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رياضة

تشكيلة تشيلسي ضد دورتموند والتوقيت في منافسات دوري أبطال أوروبا

منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة تشيلسي ضد دورتموند watanserb.com
تشكيلة تشيلسي ضد دورتموند
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وطن- يستضيف فريق تشيلسي المواجهة القوية والحاسمة أمام منافسه بوروسيا دورتموند، الثلاثاء، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، على ملعب (ستامفورد بريدج).

وستقام مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند، لحسم المتأهل منهما بالصعود إلى ربع نهائي البطولة  الأوروبية القارية، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. بتوقيت مكة الكرمة (السعودية)، ودول الخليج العربي.

توقيت مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند

بينما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

نجم تشيلسي رحيم ستيرلينغ
نجم تشيلسي رحيم ستيرلينغ

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس دول شمال أفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءً.

معلق مباراة تشيلسي ضد دورتموند

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في إياب دور ال16 من منافسات دوري  أبطال أوروبا، المعلق التونسي رؤوف خليف أو المصري علي محمد علي، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sport HD 1 live channel)، على القمر الصناعي (النايل سات). بتردد 11642، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

لاعب وسط تشيلسي كانتي
لاعب وسط تشيلسي كانتي

تشكيلة تشيلسي ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وسيلعب المدرب الإنجليزي غراهام بوتر، المباراة بتشكيلة قوية متوقعة أمام بوروسيا دورتموند، في منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-2033، كما يلي:

حراسة المرمى:  كيبا أريزابالاجا.

دفاع التشكيلة (البلوز): خاليدو كوليبالي. ويسلي فوفانا، بنوا بدياشيلي.

خط الوسط: بن تشيلويل، كوفاسيتش، إينزو فرنانديز، روبن تشيك (حكيم زياش).

كما وفي مركز الهجوم: رحيم سترلينغ ( أوباميانج)، جواو فيليكس، كاي هافرتز.

وكان فريق تشيلسي قد تعثر بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند، في مباراة ذهاب دور ال16 من منافسات البطولة القارية، بهدف نظيف دون مقابل.

المصدروطن + نادي تشيلسي + بوروسيا دورتموند + دوري أبطال أوروبا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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