أنحاء البلاد، بينما تضرر أكثر من 30 ألف منزل بشكل جزئي.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في ست ولايات من أصل 18 ولاية بالبلاد.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كان إقليم دارفور الغربي وولايات نهر النيل والنيل الأبيض وغرب كردفان وجنوب كردفان الأكثر تضررا.

المصدرتويتر، وكالة السودان للأنباء سونا، موقع سكاي نيوز، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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