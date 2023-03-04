هبة عبوك تعاقب أشرف حكيمي بخطوة جديدة مؤلمة (شاهد)

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وطن- حزمت الممثلة الإسبانية هبة عبوك، حقائبها بعد العودة من دبي، وغادرت منزل الزوجية الفخم في باريس الذي تشترك فيه مع أشرف حكيمي.. هل الطلاق في الأفق؟

ستحرمه من الأطفال

بالنسبة لمجلة سيمانا الإسبانية ، ليس هناك شك.

وبحسب مصادر مقربة من هبة عبوك، اضطرت الممثلة التونسية الأصل، والبالغة من العمر 36 عامًا مغادرة دبي مع طفليها للعودة إلى باريس.

ولا ينبغي لزوجة أشرف حكيمي أن تبقى طويلا في باريس، حيث ستحرم زوجها من رؤية أبناءه أمين البالغ من العمر ثلاث سنوات، ونعيم الذي بلغ لتوه العام.

كانت هبة عبوك تحزم أمتعتها وتترك المنزل الجميل الذي تعيش فيه مع لاعب كرة القدم أشرف حكيمي.

تنتشر شائعات عن انفصال محتمل، وهو الأمر الذي أكدته مقالة في مجلة سيمانا الإسبانية.

انهيار قبل التهمة

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في الواقع ، كان من الممكن أن يتقرر انهيار الزوجين حتى قبل توجيه تهمة الاغتصاب إلى حكيمي.

على الرغم من أن اللاعب المغربي الدولي يدافع عن نفسه ويعلن براءته ، إلا أن هبة عبوك قد بدأت بالفعل عملية الانفصال. أما التفاصيل حول حالة حضانة الأطفال لا تزال غير واضحة في هذا الوقت.

وكانت هبة عبوك قد أكدت زواجها من لاعب كرة القدم عام 2020، قبل أن تنجب مولودها الأول. وتفاخرت بعلاقتها بأشرف حكيمي في العديد من الصور التي شاركا فيها حبهما مع جميع متابعيهما.

حذفت جميع الصور

ومؤخراً، حذفت هبة مجموعة من صورها مع حكيمي من حسابها على “إنستغرام”، بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على شابة في باريس نهاية الأسبوع الماضي.

ويخضع أشرف للتحقيق على خلفية اتهامه بمحاولة اغتصاب سيدة تبلغ من العمر 24 سنة.

وكان قد تعرف اللاعب الدولي على الفتاة كما تزعم هي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يوم 16 يناير. فيما وقعت الحادثة يوم 25 فبراير في منزل اللاعب حين كانت عائلته، زوجته وطفليه، في رحلة خارجية.

وتوجهت شابة فرنسية، لمركز شرطة محلي بمنطقة “فال دي مارن” المتاخمة للعاصمة الفرنسية باريس، “للإدلاء بدعوى اغتصاب” استهدفت خلالها النجم المغربي.

وكانت فاني كولين، محامية حكيمي، قد نفت جميع الاتهامات الموجهة إلى موكلها، واعتبرتها “باطلة ولا وجود لها”، كما دعّمه ناديه الفرنسي في وجه هذه المزاعم.