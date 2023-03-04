مشهد محمد رمضان الساخن مع منة فضالي في “جعفر العمدة” يعرضه لهجوم (شاهد)

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وطن- تسبب مشهد سينمائي جريء جمع الفنان محمد رمضان، بزميلته الفنانة منة فضالي” في مسلسلهما الجديد “جعفر العمدة”، المقرر عرضه في شهر رمضان القادم بحالة من الاستياء والانتقادات.

وكشف محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستغرام، عن صورة لمشهد حميمي جمعه بمنة فضالي، عرضه لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أن المشهد لا يصلح للعرض في شهر رمضان.

جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني

وفي المشهد الذي أثار الجدل تبدو منة فضالي، مرتدية فستاناً أحمر مثيراً وهي تجلس على السرير إلى جانب محمد رمضان حيث تؤدي دور زوجته في مسلسل “العمدة جعفر”.

فيما علق محمد رمضان على الصورة قائلا عبر حسابه الرسمي بانستغرام: “جعفر ونرجس بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني”.

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وهو المشهد الذي انتقده المتابعون خاصة مع تكرار هذه المشاهد في مسلسلات محمد رمضان، فضلا عن عرضه في شهر رمضان المبارك.

“جعفر العمدة” تزوج 4 سيدات

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وتدور قصة المسلسل الذي ينافس في موسم دراما رمضان المقبل في إطار اجتماعي درامي من خلال بطله محمد رمضان، والذي يجسد شخصية جعفر العمدة ويعيش في حي السيدة زينب ويتزوج 4 سيدات.

ويعيش العمدة جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًاً أو أصابه مكروه.

وخلال الأحداث يضطر العمدة إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفي خلال مدة تتجاوز الـ20 عاماً.

مشاهد خادشة ورقص ومجون بمسلسل محمد رمضان

ووفق البرومو الرسمي للمسلسل الذي سيتم عرضه حصرياً على قناة “دي إم سي” في موسم رمضان القادم، فإنه يحتوي على مشاهد خادشة حيث يبدو محمد رمضان في إحداها عارياً من الأعلى فيما تخللت مشاهد أخرى رقص ومجون وألفاظ بذيئة.

والمسلسل بطولة النجوم، محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

وكان الفنان المصري محمد رمضان أثار ضجة واسعة بين المتابعين الذي اتهموه بتخطي الخطوط الحمر، في كانون الأول 2021، وذلك بسبب ظهوره في مقطع فيديو وهو يتحسس جسد النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا أثناء خضوعهما لجلسة تصوير.

وظهر محمد رمضان في الفيديو جالساً وتقف أمامه أورفاشي راوتيلا، وذلك على مقربة منه بشكل كبير، وخلال إلتقاط الصور بدء الثنائي أخذ وضعيات مثيرة، وهو مرر يديه فوق جسدها.