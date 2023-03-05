ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعثر ريال مدريد

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وطن- وسع فريق برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني 2023، الفارق مع غريمه الوصيف ريال مدريد إلى 9 نقاط، مع قرب نهاية الجولة ال24.

ونجح المتصدر برشلونة (البلوغرانا)، من تحقيق الفوز الشاق على ميدانه أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، بهدف نظيف دون مقابل.

فوز برشلونة على خفافيش فالنسيا

وسجل الفريق الكتالوني هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك خفافيش فالنسيا، النجم البرازيلي دافينيا دياز في الدقيقة ال15.

كما وشهدت المباراة، طرد صخرة دفاع برشلونة رونالد أراخو بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة في وجه اللاعب عند الدقيقة ال59. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تعثر ريال مدريد أمام ريال بيتيس

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وتعثر فريق ريال مدريد (الملكي)، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ملخص تعادل ريال بيتيس و ريال مدريد 📺#RealBetisRealMadrid 0-0 pic.twitter.com/venr2x4nDR — LaLiga (@LaLigaArab) March 5, 2023

وألغى حكم المباراة هدف بنزيما من ضربة حرة مباشرة، داخل مرمى منافسه ريال بيتيس، بعد اصطدام الكرة بيد زميله الألماني أنطونيو روديجر، الذي تواجد داخل منطقة جزاء الفريق المنافس خلال تنفيذ الركلة باتجاه شباك المرمى.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال24، كما يلي:

برشلونة 62 نقطة.

ريال مدريد 53 نقطة.

أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

ريال سوسيداد 44 نقطة.

ريال بيتيس 41 نقطة.

فياريال 37 نقطة.

رايو فاليكانو 35 نقطة.

أتلتيك بيلباو 33 نقطة.

أوساسونا 33 نقطة.

مايوركا 31 نقطة.

غيرونا 30 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

سلتا فيغو 27 نقطة.

بلد الوليد 27 نقطة.

قادش 26 نقطة.

خيتافي 25 نقطة.

إشبيلية 25 نقطة.

ألميرية 25 نقطة.

فالنسيا 23 نقطة.

إلتشيه 12 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بمواجهة أوساسونا أمام سلتا فيغو، الاثنين، على أن تنطلق منافسات الجولة القادمة مع نهاية الأسبوع الجاري.