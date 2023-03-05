أحمد نواف الأحمد رئيسا للحكومة الكويتية مجددا.. من هو ابن الأمير الذي استقال أكثر من مرة؟

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وطن- صدر اليوم الأحد، أمر أميري عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الأمير كلف رئيس الوزراء بترشيح أعضاء الحكومة، وعرض أسماء المرشحين على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، لإصدار مرسوم تعيينهم.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدةhttps://t.co/wAlPIvCOHD#كونا #الكويت pic.twitter.com/VO8gkBRotn — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 5, 2023

وكانت الحكومة الكويتية قد قدّمت استقالتها في يناير الماضي، وذلك بعد مرور 100 يوم فقط على تشكيلها، وذلك في مشهد تكرر عدة مرات في 3 سنوات فقط، مما أثار العديد من التساؤلات عن تقييم التجربة النيابية بالبلاد.

وكانت الحكومة المستقيلة ثالث حكومة يشكّلها نجل أمير الكويت منذ تعيينه رئيسا للوزراء العام الماضي، بعد صدامات مماثلة بين السلطتين إثر مطالبات المعارضة برحيل رئيسي الحكومة ومجلس الأمة وهو ما تحقق آنذاك.

أمر أميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. pic.twitter.com/upWjSVzuIN — المجلس (@Almajlliss) March 5, 2023

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ورغم ذلك، اصطدمت السلطتان في الكويت مجددا عقب إصرار نواب على استجواب وزراء في الحكومة خلال جلسة برلمانية كانت مقرّرة، يوم الثلاثاء، بعد رفض الحكومة مطالب البرلمان بإسقاط القروض الاستهلاكية عن آلاف المواطنين المتعثّرين في السداد.

وسبق أن أدت خلافات حكومية برلمانية في 2022 إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وأصدر أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات إلى المجلسين بأهمية التوافق حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.

وبعد أزمة سياسية محتدمة أمر ولي العهد العام الماضي بحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة، لكن الانتخابات أسفرت عن غالبية من النواب المعارضين.

ويلقي معارضون اللوم على أطراف من خارج الحكومة متهمين هذه الأطراف بالتدخل في اختيار الوزراء وفي العمل الحكومي وإفساد علاقتها بالبرلمان.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة، حيث يمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها، لكن للأمير الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

من هو الشيخ أحمد نواف الأحمد؟

والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وُلد عام 1956، وهو ابن أمير البلاد، وحصل على شهادة بكالريوس التجارة من جامعة الكويت، وتدرج في السلك العسكري حتى وصل إلى رتبة فريق أول.

وشغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية، ثم منصب الوكيل المساعد لشؤون التعليم والتدريب بالوزارة، وعُيِّن بعد تقاعده من وزارة الداخلية محافظا لحولى وتقلد العديد من المناصب القيادية.

وفي نوفمبر 2020، صدر أمر أميري بتوليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، وفي مارس 2022 جرى تعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير للداخلية، وفي 24 يوليو 2022، تم تعيينه رئيس للوزراء قبل أن يتقدم بالاستقالة أكثر من مرة.