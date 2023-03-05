بالسبعة.. ليفربول يُذل مانشستر يونايتد في ليلة الملك المصري صلاح (شاهد)

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وطن- اكتسح فريق ليفربول منافسه مانشستر يونايتد، الأحد، بسباعية نظيفة دون رد، مع ختام منافسات الأسبوع الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ميدان ملعب “الآنفيلد”.

وافتتح مهرجان أهداف ليفربول (الريدز)، النجم الهولندي كودي جاكبو في الدقيقة الـ43، ليعاود زميله الأوروغواياني داروين نونيز ليسدّد الهدف الثاني عند الدقيقة الـ47 مع بداية أحداث الشوط الثاني.

مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

وعاد الهولندي جاكبو ليسجّل الهدف الثالث لصالح الريدز في الدقيقة الـ50، كما سجّل المصري محمد صلاح المتربع على صدارة الهدافين التاريخيين للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز الهدف الرابع في الدقيقة الـ66.

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️ رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

كما جاء الهدف الخامس من توقيع داروين نونيز في الدقيقة الـ75، ليضيف بعدها المصري صلاح الهدف السادس في الدقيقة الـ83.

وختم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهرجان الأهداف أمام منافسه مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، بهدف سابع في الدقيقة الـ88 على نهاية أحداث المباراة.

سباعية للتاريخ 😍 استمتعوا بأبرز لقطات الانتصار العريض أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 😁pic.twitter.com/tHacL4ozGy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

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وتعدّ تلك النتيجة تاريخية لعشاق وجماهير ليفربول (الريدز)، أمام منافسه مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تفوّق ليفربول بالطول وبالعرض على مانشستر يونايتد

وتفوّق فريق ليفربول (الريدز) على منافسه مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 18 تسديدة، والاستحوذ على الكرة بنسبة 60%.

فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس مانشستر يونايتد إلى 8 تسديدات، بينما جاءت نسبة الاستحواذ على الكرة 40%.

وسيلتقي فريق ليفربول بعد هذا الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد، السبت، أمام منافسه بورنموث، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقابل بعدها فريق ريال مدريد في إياب دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز رفع فريق ليفربول رصيده من النقاط إلى 42 نقطة في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي (البريميرليج)، وتجمد فريق مانشستر يونايتد، عند النقطة الـ49 نقطة في المركز الثالث للموسم الجاري.