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مشهد محمد رمضان الساخن مع منة فضالي في “جعفر العمدة” يعرضه لهجوم (شاهد)

الفنان المصري محمد رمضان يتخطى الخطوط الحمراء من جديد ويثير حفيظة المصريين في مسلسله المرتقب برمضان

كتب خالد الأحمد
محمد رمضان مع منة فضالي watanserb.com
محمد رمضان مع منة فضالي
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وطن- تسبب مشهد سينمائي جريء جمع الفنان محمد رمضان، بزميلته الفنانة منة فضالي” في مسلسلهما الجديد “جعفر العمدة”، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم بحالة من الاستياء والانتقادات.

وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام، عن صورة لمشهد حميمي جمعه بمنة فضالي، عرضه لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان.

جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني

وفي المشهد الذي أثار الجدل تبدو منة فضالي، مرتدية فستاناً أحمر مثيراً وهي تجلس على السرير إلى جانب محمد رمضان حيث تؤدي دور زوجته في مسلسل “العمدة جعفر”.

فيما علق محمد رمضان على الصورة قائلا عبر حسابه الرسمي بانستغرام: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.

 

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وهو المشهد الذي انتقده المتابعون خاصة مع تكرار هذه المشاهد في مسلسلات محمد رمضان، فضلا عن عرضه في شهر رمضان المبارك.

بملابس نوم حمراء ومثيرة للغاية.. منة فضالي على السرير بين أحضان محمد رمضان في أجرأ مشهد ساخن والجمهور يعلق وقاحة وقلة أدب
بملابس نوم حمراء ومثيرة للغاية.. منة فضالي على السرير بين أحضان محمد رمضان في أجرأ مشهد ساخن والجمهور يعلق وقاحة وقلة أدب

“جعفر العمدة” تزوج 4 سيدات

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وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان المقبل في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، والذي يجسد شخصية جعفر العمدة ويعيش في حي السيدة زينب ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًاً أو أصابه مكروه.

وخلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

مشاهد خادشة ورقص ومجون بمسلسل محمد رمضان

ووفق البرومو الرسمي للمسلسل الذي سيتم عرضه حصرياً على قناة “دي إم سي” في موسم رمضان القادم، فإنه يحتوي على مشاهد خادشة حيث يبدو محمد رمضان في إحداها عارياً من الأعلى فيما تخللت مشاهد أخرى رقص ومجون وألفاظ بذيئة.

والمسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان المصري محمد رمضان أثار ضجة واسعة بين المتابعين الذي اتهموه بتخطي الخطوط الحمر، في كانون الأول 2021، وذلك بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحسس جسد النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا أثناء خضوعهما لجلسة تصوير.

وظهر محمد رمضان في الفيديو جالساً وتقف أمامه أورفاشي راوتيلا، وذلك على مقربة منه بشكل كبير، وخلال إلتقاط الصور بدء الثنائي أخذ وضعيات مثيرة، وهو مرر يديه فوق جسدها.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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