نسرين طافش بإطلالة جريئة داخل “الجيم” وتتحدث عما فعله بها الألم (فيديو)

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وطن– استعرضت الفنانة السورية نسرين طافش، قوامها الممشوق، بمقطع فيديو في أثناء تواجدها في النادي الرياضي.

الألم أفضل مدرب

وظهرت نسرين طافش بالفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “انستجرام“، وهي ترتدي “ليجن” رياضياً أزرق مع توب بنفس اللون، يكشف نصف بطنها.

واستكملت نسرين إطلالتها الرياضية المثيرة بحذاء رياضي أبيض، وربطت شعرها على شكل تسريحة ذيل الفرس.

وتعمّدت الفنانة السورية ممارسة تدريبات قاسية أرفقتها بخلفية موسيقية لأغنية عن الألم.

وكتبت نسرين: “الألم! لقد جعلتني مؤمنا أنت تبنيني .. قد يكون الألم هو أفضل مدرب لك أو أسوأ مخاوفك.. أنت اختار”.

مدرب جديد

وسبق أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنسرين طافش، مع مدربها الجديد. وذلك بعد إعلان انفصالها عن زوجها الطبيب المصري “شريف شرقاوي”.

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ونشرت الصورة على المواقع، وتظهر فيها نسرين طافش مع مدربها، بملابس رياضية. فيما يبدو أنها قبل بَدء جولة تدريب للفنانة، بينما لم يتمّ التعرف على هويّة مدربها الجديد.

على الصعيد الفني، ستغيب نسرين عن الموسم الرمضاني 2023، بعد أن اعتذرت عن المشاركة في أي عمل.

لا ظهورَ في رمضان

وكانت الفنانة السورية قد اعتذرت عن المشاركة في أكثر من عمل في سوريا، منها “تحت الرماد” الذي أصبح اسمه “مسار إجباري”.

كذلك اعتذرت نسرين طافش عن الجزء الثاني من مسلسل “كسر عظم”، إضافة إلى أكثر من عمل في مصر.

وكانت نسرين قد نافست في موسم رمضان 2022 الماضي من خلال مسلسل “جوقة عزيز“.

ملكة المسرح

وأدت نسرين دور عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقّبت بملكة المسرح.

وشارك في بطولة “جوقة عزيز” كلٌّ من: سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي.

أخي فوق الشجرة

ويعرض حالياً لنسرين في دور السينما، فيلم “أخي فوق الشجرة”، من بطولتها إلى جانب رامز جلال، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ”ويزو”.

والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتنتظر نسرين عرض فيلم “في القلب”، الذي انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضي مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر وغيرهم.