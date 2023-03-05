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اختفاء عمران خان والشرطة الباكستانية تفشل في العثور عليه.. ما القصة؟

أعلنت الشرطة الباكستانية، الأحد، أنها لم تنجح في توقيف رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان رغم مداهمة منزله.

كتب باسل النجار
رئيس الوزراء السابق عمران خان watanserb.com
رئيس الوزراء السابق عمران خان
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وطن- فشلت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، في توقيف رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يواجه سلسلة قضايا أمام المحاكم، والذي يضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات مبكرة، رغم مداهمة منزله ولم تعثر عليه.

الشرطة تفشل في العثور على عمران خان

وبحسب إذاعة “مونت كارلو” الدولية فقد وصل عناصر من شرطة إسلام أباد إلى منزل خان في لاهور، حيث تجمع المئات من مؤيديه، لكنها لم تجده.

وقالت شرطة إسلام أباد في تغريدة: “وصل فريق من شرطة إسلام أباد إلى لاهور لتوقيف عمران خان تنفيذاً لأوامر المحكمة”.

وأضافت أن مسؤولاً في الشرطة دخل المنزل، لكن عمران خان “لم يكن موجوداً”.

وصدرت مذكرة توقيف بحق عمران خان بعد عدم مثوله أمام المحكمة في 28 فبراير في قضية فساد.

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وعمران خان، متهم بعدم الإعلان عن الهدايا التي تلقاها أثناء وجوده في السلطة.

وفي وقت لاحق من اليوم، خاطب عمران خان أعضاء حزبه في منزله فيما بقي رجال الشرطة في الخارج: “استدعيت على خلفية قضايا زائفة (..) سيكون أمرا لا يبشّر بالخير للبلاد إذا لم تقف الأمة في وجه الحكام الفاسدين”.

ويتوجب على المسؤولين الحكوميين التصريح عن كل الهدايا التي يتلقونها، لكن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالهدايا التي يقلّ سعرها عن مبلغ معين.

وقال شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب خان “حركة إنصاف” للصحفيين، إن المذكرة التي تلقوها من شرطة إسلام أباد لا تتضمن “أي أمر بالاعتقال”.

وأضاف: “سنستشير محامينا ونتبع الإجراء القانوني”.

عمران خان: من الرياضة وحياة الملاهي إلى ميدان السياسة في باكستان
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وغالبًا ما تُستخدم المحاكم الباكستانية لإطلاق إجراءات طويلة وشاقة من أجل التضييق على المعارضة السياسية، بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان.

ويضغط، خان الذي تعرض لإطلاق نار خلال تجمع العام الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة في موعد لا يتجاوز أكتوبر، عبر تنظيم مسيرات والانسحاب من البرلمان وحل جمعيتين إقليميتين يسيطر حزبه عليهما لليّ ذراع الحكومة.

وتواجه باكستان، البالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة، أزمة اقتصادية، مع ارتفاع حاد في التضخم واحتياطي غير كاف من العملات الصعبة وتعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وحذّرت الشرطة الباكستانية من مغبات عرقلة تنفيذ قرار قضائي صدر مؤخراً ويقضي باعتقال خان.

وكانت محكمة باكستانية قد أصدرت في 28 فبراير الماضي مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق، فيما دعا أنصاره إلى مواصلة الاحتجاجات وسط أزمة سياسية متصاعدة.

واستقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاماً) عندما ظهر، الشهر الماضي، لأول مرة في إسلام أباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي ضمن محاولة اغتيال فاشلة.

ولقي أحد أنصار خان مصرعه وأصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد.

المصدرتويتر، إذاعة "مونت كارلو" الدولية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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