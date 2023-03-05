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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز برشلونة وتعثر ريال مدريد

برشلونة يوسع الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد على الصدارة إلى 9 نقاط

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإسباني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الإسباني 2023
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وطن- وسع فريق برشلونة متصدر ترتيب الدوري الإسباني 2023، الفارق مع غريمه الوصيف ريال مدريد إلى 9 نقاط، مع قرب  نهاية الجولة ال24.

ونجح المتصدر برشلونة (البلوغرانا)، من تحقيق الفوز الشاق على ميدانه أمام منافسه فالنسيا (الخفافيش)، بهدف نظيف دون مقابل.

فوز برشلونة على خفافيش فالنسيا

وسجل الفريق الكتالوني هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك خفافيش فالنسيا، النجم البرازيلي دافينيا دياز في الدقيقة ال15.

كما وشهدت المباراة، طرد صخرة دفاع برشلونة رونالد أراخو بالبطاقة الحمراء، بعد إشهارها من قبل حكم المباراة في وجه اللاعب عند الدقيقة ال59. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

تعثر ريال مدريد أمام ريال بيتيس

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وتعثر فريق ريال مدريد (الملكي)، بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف، أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وألغى حكم المباراة هدف بنزيما من ضربة حرة مباشرة، داخل مرمى منافسه ريال بيتيس، بعد اصطدام الكرة بيد زميله الألماني أنطونيو روديجر، الذي تواجد داخل منطقة جزاء الفريق المنافس خلال تنفيذ الركلة باتجاه شباك المرمى.

ترتيب الدوري الإسباني 2023

وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، مع قرب ختام منافسات الجولة ال24، كما يلي:

برشلونة 62 نقطة.

ريال مدريد 53 نقطة.

أتلتيكو مدريد 45 نقطة.

ريال سوسيداد 44 نقطة.

برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني
برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

ريال بيتيس 41 نقطة.

فياريال 37 نقطة.

رايو فاليكانو 35 نقطة.

أتلتيك بيلباو 33 نقطة.

أوساسونا 33 نقطة.

مايوركا 31 نقطة.

غيرونا 30 نقطة.

إسبانيول 27 نقطة.

سلتا فيغو 27 نقطة.

بلد الوليد 27 نقطة.

قادش 26 نقطة.

خيتافي 25 نقطة.

ريال مدريد
ريال مدريد

إشبيلية 25 نقطة.

ألميرية 25 نقطة.

فالنسيا 23 نقطة.

إلتشيه 12 نقطة.

كما وستختتم منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز (الليغا)، بمواجهة أوساسونا أمام سلتا فيغو، الاثنين، على أن تنطلق منافسات الجولة القادمة مع نهاية الأسبوع الجاري.

المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي برشلونة + الدوري الإسباني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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