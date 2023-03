تشكيلة تشيلسي ضد دورتموند والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

- Advertisement -

وطن- يستضيف فريق تشيلسي المواجهة القوية والحاسمة أمام منافسه بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (ستامفورد بريدج).

وستقام مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند، لحسم المتأهل منهما بالصعود إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية القارية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة الكرمة (السعودية)، ودول الخليج العربي.

بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءً.

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في إياب دور ال16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق التونسي رؤوف خليف أو المصري علي محمد علي، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، على القمر الصناعي (النايل سات). بتردد 11642، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيلعب المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، المباراة بتشكيلة قوية متوقعة أمام بوروسيا دورتموند، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2033، كما يلي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

دفاع التشكيلة (البلوز): خاليدو كوليبالي. ويسلي فوفانا، بنوا بدياشيلي.

