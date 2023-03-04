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الهدهد

وزيرة مصرية تنعى مسؤولاً سابقاً حوكم في قضية فساد كبيرة.. ماذا قالت؟

محيي الدين الغريب الذي وافته المنية بعد أزمة صحية ألمّت به

كتب خالد السعدي
وزيرة مصرية تنعي مسؤولا watanserb.com
وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد
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وطن– نعت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، وزير المالية الأسبق محيي الدين الغريب، الذي وافته المنية بعد أزمة صحية ألمّت به.

وقالت الوزيرة في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى أستاذي الفاضل وأستاذ أجيال كثيرة في مصر والوطن العربي العالم الجليل وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار الأسبق الأستاذ الدكتور محي الدين الغريب.. اللهم ارحمه رحمة واسعة، واجعل كل ما قدمه لنا من علم ووقت في ميزان حسناته فقد كان نعم الأستاذ المعلم”.

وفاة محيي الدين الغريب

وتوفي محيي الدين الغريب في أثناء إجراء عملية جراحية بالقلب، وفقًا لما ذكره رجل الأعمال محمد جنيدي الرئيس السابق لجمعية مستثمري 6 أكتوبر.

من محيي الغريب؟

وشغل الراحل حقيبة وزارة المالية خلال الفترة من 1996 إلى 1999، وقبلها عمل رئيساً لهيئة الاستثمار لمدة 10 سنوات، كما عمل أستاذًا متفرغًا بجامعة القاهرة.

وبعد عام من تركه الوزارة، تعرّض الدكتور محيي الغريب لدخول السجن لمدة عام بعد محاكمة شهيرة في فبراير 2002، حيث قررت المحكمة حبسه في قضية اتهامه ورئيس مصلحة الجمارك و5 من المسئولين ورجال أعمال بالتسبب في ضياع 34 مليون جنيه، واشتهرت القضية باسم “الجمارك الكبرى”.

وزيرة مصرية تنعي مسؤولا
محي الدين الغريب
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وقضت محكمة أمن الدولة العليا بسجن الغريب 8 سنوات، قضى منها 25 شهراً في السجن، حتى قررت محكمة النقض براءته فخرج إلى النور.

وجاءت وقائع اتهام محيي الدين الغريب بعد نحو ما يقرب من عام من إقالة كمال الجنزوري من رئاسة الحكومة، وكان الغريب أحد أبرز قيادات هذه الحكومة، وفق موقع فيتو.

المصدرتويتر ، فيتو ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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