السبت, مارس 4, 2023
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حياتنا

“مقاطع إباحية وفجور”.. إحالة صاحبة قناة “يوميات أنوش” للمحاكمة

تعمّدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة، وكسب مزيد من الأموال

كتب خالد الأحمد
مقاطع إباحية وفجور ليوميات أنوش watanserb.com
مقاطع إباحية وفجور ليوميات أنوش
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وطن- أحالت الجهات القضائية في مصر، صاحبة قناة “يوميات أنوش” على يوتيوب للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض عليها.

حراسة مشددة على شقتين “لأنوش” والتحفظ على أموالها ومجوهراتها

كما قررت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة “نبوية ج” المعروفة بلقب “أنوش” في منطقة حلوان والتحفظ على أموالها ومجوهراتها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع المتهمة المدعوة “نبوية.ج” أنها تعمّدت إظهار مفاتنها وأجزاء من جسدها عارية لزيادة نسب المشاهدة، وكسب مزيد من الأموال من تلك الفيديوهات المخالفة لمعايير المجتمع والآداب والأخلاق العامة بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء، بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صور ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.

وقال المحامي بالنقض أشرف فرحات، مقدم البلاغ ضد المتهمة، إن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة غدًا، الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمتها.

حراسة مشددة على شقتين "لأنوش" والتحفظ على أموالها ومجوهراتها
حراسة مشددة على شقتين “لأنوش” والتحفظ على أموالها ومجوهراتها

أنوش وممارسة أفعال منافية للآداب

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وكانت مباحث الآداب ألقت القبض على السيدة المذكورة في، يناير الماضي، بتهمة خدش الحياء وظهور فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على ممارسة أفعال منافية للآداب.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية على حسابها في “تويتر” حينها بيانا كشفت فيه أنه تم القبض على السيدة المشار إليها “عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام إحدى السيدات بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة”.

إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة في اتهامها بنشر الفسق والفجور
إحالة صاحبة قناة يوميات أنوش للمحاكمة في اتهامها بنشر الفسق والفجور

وأضاف بيان الداخلية أنه “بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة.” وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية تداول مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية تتضمن قيام (إحدى السيدات) بأفعال خادشة للحياء والآداب العامة وبالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة).

ووفق المصدر تم العثور بحوزتها على هاتف محمول “به مقاطع فيديو وصور” تؤكد نشاطها الآثم، وجهاز “لاب توب و2 راوترو و3 كارت فيزا و 2 إستاند تصوير ودائرة إضاءة.” وبمواجهتها أقرت ببثها تلك المقاطع ونشرها بهدف زيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

وتنص المادة 25 من القانون على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة”.

المصدريوتيوب، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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