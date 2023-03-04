السبت, مارس 4, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنانسرين طافش بإطلالة جريئة داخل "الجيم" وتتحدث عما فعله بها الألم (فيديو)
حياتنا

نسرين طافش بإطلالة جريئة داخل “الجيم” وتتحدث عما فعله بها الألم (فيديو)

ستغيب نسرين عن الموسم الرمضاني 2023 بعد أن اعتذرت عن المشاركة في أي عمل مكتفية بعرض فيلمها "أخي فوق الشجرة" حالياً في دور السينما

كتب رفيف عبدالله
نسرين طافش بإطلالة جريئة داخل
نسرين طافش
- Advertisement -

وطن– استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، قوامها الممشوق، بمقطع فيديو في أثناء تواجدها في النادي الرياضي.

الألم أفضل مدرب

وظهرت نسرين طافش بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي “ليجن” رياضياً أزرق مع توب بنفس اللون، يكشف نصف بطنها.

واستكملت نسرين إطلالتها الرياضية المثيرة بحذاء رياضي أبيض، وربطت شعرها على شكل تسريحة ذيل الفرس.

وتعمّدت الفنانة السورية ممارسة تدريبات قاسية أرفقتها بخلفية موسيقية لأغنية عن الألم.

وكتبت نسرين: “الألم! لقد جعلتني مؤمنا أنت تبنيني .. قد يكون الألم هو أفضل مدرب لك أو أسوأ مخاوفك.. أنت اختار”.

بدت نسرين مثيرة في إطلالتها

مدرب جديد

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنسرين طافش، مع مدربها الجديد. وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الطبيب المصري “شريف شرقاوي”.

- Advertisement -

ونشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية. فيما يبدو أنها قبل بَدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتمّ التعرف على هويّة مدربها الجديد.

نسـرين ومدربها الجديد

على الصعيد الفني، ستغيب نسرين عن الموسم الرمضاني 2023، بعد أن اعتذرت عن المشاركة في أي عمل.

لا ظهورَ في رمضان

وكانت الفنانة السورية قد اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل في سوريا، منها “تحت الرماد” الذي أصبح اسمه “مسار إجباري”.

كذلك اعتذرت نسرين طافش عن الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظم”، إضافة إلى أكثر من عمل في مصر.

وكانت نسرين قد نافست في موسم رمضان 2022 الماضي من خلال مسلسل “جوقة عزيز“.

ملكة المسرح

وأدت نسرين دور عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقّبت بملكة المسرح.

وشارك في بطولة “جوقة عزيز” كلٌّ من: سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي.

أخي فوق الشجرة

ويعرض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتنتظر نسرين عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر وغيرهم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

رقص نسرين طافش بملابس جريئة .. فيديو مثير يشعل ضجة! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش مع مدربها الجديد بملابس مثيرة تشعل المواقع! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش تفجر مفاجأة حول طلاقها! (ِشاهد)

حياتنا

طلاق نسرين طافش رسميا.. زوجها كسر صمته وكشف ما حدث

حياتنا

رد غير متوقع من زوج نسرين طافش على سؤال “كيف تتزوج غير مستورة؟”!

حياتنا

نسرين طافش لزوجها: “كن صادقاً”.. هل أصبح طلاقهما رسمياً بعد هذه الخطوة المفاجئة منها؟

حياتنا

نسرين طافش تستعرض لون بشرتها الجديد وخطوة مفاجئة تحسم أمر طلاقها! (شاهد)

حياتنا

نسرين طافش.. خطوة مفاجئة من زوجها تعزز أنباء انفصالهما بسبب صورة!

حياتنا

نسرين طافش “وضيعة ومؤذية وأفعى” في نظر فنانة شهيرة.. ما كشفته صادم!

حياتنا

“نسرين طافش” تستعين بكاتبة إماراتية؛ للردّ على أنباء انفصالها.. وزوجها يستخدم “الطاقة”!

حياتنا

 طلاق نسرين طافش من زوجها المصري.. خطوة مفاجئة من الفنانة السورية تثير الشك!

حياتنا

نسرين طافش تمرح بمايوه أسود مع زوجها على شاطئ البحر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك تعاقب أشرف حكيمي بخطوة جديدة مؤلمة (شاهد)

غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز (فيديو)

تسريب صورة صادمة لـ”كلارا شيا” قبل علاقتها مع بيكيه (شاهد)

ابنة عمرو دياب تؤدي رقصة المؤخرة وملابسها الداخلية تنكشف! (فيديو)

لغز حوادث التسمم الجماعي الغامضة للطالبات في إيران.. ما القصة؟

رياضة أم إيذاء للحيوان؟.. مسابقة “طرح القعود” تثير حفيظة العمانيين (فيديو)

كلب يجنب السعودية شحنة مخدرات ضخمة مخبأة بطريقة شيطانية (شاهد)

“ليس لدينا اهتمام بجمع الحصى المتساقط”.. لمن وجه أردوغان حديثه وماذا يقصد؟

“مقاطع إباحية وفجور”.. إحالة صاحبة قناة “يوميات أنوش” للمحاكمة

رسميا.. العراق يحظر استيراد وتصنيع وبيع الخمور بكل أنواعها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC